Американский доллар заменят кирпичом. В Бразилии уже придумали название для общей валюты БРИКС

07:31 25.05.2023 Американский доллар заменят кирпичом.

В Бразилии уже придумали название для общей валюты БРИКС

Юрий Енцов

Американский доллар заменят кирпичом



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Василий Колташов Никита Масленников

24 мая 23



Использование доллара внутри БРИКС становится нежелательным из-за ужесточения санкционной политики США в отношении России и Китая. Создание единой валюты особенно актуально в связи со скорым расширения союза: Саудовская Аравия, Иран, Египет, Алжир, Бахрейн и ОАЭ намерены присоединиться к этой организации.



Бразилия и ЮАР предлагают подумать над общей валютой. Есть обоснованные опасения, что Вашингтон будет аккумулировать долларовую ликвидность за пределами США, мешая выгодному сотрудничеству других стран с Китаем и Россией. Президент Бразилии Лула да Силва неоднократно призывал отказаться от "американца" и создать единую валюту внутри БРИКС, пишет во французском издании AgoraVox обозреватель Александр Лемуан, которого цитирует РИА "Новости". Для Пятой республики вопрос не праздный: банк BNP Paribas поплатился в 2014 г. за нарушение антииранских санкций. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) оштрафовало его на без малого десять миллиардов.



Экономист Василий Колташов напоминает, что в Латинской Америке уже придумали для новой валюты название: "кубик" или "кирпич".



- Ведь эта валюта может убить и доллар, и евро. Если, конечно, все сделать правильно. Это зависит, с одной стороны, от того, как американцы будут влиять на процесс, насколько все пропитаны неолиберальной идеологией под видом экономической теории. А в ее рамках золото - "мусор". Или всего лишь такой же металл, как алюминий или сталь. Не нужно, мол, никакое золотое обеспечение. Между тем американская валюта за последние 20 лет подешевела по отношению к золоту во много раз, начав падение с 280 долларов за тройскую унцию. Которая теперь стоит две тысячи долларов.



Поэтому, центральным банкам стран БРИКС следует объединиться и создать валюту с пределом эмиссии, определенным количеством золота, находящегося в их распоряжении, в подвалах учредителей. Эту валюту следует коллективно эмитировать, раздать каждому, сколько полагается. Далее эмиссия будет зависеть от увеличения золотого запаса центробанков стран межгосударственного объединения или от присоединяющихся банков. Специальная комиссия проконтролирует, чтобы золото оставалось замороженным.



"СП": Вы имеете в виду, что валюта БРИКС должна иметь золотое обеспечение?



- Да, золотое обеспечение, но без золотого размена. Она должна будет моментально утвердиться как валюта с ограниченным пределом эмиссии - это очень важно. У нас же такого нет. Разве доллар имеет какие-то границы? Конечно, нет! С точки зрения современной монетарной теории, их и нельзя создавать. Деньги можно печатать. Но это не деньги, а "денежные знаки", об этом нужно помнить. Как говорил Карл Маркс, мы пользуемся денежными знаками, а не деньгами. Если их закопать в сундучке под дубом, то через сто лет можно выкопать, но лучше не надо, потому, что стоить они ничего не будут, превратившись в мусор.



"СП": А золото останется, его можно выкопать и пользоваться им дальше?



- Золото останется, еще и вырастет в цене. Этим оно и отличается от бумажных денег. Так это работает из века в век. Поэтому такая валюта окажется, с одной стороны консервативной, а с другой - очень современной. Она будет существовать в разных формах, например, для безналичного расчета, в виде наличных и современных электронных денег, когда платежи осуществляются без посредничества банков. Сможет обращаться в третьих странах, без какого-то большого контроля эмитирующего органа. То, чего цифровой рубль сейчас не должен делать.



Такая валюта окажется востребованной и заменит доллар. А самое главное, когда ее получат центральные банки, они должны будут предоставить какую-то долю под 0,1% правительствам в кредит для реализации инфраструктурных и социальных программ БРИКС. Чтобы создать транспортную и городскую инфраструктуру, которая облегчит торговлю внутри системы: порты, железные и автодороги. Так запустится экономический подъем.



"СП": Это в идеале. А в реальности что может произойти?



- Если в США случится дефолт, то перечисленные мной решения моментально окажутся на повестке дня. Придется что-то делать. Станет понятно, что Запад в качестве ядра мировой экономики умер, идут стремительные разрушительные процессы. Нужно срочно заменять и доллар, и стимулы, которые дает западная система кредитования в отношении среднего класса, компаний, вводить какие-то собственные стимулы, которые приведут экономику в движение по восходящей. Это не супер-теоретическая проблема, а конкретные приземленные вопросы…



А если республиканцы с демократами в США все-таки договорятся друг с другом, дефолт в очередной раз отодвинется в будущее. То, что у Москвы якобы "есть союзники в борьбе с долларом", это, скорее всего, страшилки для франкоговорящей публики. БРИКС движется к отказу от доллара из-за санкционной политики США против России. Но насколько быстрым будет это движение?



