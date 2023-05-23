Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины

00:22 25.05.2023

После тяжелого ранения главком ВСУ Залужный не сможет командовать



Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения, сообщают источники



Источники сообщили о тяжелом ранении главкома ВСУ Валерия Залужного. Этим объясняется его пропажа, которая длится уже несколько недель. И хотя украинская сторона отрицает любые проблемы у Залужного, его отсутствие заметно сказывается не только на управлении войсками, но и существенно меняет политический расклад в Киеве.



В среду стало известно о том, что главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил травму головы и множественные осколочные ранения при ракетном ударе, нанесенном российскими войсками в начале мая по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.



По его словам, для оказания первой помощи Залужного доставили в Николаев, а оттуда на вертолете – в военный госпиталь в Киеве. "В Николаеве Залужному была оказана первая помощь с целью остановить кровотечение. В киевском военном госпитале ему была сделана трепанация черепа", – сказал собеседник агентства.



Источник также добавил, что состояние главкома осложнено наличием сопутствующего заболевания – сахарного диабета второго типа. "Прогноз такой: жить будет, но выполнять свою работу не сможет", – заключил силовик. Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже несколько недель, однако украинская сторона отрицает наличие каких-либо проблем у главкома.



При этом ни офис Зеленского, ни командование ВСУ за последние дни так и не представили убедительных доказательств его активного пребывания на работе. Параллельно с этим в официальном Telegram-канале главкома несколько раз сообщалось о телефонных разговорах с европейскими и американскими коллегами, однако фото- и видеодоказательства этих переговоров также отсутствовали.



Кроме того, 19 мая в Сети появилось видео дистанционного выступления Залужного на конференции по случаю Дня науки, который провели в Одесской юридической академии. И хотя ролик выглядит правдоподобным (несмотря на блюр и прочие нюансы), в Сети предположили, что видео данного выступления было записано заранее.



На этом фоне крайне странным выглядит необъявленный визит в Киев британского министра обороны Бена Уоллеса. Официально он прибыл для обсуждения со своим коллегой Алексеем Резниковым перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений. Однако экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник не исключил, что представитель Лондона мог обсудить и возможного преемника Залужного на посту главкома ВСУ.



"Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост", – отмечает собеседник.



"Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии", – полагает эксперт.



"Для России же ранение Залужного означает хорошую возможность воспользоваться неразберихой в рядах ВСУ. Пока не назначат нового человека, Украина не сможет в полной мере координировать свои войска, что открывает нам неплохие возможности для маневра", – допускает Мирошник.



"В целом Залужный – одна из наиболее значимых фигур на Украине. Долгое время Залужным запугивали самого Зеленского, потому что на Западе многие рассматривают главкома ВСУ как вероятного кандидата на пост президента Украины. И его пропажа существенно влияет на весь политический ландшафт в стране", – сказал киевский политолог Владимир Скачко.



"По сути, Залужный являлся ставленником США, а не Британии, и его исчезновение в известном смысле ослабляет позиции Вашингтона на Украине. На этом фоне по-новому раскрывается роль Лондона и его протеже в лице генерала Александра Сырского, который командовал обороной Артемовска. При этом Сырский, в отличие от Залужного, в противоречия с Зеленским не вступал", – добавил эксперт.



"Кроме того, на Лондон ориентированы глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов и еще одна значимая фигура – глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Исчезновение Залужного, похоже, отвечает их интересам, потому что оно продлевает нахождение самого Зеленского у власти. Но для нас возможные политические перестановки в Киеве особой роли не сыграют", – считает Скачко. Несколько иной точки зрения придерживается политолог Лариса Шеслер. Она согласна с тем, что



"США используют Залужного как запасной вариант для сдерживания Зеленского,



что совершенно не устраивает президента Украины", "кроме того, сам Залужный – профессиональный управленец, который достойно выглядит на фоне клоунады "Квартала-95", в то время как Зеленский может утратить доверие западных стран".



"Интересно, что потенциальной заменой Залужного может стать Сырский, который ориентирован на Лондон. Тем не менее у США гораздо больше рычагов влияния на Украину. Вашингтон – главный поставщик вооружений ВСУ, и здесь Лондон не сможет конкурировать с кузенами. Также стоит рассмотреть роль и другой важной фигуры – Андрея Ермака. Он фактически является основным выгодополучателем от власти Зеленского", – поясняет эксперт.



"В связи с этим Ермак крайне заинтересован в устранении основного конкурента действующего президента. Глава офиса президента расценивает укрепление Залужного как собственное поражение, поэтому он желает видеть на вакантной должности посредственного Сырского, несмотря на его поражение в Артемовске", – резюмирует Шеслер.