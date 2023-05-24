Эрдоган в шаге от переизбрания. Кылычдароглу проигрывает битву за голоса

00:21 25.05.2023

24.05.2023



За несколько дней до выборов президент Турции опережает своего конкурента

Геннадий Петров



Второй тур президентских выборов состоится в Турции только 28 мая, а сторонники Реджепа Тайипа Эрдогана уже предвкушают победу. Его соперник Кемаль Кылычдароглу проигрывает битву за голоса националистически настроенного электората. Если за оставшиеся дни не произойдет чего-то неожиданного, он уступит Эрдогану с разницей в несколько процентов.



В среду завершилось то, что можно назвать этапом второго тура. Закончилось голосование в дипломатических представительствах Турции за рубежом. Там, по данным Высшей избирательной комиссии, проголосовали свыше 1,7 млн человек. Это далеко не все турецкие избиратели, находящиеся за пределами страны. Многие из них проголосуют на пограничных пунктах, где волеизъявление будет проходить как везде в Турции – 28 мая, до 17.00.



Именно в среду о своей поддержке Кылычдароглу решил объявить глава Партии победы Умит Оздаг. Не слишком большое подспорье противнику Эрдогана во втором туре. Радикальная антииммигрантская Партия победы на парламентских выборах завоевала всего 2% голосов и в парламент не прошла. Но это все, что Кылычдароглу смог добиться в борьбе за националистический электорат. "Трофей" Эрдогана – куда серьезнее. Его поддержал третий участник первого тура выборов Синан Оган, набравший 5,17% голосов. Не все из этих пяти с лишним процентов проголосуют за Эрдогана, однако так поступят многие. И этого перевеса скорее всего будет достаточно, чтобы обойти Кылычдароглу, который в первом туре уступил действующему президенту считаные проценты.



Оган баллотировался от блока "АТА", в который входила и Партия победы, сам являлся ее членом, однако их пути разошлись. Это не без сожалений констатировал Оздаг. "Мы начали свой путь Синаном Оганом для того, чтобы закрыть врата ада. Наша партия продолжает идти в соответствии с этой целью", – пообещал Оздаг.



Несколько дней назад известный американский экономист, уроженец Турции армянского происхождения Дарон Аджемоглу опубликовал статью на портале Project Syndicate, где попытался ответить на вопрос, почему фаворитом второго тура стал Эрдоган, лидер с авторитарными замашками, чья экономическая политика привела страну к кризису, а долгое правление сопровождалось коррупционными скандалами. Вывод автора: президент переиграл оппозицию на поле национализма, который он сумел совместить с умеренно исламистской идеологией своей партии. "Воинственный национализм Эрдогана нашел больший отклик у избирателей, чем умеренная и антикоррупционная кампания Кылычдароглу, который мало того, что является представителем алавитского меньшинства (ответвление шиизма в стране с подавляюще суннитским населением), так еще его непублично поддерживают курды и партия, ориентирующаяся на курдов", – делает вывод Аджемоглу. Он имел в виду Демократическую партию народов, которая не стала выставлять своего кандидата в президенты, что многими избирателями было воспринято как жест в поддержку Кылычдароглу.



Рост националистических настроений в турецком обществе Аджемоглу объясняет последствиями долгосрочного конфликта с курдскими сепаратистами, наплывом беженцев с Ближнего Востока, количество которых исчисляется в стране миллионами, и, по его выражению, "десятков лет пропаганды, которую осуществляли крупные СМИ и эрдогановская Партия справедливости и развития (ПСР)". Нельзя не отметить также, что значительное влияние на настроения турок оказала и победная для Азербайджана война с Арменией в 2020 году.



Парламентские выборы, прошедшие вместе с первым туром президентских, были успешными для партий, ориентирующихся на националистически настроенный электорат. По существу, все ведущие политические силы страны в той или иной мере эксплуатировали националистическую повестку. Делал это и Эрдоган, и Кылычдароглу, в блок которого входит радикальная Хорошая партия. Но президенту это удалось успешнее. Он удачно отмежевался от обвинений в попытке пересмотреть светский характер государства, которые давно выдвигаются его противниками. Показательно, что одно из ключевых требований Огана, на которых он согласился поддержать президента, – это незыблемость четырех первых статей Конституции, где страна провозглашается светской республикой, "верной национализму Ататюрка". А победителем парламентских выборов оказался ведомый Эрдоганом "Народный альянс" во главе с его Партией справедливости и развития. Она обошла оппозиционный блок почти на 15%.



Из левых на парламентских выборах относительно удачно выступил только "Альянс труда и свободы", в значительной мере ориентирующийся на курдских избирателей, чья активность как на парламентских, так и на президентских выборах оказалась меньше, чем ожидалось. Два ключевых члена этого объединения, Демократическая партия народов и Левая партия зеленых, находятся сейчас под угрозой закрытия. Это, кстати, является серьезным основанием для того, чтобы присовокупить к факторам, играющим в пользу Эрдогана, еще и административный ресурс. 74-летний Кылычдароглу выглядел менее перспективным оппозиционным лидером, чем мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Но тот так и не стал кандидатом от оппозиции из-за того, что был приговорен к двум годам тюрьмы по делу о клевете. Приговор пока не вступил в силу.