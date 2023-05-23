Данияр Ашимбаев: Запад создает антикитайский фронт в Центральной Азии

08:11 25.05.2023

У стран региона, без сомнения, есть общие интересы, несмотря на то, что региональная интеграция в Центральной Азии оставляет желать лучшего



Марсель Хамитов, 24 мая 23



По итогам саммита "Китай – Центральная Азия", прошедшего в Сиане 19 мая, Пекин подписал более 150 различных соглашений со странами Центрально-Азиатского региона на общую сумму $50 млрд. Самые большие инвестиционные предложения достались, безусловно, Узбекистану – Ташкент получит от Пекина 25 млрд долларов. Астана расположилась на втором месте – 23 млрд. Следующий саммит "Китай – ЦА" пройдет в Казахстане в 2025 году. О том, чем запомнился саммит и что осталось вне фокуса внимания мировых СМИ, Ia-centr.ru рассказал казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

- Западные СМИ во время встречи в Сиане развернули информационную кампанию и активно продвигали тезис о том, что Россия теряет гегемонию в Центрально-Азиатском регионе, а Китай эту гегемонию прибирает к рукам. Так ли это?



- Сейчас активно продвигается формат "Пять+". Россия и Евросоюз уже проводили саммит в таком формате, теперь подключился и Китай. Это формат, который позволяет выражать общую позицию того или иного региона по тем или иным вопросам.

У стран региона, без сомнения, есть общие интересы, несмотря на то, что региональная интеграция в Центральной Азии оставляет желать лучшего.



Многие вопросы нуждаются в согласованности. Это вопросы региональной безопасности, экономического, логистического и инновационного сотрудничества, а также вопросы, связанные с регулированием миграционных процессов. И понятно, что позиция "Центральная Азия + Сверхдержава" позволяет балансировать между всеми игроками с тем, чтобы наш регион смог расширить свою геополитическую экспансию.



- Насколько обоснованы предположения, что Китай пытается вытеснить Россию из Центральной Азии? Или все же была "сверка часов" во время встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве, а затем с главами региона во время празднования Дня Победы?



- Казахстан старается выстраивать предельно сбалансированную внешнюю политику. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно обозначал приоритеты Казахстана: Россия, США, Китай, страны тюркского мира, Евросоюз.

Понятно, что Россия находится на первом месте, но при этом не в ущерб сотрудничеству с другими странами.

Токаев, как вы сами отметили, принимал участие в параде Победы в Москве, что было воспринято как поддержка России. И не забывайте про международную программу до этого. Все это показывает, что Казахстан не просто балансирует, а выстраивает и расширяет партнерство по всем направлениям, в том числе и с Китаем.

Ведь сотрудничество с Китаем обладает огромным потенциалом по всем направлениям - от туризма до инноваций. Сейчас пришло время переводить часть этого потенциала в реальную плоскость. И документы, подписанные на саммите, показывают, что Астана намерена из дружеских отношений с Китаем выжать максимум выгоды для национальной экономики.



- Как в Астане отнеслись к утверждению проекта железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан, который является прямым конкурентом существующему маршруту через Казахстан?



- Проект для нас несколько болезненный, поскольку предполагает транспортно-логистическую альтернативу казахстанскому транзиту. Во время обсуждений этого проекта, которые длились много лет, Казахстан демонстративно не упоминал о новом обходном маршруте.

Но на одном из предыдущих саммитов Казахстан, если помните, поддержал проект трансафганского сотрудничества - дорогу, которая свяжет Узбекистан, Афганистан, Пакистан и Индию.

Если железная дорога через Киргизию и Узбекистан будет построена, что далеко не факт, то она может составить конкуренцию казахстанским маршрутам.



Запретить соседям что-то строить мы не можем, и единственный выход для нас - расширение казахстанско-китайского транзитного сотрудничества и улучшение пропускной способности существующих маршрутов, связывающих Китай и Европу через Казахстан.



- Стоит ли ожидать активизации противников интеграции с Китаем на фоне перезагрузки отношений Астаны и Пекина?



