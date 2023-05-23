Гонконгский сухогруз "Xin Hai Tong" сел на мель в Суэцком канале. Канал - встал

07:42 25.05.2023

Сухогруз из Гонконга сел на мель в Суэцком канале

Сухогруз из Гонконга Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком

Сухогруз Xin Hai Tong сел на мель в Суэцком канале. Об этом говорится в Twitter судоходной компании Leth Shipping.



Инцидент произошел в 04:00 мск. Позади Xin Hai Tong находятся еще четыре судна, которые не могут пройти Суэцкий канал. В настоящее время буксиры Суэцкого канала пытаются поднять судно на воду.



Согласно данным сервиса по отслеживанию морских судов Marine Traffic, сейчас судно находится недалеко от входа в Суэцкий канал со стороны Красного моря рядом с городом Суэц.