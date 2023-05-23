"Куда ни посмотришь - провал": Кырпремьер Жапаров трезво оценил результаты своей работы

07:49 25.05.2023

"Куда ни посмотришь - провал": А. Жапаров жестко раскритиковал Минсельхоз



Глава кабмина подверг критике в том числе работу министерства по снятию ограничений, введенных Россией.

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Глава кабмина Акылбек Жапаров раскритиковал работу Министерства сельского хозяйства, передает его пресс-служба.



По его словам, практически по всем направлениям сельского хозяйства "мы отстаем".

"Куда ни посмотришь, везде провал: рыболовство, молочная продукция, животноводство, минеральные удобрения, семена. У нас огромные возможности как у аграрной страны. Только в прошлом году на финансирование сельского хозяйства было выделено 26 миллиардов сомов, в этом году предусмотрено 20 миллиардов. Но до сих пор мы не видим реальных результатов вашей работы. В прошлом году вы набрали хороший темп, а в этом работа вновь пошла на спад", - заявил Жапаров в ходе совещания.



Глава кабмина отметил, что работу министерства "необходимо полностью пересмотреть".

"Конечный "потребитель" министерства - фермер, поэтому ваша работа должна полностью удовлетворять его потребности, начиная с обеспечения минеральными удобрениями и заканчивая вывозом производящейся продукции на экспорт. Вся цепочка этой работы должна быть у вас под контролем", - отметил Жапаров.

Глава кабмина подверг критике работу министерства по снятию ограничений, введенных Россией на экспорт сельскохозяйственной продукции.

"Почему вы допустили эту ситуацию, чем занимаются лаборатории? Надо обеспечить их соответствующими реактивами, оснастить современными технологиями, финансовые средства у вас есть. Вы понимаете, что страдают фермеры, которые кормят свои семьи?" - подчеркнул Жапаров.



Далее глава кабмина коснулся вопросов ирригации.

"Раньше в министерстве единственной причиной неэффективности работы называли отсутствие финансовых средств. Сейчас этой проблемы нет, но работа как стояла, так и стоит. Ускоряйтесь, время сейчас играет против нас. Когда прибудет техника по очистке ирригационных систем? Почему до сих пор не заключили соглашение, когда начнется строительство обводного Чуйского канала-2 (ОЧК-2)?" - спросил Жапаров.

Директор Службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев отметил, что соглашение о приобретении очистной техники будет подписано в течение двух месяцев, столько же времени потребуется на ее транспортировку. Этот вопрос будет решен по итогам встречи с казахстанской делегацией, которая прибудет в ближайшее время, ответил он.



По итогам совещания глава кабмина дал ряд поручений и отметил, что в сентябре деятельности министерства будет дана соответствующая оценка.

"Вам дается последний шанс исправить и поставить работу министерства. Но если в сентябре мы не увидим ощутимых результатов, все руководители подведомственных учреждений вплоть до заместителей министра будут освобождены от занимаемых должностей", - заключил глава кабмина.