- В Казахстане действительно присутствуют антикитайские настроения, отчасти реликтовые со времен советско-китайских споров.

Казахстанско-китайские отношения находятся на высоком уровне, и есть вероятность того, что после встречи в Сиане произойдет активизация работы по проектам экономического, политического и социального сотрудничества.

Естественно, прозападным СМИ, которые заинтересованы в подрыве любых позиций Китая, как, впрочем, и России, в нашем регионе такая активность не понравится.

Вспомните ту же кампанию по раскачке вопроса о якобы существующих в Китае "казахских концлагерях". Причем по теме работали явно проамериканские СМИ с участием группы активистов, финансируемых Западом.

И связано это было не с декларируемой защитой прав человека, а с началом нового этапа американо-китайской торговой войны, развязанной Вашингтоном. Президент Токаев тогда выступил с резким заявлением и потребовал не превращать Казахстан в поле действия чужих конфликтов, негативно влияющих на политическую стабильность в стране.

Тем не менее такого рода попытки продолжаются. Пытаясь создать негативное отношение в Казахстане к Китаю и России, прозападные либеральные СМИ и активисты активно оперируют факторами пантюркизма, панисламизма и национализма, действуя исключительно в своих интересах. Но все это негативно влияет на внутриполитический климат в Казахстане. Просто надо понимать, кто какие цели и интересы преследует.

- Какие риски от активизации сотрудничества существуют для Казахстана и Китая?

- Для Китая угроза в том, что Запад психует из-за расширения китайской экономической экспансии. Буквально недавно было заявление Брюсселя о том, что надо создавать антикитайский фронт.

На Казахстан может и, скорее всего, будет оказываться давление с требованием сокращения сотрудничества как с Россией, так и с Китаем. Казахстан пока держится.

Но, поскольку наша бизнес-элита завязана в основном на западные схемы, Китай опасается, что Казахстан может отойти от тех или иных форм сотрудничества. С другой стороны, казахстанцы опасаются увеличения китайской миграции в республику и приобретения ими активов.

Вспомните ту же истерию насчет 50 китайских заводов или по поводу миллиона гектаров земли, которые прежнее правительство якобы обещало дать китайцам в аренду. И такого рода антикитайские настроения присутствуют. Кроме того, сейчас появился и активно раскачивается еще один страх - что безвизовый режим с Китаем приведет к тому, что сюда массово приедут китайцы и "начнут жениться на наших девушках". Но статистика этот страх, мягко говоря, не подтверждает.

- А что с осью КНР и США в ЦА? Будет ли какое-то смещение после саммита?

- Казахстан много раз декларировал, что от сотрудничества с США уклоняться не собирается. США - это крупный инвестор в нефтегазовой сфере страны. Вместе с тем понятно, что недавние заявления о якобы нарушении Казахстаном антироссийских санкций и истерию в либеральных национал-патриотических СМИ надо расценивать как инструмент давления, свидетельствующий о том, что Вашингтон слишком ревниво относится к тому, что Астана имеет хорошие отношения с Москвой и Пекином.

Но ссориться с Россией или Китаем - не в интересах Казахстана. Плохо, что Вашингтон в таких вопросах к здравому смыслу не прислушивается.



- 19 мая в Хиросиме открылся саммит G7, который, по сути, прошел одновременно с саммитом в Сиане. Какой из этих двух саммитов теоретически может оказать наибольшее влияние на мировую геополитическую повестку?



- Не думаю, что оба саммита оказали какое-то влияние на мировую геополитику. Саммит в Сиане подтвердил существующее партнерство с перспективой расширения. Но это те вопросы, которые были очевидны и ранее.

Саммит в Хиросиме лишний раз показал консолидацию Запада против России и Китая, что также было известно и ранее.

Принципиально новых рычагов воздействия на центральноазиатские события саммит в Хиросиме не показал. Там просто озвучили старые декларации.

Оба саммита надо воспринимать как демонстрацию прежнего курса: Китай укрепляет и расширяет сотрудничество, а Запад активно противодействует политике России и Китая.