Экономист Никита Масленников не склонен торопиться с ответом на сакраментальные вопросы, насколько вообще нужна миру новая валюта и когда она появится:



- Все страны БРИКС, особенно Китай, Индия, отчасти Бразилия стали лидерами среди развивающихся экономик. И у них уже есть прообраз своей финансовой инфраструктуры, создан Новый банк развития БРИКС и ряд других. Есть валютный пул. Центральные банки пытаются налаживать между собой отношения для того, чтобы рассчитываться во внешнеторговом обороте национальными валютами. В общем, движение есть, и оно формирует новую полицентричную валютную систему. А сколько для этого потребуется времени, сказать трудно.



"СП": Во всяком случае не в июне "после американского дефолта", и не в августе, на очередном саммите БРИКС?



- Нет, это несерьезно. Провозгласить-то все, что угодно, можно, а экономику обмануть сложно. Взять хоть чисто внешнеполитические проблемы между Китаем и Индией…



"СП": И Бразилия в борьбе за суверенитет, против диктатуры доллара не стремится заменить его юанем. У нее есть собственные амбиции по созданию валютной зоны в Латинской Америке. Они с Аргентиной хотят изучить возможность создания общей валюты, "сура".



- Но есть над чем работать. Конечно, движение к общей валюте закономерно, и об этом говорят не первый год. Ежегодно делаются оценки промежуточных результатов. Пока движение продолжается, разработки ведутся. А чем будущая валюта будет обеспечена - очень непростой вопрос.



"СП": Проще всего золотом!



- А почему золотом? Это обычный, рядовой биржевой товар с очень сильной волатильностью. Перспективы золотого обеспечения крайне туманны. Пока гораздо больший эффект даст усиление взаимодействия между центральными банками, выравнивание расчетных отношений.



Проблема в том, что у валют стран БРИКС ограниченная конвертируемость. Иногда они и вовсе не конвертируемые, как скажем рупия и юань. Возникает вопрос: а какая должна быть единица специальных прав заимствования Международного валютного фонда? Тогда и банк должен кредитовать в условных единицах или привязанных к национальным валютам.



Еще большее влияние на международные валютные отношения окажет цифровизация. Это эффективно с точки зрения снижения издержек, обслуживания торговых оборотов. Ведь сегодня 80 центральных банков в мире так или иначе ведут работу (или тестируют как Китай) национальные цифровые валюты. Мы тоже к этому придем. Отдельные цифровые транзакции проводятся, но пока это лишь опыты.



Вдобавок к наличным и безналичным расчетам возникает новая форма денег. Но как цифровые деньги повлияют на международные платежи и расчеты? Вопрос открытый, и он гораздо более существенный, чем создание интернациональной валюты. БРИКС ставит задачу, а решить ее - без учета опыта, которого даже еще нет - крайне затруднительно. Вскоре могут появиться и цифровой доллар, и цифровое евро. Хотя это тоже вопрос открытый.



"СП": В БРИКС просятся 19 новых стран, среди которых есть имеющие опыт торговли нефтью за свою валюту.



- Торговля в национальных валютах связывает экономики двух торгующих стран. Дальше, за их переделами, эту валюту реализовать трудно. Для многостороннего безналичного расчета между странами за товары, ценные бумаги и услуги должна существовать система. Пока сделаны только первые шаги. Возможно, через пять-восемь лет мы увидим прообраз этой валюты. А нынешние декларации основаны на растущей экономической мощи стран-лидеров.



Но ведь если вам нужно что-то приобрести вне Китая, разве вы будете покупать на юани? А параллельный импорт, который сейчас для нас критически важен, оплачивается рублями?



"СП": Неужели в долларах и евро?



- То-то и оно! Поэтому традиционные резервные валюты остаются. Хоронить их преждевременно. Да, цена доллара снижается. Да, он часто ведет себя как сырьевая валюта, раньше такого не было. Да, на него давит долг.



Но, тем не менее, доллар и евро вместе обслуживают 70% платежно-расчетного оборота в современном мире. У юаня - около четырех процентов. У рубля - меньше одного, может - подрастет. Бразильский реал, дирхамы арабских эмиратов? Да что-то на них покупается, но возможности ограничены. Доллар по-прежнему выполняет функцию меры стоимости, хотим мы того или нет. Вот, например, наш премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу довести торговый оборот с Китаем до 200 миллиардов долларов в этом году. Прошу заметить: не в рублях и не в юанях. Как только в мире придумают другую меру стоимости, тогда - пожалуйста! Источник - свободная пресса

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