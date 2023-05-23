 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 23.05.2023
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Главком ВСУ Залужный - жив, но тяжко поранен ракетой в череп?
22:56 24.05.2023

24 мая 2023, Александра Юдина
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.

По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА "Новости".

Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.

Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный "на месте".

Источник - взгляд
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