 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.05.2023
01:34  Пекин совершил тонкий дипломатический маневр вокруг визита Мишустина, - Владимир Скосырев
00:41  Запад делает ставку на продолжение конфликта, - Л.Савин
00:22  Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины
00:21  Эрдоган в шаге от переизбрания. Кылычдароглу проигрывает битву за голоса
00:19  Союз постсоветских республик движется к зоне свободной торговли. В Москве проходит Евразийский экономический форум
Среда, 24.05.2023
23:20  Умерла певица Тина Тернер
22:56  Главком ВСУ Залужный - жив, но тяжко поранен ракетой в череп?

22:47  "Чернобыль" - для Европы. Похоже, в украинском Хмельницком была уничтожена "грязная" ядерная бомба
22:46  Роспремьер Мишустин гостит в Пекине. Принимает Си
21:52  План вторжения НАТО на Украину готов!
17:40  Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина приехала в Иран ... в хиджабе
15:47  В Турции провели новые испытания баллистической ракеты "Тайфун"
15:19  Трансляция запуска грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур
15:07  Все, что таджикистанцам нужно знать о службе в армии России. Подробная инструкция
15:02  Талгат Калиев: Возможен ли рецидив январского протеста в Казахстане?
12:20  Иранский КСИР громит террористические ячейки белуджей на юге страны
12:19  Китай не хочет тащить большую и бедную Центральную Азию в одиночку
12:17  Казахстан проигрывает Китаю... по безвизу и воде, - А.Алибаев
12:15  Мир становится трехполярным, и у каждого полюса свои правила, - Доминик Моизи
12:14  КазЭкономика. Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже, - А.Кусаинов
12:09  Прорваться в Китай: почему Поднебесная не покупает пшеницу из России
12:04  Взятие Артемовска стало победой России над всей НАТО
11:43  НАТО готовит бросок: "ключевой сдвиг" на восточном фланге
11:29  Великолепная "шестерка". Какое будущее у нового формата "ЦА+КНР"? - Сауле Исабаева
11:28  Путин: "Россия с союзниками добьется формирования более справедливого мира"
10:10  Индия: "ящик Пандоры" для Запада, - Святослав Князев
09:52  Культурный нигилизм? Почему казахстанцы не ходят в театры и музеи, - Бауыржан Маханов
09:49  Пекинский связной: Илон Маск и тайваньский кризис, - "Известия"
08:52  Дешев как сард... Кыргызов зовут работать на Сардинию
08:48  Клубки интересов вместо многополярности, - НГ
08:28  Доживет ли ООН до конца спецоперации?
07:33  Менять доллары на золото и юани нужно было еще вчера, - СП
07:22  Блудняк в Москве... мужики бьются. А кто-то прется от жизни…, - Е.Пригожин ("Вагнер")
01:39  Саммит G7 принес миру новые бедствия, - "Sohu"
01:33  Иран поможет России избежать полной финансовой изоляции, - А.Комраков
00:25  Армянский Арцах (Карабах) решил не сдаваться. Несмотря на из предательство Пашиняна
00:22  Москва и Пекин демонстрируют единство в ответ на давление G7, - НГ
00:07  Как решить проблемы МТК "Север – Юг", - Вл.Прохватилов
Вторник, 23.05.2023
20:35  Во Франции возобновили дело против беглого казолигарха Аблязова
20:28  Тайные и явные стороны зерновой сделки, - Владислав Исаев
14:46  Переворотный момент: в Сербии готовят очередную "цветную революцию", - К.Логинова
14:09  Т.Умбеталиева: Этнополитика в Казахстане: скрытая дискриминация и застарелые обиды
14:03  Николай Скворцов - полузабытый руководитель Советского Казахстана (история)
14:01  П.В. Густерин: Глава Азиатского департамента МИД России Егор Ковалевский и страны Востока
13:14  Экспорт таджикской продукции резко упал
13:11  "Окно в мир". Трехъязычие в Казахстане: блажь или необходимость? - Тараз Маденов
12:34  Китай пошел на обострение технологической войны с США, - "Взгляд"
12:21  Танго вдвоем: Китай и Аргентина переходят на расчеты в национальных валютах
12:15  Иран и Афганистан пытаются договориться о вододелении пограничного Хирманда
12:13  Нужна ли Америке Европа? - Foreign Affairs
12:10  Митинг в Бишкеке. Участники Апрельской революции требуют ареста Бакиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Союз постсоветских республик движется к зоне свободной торговли. В Москве проходит Евразийский экономический форум
00:19 25.05.2023

24.05.2023

Анатолий Комраков

На форуме в Москве думают о стратегии экономического развития Евразии.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) стал для России одним из инструментов для смягчения санкционного удара со стороны Запада. ЕАЭС проводит активную линию на расширение дружественных связей с государствами, которые представляют абсолютное большинство населения мира, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума.

