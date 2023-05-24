Союз постсоветских республик движется к зоне свободной торговли. В Москве проходит Евразийский экономический форум

00:19 25.05.2023

24.05.2023



Анатолий Комраков



На форуме в Москве думают о стратегии экономического развития Евразии.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал для России одним из инструментов для смягчения санкционного удара со стороны Запада. ЕАЭС проводит активную линию на расширение дружественных связей с государствами, которые представляют абсолютное большинство населения мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.



В ЕАЭС входят пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. С 2015 года объем взаимной торговли этих стран увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 млрд долл. А объем внешней торговли вырос на 46% – до 846,3 млрд долл. В 2022 году взаимная торговля достигла уже 80,6 млрд, сообщали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина рассказывала, что объем взаимной торговли в первом квартале 2023-го увеличился более чем на 20%.



Интеграция дает свои плоды, взаимная торговля между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году достигла рекордного показателя в 83,3 млрд долл., заявил в среду зампред правительства РФ Алексей Оверчук на Евразийском экономическом форуме. Этот форум проходит в Москве накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств – членов ЕАЭС и государств-наблюдателей, где планируется рассмотреть реализацию проектов объединения, вопросы расширения торгово-экономических связей. Президент Владимир Путин примет участие в обоих мероприятиях и проведет встречи с лидерами стран – членов ЕАЭС и представителями приглашенных на саммит государств.



ЕАЭС фактически осуществил переход на расчеты в национальных валютах, доля которых в марте составила 90%, сообщил Оверчук. "У нас существует своя платежная система, – сказал он. – Очень хорошо банки подключаются, осуществляют между собой взаимосвязи с использованием в том числе российской системы передачи финансовых сообщений".



Всего в Евразийском форуме в Москве участвуют 2,5 тыс. представителей органов власти, бизнеса из 54 стран мира, заявил Оверчук. Одна из ключевых дискуссий – "Приоритеты ЕАЭС 2030+", в ходе которой вице-премьеры государств обсудят развитие союза до 2030 и 2045 годов. Ранее документы по долгосрочному планированию предложил принять президент Владимир Путин. В пленарном заседании ЕЭФ в среду кроме Путина приняли участие глава Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян. "На форуме мы обсудим, к какой ключевой долгосрочной цели мы стремимся и как обеспечить экономический рост и повышение благосостояния граждан наших стран", – говорил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.



Развитие ЕАЭС предполагает привлечение новых партнеров и продвигается в направлении создания единого рынка. С 2015 года страны ЕАЭС расширили формат единого рынка до 140 секторов услуг (в оптовой и розничной торговле, гостиничного сервиса, общественного питания, спортивного и туристического отдыха), рассказывал недавно замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Расширение объемов единого рынка услуг, по словам замминистра, будет продолжаться: утвержден новый перечень из около 120 новых секторов: юридические и курьерские услуги, производство продукции химической, металлургической, текстильной, пищевой промышленности.



В качестве наблюдателей к союзу присоединились Молдавия (с 2018 года), Узбекистан и Куба (с 2020 года). Власти РФ выражали надежду на полноценное участие Узбекистана в союзе, ведь российско-узбекский товарооборот растет в среднем по 20% в год.



У ЕАЭС есть действующее временное соглашение с Ираном, которое, по идее, должно привести к созданию общей зоны свободной торговли (ЗСТ). Москва надеется, что соглашение о ЗСТ с Ираном подпишут до конца 2023 года, заявил в среду Оверчук. Временное соглашение "заметно сказалось" на товарообороте ЕАЭС с Ираном, отмечал Путин. По итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5% – до 5 млрд долл., а экспорт из ЕАЭС увеличился в 2,1 раза – до 3,4 млрд, отмечал он.



ЕАЭС обсуждает создание зон свободной торговли с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. На площадке форума впервые состоится масштабный диалог представителей власти и бизнеса ЕАЭС и Индонезии, сообщал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Однако, по словам Оверчука, ЗСТ с этой страной вряд ли создадут до конца 2023-го, так как переговоры находятся на начальном этапе, а создание ЗСТ это длительный процесс. Ранее он говорил, что ЕАЭС и Египет продвинулись в вопросе создания ЗСТ. По словам чиновника, тема присоединения к ЕАЭС активно обсуждается в научных и бизнес-кругах Азербайджана.



Владимир Путин хочет вывести ЕАЭС на уровень международной, глобальной структуры, конкурента Евросоюза. В условиях беспрецедентных западных санкций сотрудничество в рамках ЕАЭС приобретает для России особое значение, так как дает возможность ослабить оказываемое на нее финансово-экономическое и политическое давление. Однако для развития интеграционных процессов нужно решить проблему согласования общей политики по строительству зон свободной торговли, считает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. "Сегодня уже более 200 исключений (из режима свободной торговли), что тормозит процесс интеграции. Россия работает над тем, чтобы свести их количество к минимуму", – сказал он.