Пекин совершил тонкий дипломатический маневр вокруг визита Мишустина, - Владимир Скосырев

01:34 25.05.2023

24.05.2023



Китай не окажет военной помощи России

Владимир Скосырев



На встрече с Михаилом Мишустиным Cи Цзиньпин призвал строить отношения РФ и КНР с учетом взаимных интересов.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в среду премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Объявлено, что в 2023 году пройдет вторая встреча глав правительств. Не исключено, что в беседе с лидером КНР обсуждалась Украина. Но китайские эксперты называют визит рутинным. По их словам, расширение сотрудничества двух государств не должно восприниматься как свидетельство того, что Пекин склоняется в сторону Москвы в украинском кризисе. На деле Китай и РФ усиливают взаимодействие в экономике в ответ на попытки США и их союзников окружить Поднебесную и разорить Россию.



Характерно, что примерно в таком же ключе высказался и Мишустин в ходе встречи с Си Цзиньпином в Доме народных представителей в Пекине. Он сказал, что РФ и КНР дают отпор попыткам Запада доминировать в мире, устанавливать незаконные санкции независимым государствам. Заявление Си в изложении ТАСС критики Запада не содержало. Си сказал, что Китай готов выстраивать отношения с РФ на основе взаимной поддержки и с учетом интересов двух стран. Он также намерен усилить координацию с Москвой в ШОС, БРИКС и "Большой двадцатке".



Это заявление оставляет поле для догадок. Зато китайские аналитики на комментарии не скупились. Американцам и их союзникам нужно остыть. Укрепляя связи с Россией, Пекин не нарушает никаких международных норм. Он сам решает, с кем ему иметь дело, а с кем иметь дело не стоит. Никакая шумиха за рубежом на Китай не повлияет. Стороны хотят реализовать планы кооперации, о которых лидеры двух государств договорились в марте, подчеркнул Чжу Юнбяо, профессор Университета города Ланьчжоу. Консолидация экономического взаимодействия с Россией отнюдь не означает превращения Китая в союзника России. Такой вариант противоречил бы зрелой и четкой дипломатической стратегии КНР, указал он.



Как бы то ни было, кооперация дает весомые плоды. В этом году объем двусторонней торговли достигнет 200 млрд долл. В 2022 году он равнялся 190,27 млрд. Ли Синь, директор Центра исследований России и Центральной Азии в Институте международных исследований в Шанхае, говорит, что тут сыграл роль поворот экономики РФ на Восток. Россия срочно нуждается в том, чтобы увеличить доступ на китайский рынок энергетических продуктов вместо сузившегося рынка Европы. В то же время возросла торговля сельхозпродуктами. Она увеличилась на 42% и составила 7 млрд долл. Как утверждает шанхайский ученый, Россия может частично заменить поставки соевых бобов из США. Еще один важный момент: в 2022 году расчеты в местной валюте составили около двух третей всех расчетов.



Эти данные, вероятно, и позволили премьеру Госсовета КНР Ли Цяну оценить перспективы двустороннего сотрудничества как блестящие. На состоявшихся ранее переговорах с Мишустиным он заверил, что Пекин будет поддерживать контакты между бизнесменами двух стран.



Совершенно иную оценку состоявшимся встречам дают на Западе. В связи с боевыми действиями в Украине и санкциями Москва в гораздо большей степени полагается на Китай, чем Китай – на Россию. Санкции и уход западных фирм к тому же открыли новые ниши в России для китайского бизнеса, чем он и пользуется, говорит Стив Цан, директор отдела Института Китая в Лондоне.



Свою оценку переговорам в Шанхае и Пекине дала New York Times. Она пишет что Китай сильнее всего опасается раздела мира на две сферы – одну, включающую США и их союзников, другую – Китай и Россию. Это может вылиться в создание военного альянса, куда войдут члены НАТО, Япония и партнеры США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такие как Южная Корея. Такого угрожающего развития событий, с точки зрения Пекина, нельзя допустить. Поэтому Пекин чрезвычайно сдержанно принял главу правительства РФ.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Не стоит придавать чрезмерное значение визиту Мишустина. Си Цзиньпин в марте был в Москве, посетил Белый дом и пригласил премьера посетить Китай. Это нужно, сказал он, чтобы лично познакомиться с новым китайским премьером Ли Цяном. С точки зрения практики китайцев важно, чтобы лидеры знали друг друга и могли решать вопросы. Я думаю, что речь во время встреч с китайскими руководителями шла и об Украине. Ведь специальный посол Ли Хуэй должен посетить Москву после контактов в Европе".