В ЕАЭС входят пять стран – Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. С 2015 года объем взаимной торговли этих стран увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в 73,1 млрд долл. А объем внешней торговли вырос на 46% – до 846,3 млрд долл. В 2022 году взаимная торговля достигла уже 80,6 млрд, сообщали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Официальный представитель ЕЭК Ия Малкина рассказывала, что объем взаимной торговли в первом квартале 2023-го увеличился более чем на 20%.

Интеграция дает свои плоды, взаимная торговля между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году достигла рекордного показателя в 83,3 млрд долл., заявил в среду зампред правительства РФ Алексей Оверчук на Евразийском экономическом форуме. Этот форум проходит в Москве накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств – членов ЕАЭС и государств-наблюдателей, где планируется рассмотреть реализацию проектов объединения, вопросы расширения торгово-экономических связей. Президент Владимир Путин примет участие в обоих мероприятиях и проведет встречи с лидерами стран – членов ЕАЭС и представителями приглашенных на саммит государств.

ЕАЭС фактически осуществил переход на расчеты в национальных валютах, доля которых в марте составила 90%, сообщил Оверчук. "У нас существует своя платежная система, – сказал он. – Очень хорошо банки подключаются, осуществляют между собой взаимосвязи с использованием в том числе российской системы передачи финансовых сообщений".

Всего в Евразийском форуме в Москве участвуют 2,5 тыс. представителей органов власти, бизнеса из 54 стран мира, заявил Оверчук. Одна из ключевых дискуссий – "Приоритеты ЕАЭС 2030+", в ходе которой вице-премьеры государств обсудят развитие союза до 2030 и 2045 годов. Ранее документы по долгосрочному планированию предложил принять президент Владимир Путин. В пленарном заседании ЕЭФ в среду кроме Путина приняли участие глава Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана – Касым-Жомарт Токаев, Киргизии – Садыр Жапаров и вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян. "На форуме мы обсудим, к какой ключевой долгосрочной цели мы стремимся и как обеспечить экономический рост и повышение благосостояния граждан наших стран", – говорил председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

Развитие ЕАЭС предполагает привлечение новых партнеров и продвигается в направлении создания единого рынка. С 2015 года страны ЕАЭС расширили формат единого рынка до 140 секторов услуг (в оптовой и розничной торговле, гостиничного сервиса, общественного питания, спортивного и туристического отдыха), рассказывал недавно замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач. Расширение объемов единого рынка услуг, по словам замминистра, будет продолжаться: утвержден новый перечень из около 120 новых секторов: юридические и курьерские услуги, производство продукции химической, металлургической, текстильной, пищевой промышленности.

В качестве наблюдателей к союзу присоединились Молдавия (с 2018 года), Узбекистан и Куба (с 2020 года). Власти РФ выражали надежду на полноценное участие Узбекистана в союзе, ведь российско-узбекский товарооборот растет в среднем по 20% в год.

У ЕАЭС есть действующее временное соглашение с Ираном, которое, по идее, должно привести к созданию общей зоны свободной торговли (ЗСТ). Москва надеется, что соглашение о ЗСТ с Ираном подпишут до конца 2023 года, заявил в среду Оверчук. Временное соглашение "заметно сказалось" на товарообороте ЕАЭС с Ираном, отмечал Путин. По итогам 2021 года товарооборот вырос на 73,5% – до 5 млрд долл., а экспорт из ЕАЭС увеличился в 2,1 раза – до 3,4 млрд, отмечал он.

ЕАЭС обсуждает создание зон свободной торговли с Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. На площадке форума впервые состоится масштабный диалог представителей власти и бизнеса ЕАЭС и Индонезии, сообщал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Однако, по словам Оверчука, ЗСТ с этой страной вряд ли создадут до конца 2023-го, так как переговоры находятся на начальном этапе, а создание ЗСТ это длительный процесс. Ранее он говорил, что ЕАЭС и Египет продвинулись в вопросе создания ЗСТ. По словам чиновника, тема присоединения к ЕАЭС активно обсуждается в научных и бизнес-кругах Азербайджана.

Владимир Путин хочет вывести ЕАЭС на уровень международной, глобальной структуры, конкурента Евросоюза. В условиях беспрецедентных западных санкций сотрудничество в рамках ЕАЭС приобретает для России особое значение, так как дает возможность ослабить оказываемое на нее финансово-экономическое и политическое давление. Однако для развития интеграционных процессов нужно решить проблему согласования общей политики по строительству зон свободной торговли, считает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. "Сегодня уже более 200 исключений (из режима свободной торговли), что тормозит процесс интеграции. Россия работает над тем, чтобы свести их количество к минимуму", – сказал он.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684963140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил с депутатами маслихатов актуальные вопросы развития регионов
- Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Катар на $243 млн
- Кадровые перестановки
- Какие реформы и модернизации предстоит осуществить в оборонном комплексе страны? (Часть вторая)
- В Генеральной прокуратуре обсудили вопросы защиты бизнеса
- Казахстан последовательно снижает барьеры в госзакупках стран Евразийского Союза
- Запретят ли в Казахстане энергетики?
- Ерулан Жамаубаев провел заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности
- Госсубсидии продолжают оставаться недоступными для мелких хозяйств – партконтроль AMANAT
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  