 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запад делает ставку на продолжение конфликта, - Л.Савин
00:41 25.05.2023

ЛЕОНИД САВИН | 23.05.2023

В начале мая Зеленский покинул Украину и объявился в Финляндии, где принял участие в саммите Украины и стран Северной Европы. Затем последовали Дания, Нидерланды, Италия, Германия, Франция и Великобритания. Во время поездки Зеленский буквально на пару дней вернулся в Киев, где встретился с Урсулой фон дер Ляйен и президентом Чехии Петром Павлом. Целью турне было продолжение поиска военной помощи для Украины.

Зеленский действует прямолинейно. И, похоже, год его нытья (дайте оружия!) возымел эффект.

Нидерланды и Британия заявили о создании фонда для покупки боевых самолетов на нужды Украины. Предполагается, что новый авиапарк вместо устарелых F-16 пополнят более современные F-35. С этим связано предложение Жозепа Борреля увеличить фонд военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Запад демонстрирует заинтересованность в продолжении конфликта.

США долгое время отказывали Украине в поставках самолетов американского производства, заявляя, что ВСУ не готовы к их эксплуатации. И в странах Восточной Европы собирали старые образцы советской техники. Однако их не хватало. И тогда Джо Байден заявил о новом решении. В начале саммита G7 в Японии стало известно, что США дали окончательное добро и на поставки истребителей F-16 на Украину, и на обучение украинских пилотов управлению этими самолетами на территории Европы.

Учитывая слабый уровень подготовки украинских пилотов, а также передачу в предыдущие месяцы образцов советской техники из стран Восточной Европы, можно предположить, что обучение на F-16 будет вестись практически с нуля.

По данным Пентагона, для прохождения стандартного курса обучения на этих самолетах необходимо 18 месяцев. Однако на днях появились сведения, что этот срок может быть сокращен до четырех месяцев. Пилотами могут стать и наемники из стран НАТО, особенно из США, где достаточно много отставных офицеров ВВС с опытом.

В целом, повторяем, взят курс на эскалацию конфликта. Помимо самолетов и уже заявленной бронетехники, сказано, что Британия передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия. Дальность стрельбы Storm Shadow около 200 км – это более чем в три раза превышает дальнобойность HIMARS, поставляемого сейчас на Украину из США.

Поскольку данные координат вводятся в ракету еще на земле, нет необходимости координировать ее полет с бортового компьютера самолета. Пилот может запускать ракету, не заходя в опасную зону и возвращаться на базу. Наличие такого оружия, как Storm Shadow, может изменить правила игры на театре военных действий: позволит украинским войскам наносить удары по Крыму и вглубь территории Белгородской, Брянской, Курской областей. Командные пункты, базы материально-технического обеспечения и логистические центры, которые будут целями таких атак, находятся в разных регионах России от юга до центральных областей.

На первый взгляд, применение Storm Shadow может стать технической проблемой для ВСУ, поскольку для этого нужна западная платформа. Однако интеграция западного вооружения и самолетов советской разработки уже стала на Украине почти стандартной практикой. Например, ракета Joint Direct Attack Munition (JDAM) компании "Боинг" и высокоскоростная противорадиолокационная ракета Raytheon AGM-88 HARM адаптированы для запуска с самолета МиГ-29.

Предполагается, что для Storm Shadow может быть использован истребитель-бомбардировщик Су-24M. А если поступят F-16 и другие самолеты, Storm Shadow может стать основной ракетой ВВС Украины.

Совершенно очевидно, что Россия будет вынуждена применять меры сдерживания. Среди них – увеличение интенсивности и глубины ударов по логистическим центрам, складам, аэродромам Украины; расширение зоны отказа в доступе (увеличение мощности работы ПВО и РЭБ).

Сейчас эффективно противодействовать становится сложнее. Пока Россия продолжает вести позиционную войну, но в российском обществе растет запрос на выход к официальным границам новых субъектов Российской Федерации и сокрушение очагов государственного терроризма (штаб-квартира СБУ, другие органы власти в Киеве).

Без радикальных мер воздействия на военную обстановку операция может растянуться на годы и последствия этого невозможно предугадать. Как показывал исторический опыт, проблемы такого рода необходимо решать быстро, а не создавать видимость мирной жизни и истощать экономику, позволяя врагу расшатывать наше общество изнутри через диверсии и психологические операции.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684964460


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