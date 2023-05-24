Задержан за коррупцию очередной глава Департамента лекарств Минздрава Киргизии (Айнура Абалиева)

09:19 25.05.2023

Задержана глава Департамента лекарств Минздрава КР, назначенная полгода назад



В ГКНБ рассказали подробности уголовного дела.

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Задержана директор Департамента лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава Кыргызстана А. А. И., сообщила пресс-служба госкомитета.

Главой ведомства является Абалиева Айнура Имамазановна с ноября 2022 года.

В ГКНБ ее подозревают в создании устойчивой коррупционной схемы - ускоренно проводили процедуру регистрации и сертификации лекарств. Отмечается, что глава департамента сговорилась с подчиненными и получала деньги с фармацевтических компаний за положительное решение и выдачу сертификата.



"При этом фактические лабораторные исследования не проводились либо проводились формально. Подобные действия ответственных лиц создают риск регистрации медицинских препаратов, качество которых может не соответствовать сертификационным требованиям, они несут непосредственную угрозу жизни и здоровью населения страны", - комментируют в ГКНБ.



Путем специальных следственных действий зафиксированы факты получения взяток А. А. И. в служебном кабинете при посредничестве работников департамента, сообщили в госкомитете.

Задержанная водворена в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.

До Абалиевой директором был Нурдин Кагаздиев - он уволился после того, как ГКНБ задержал его подчиненных за незаконную перерегистрацию, сертификацию и импорт в Кыргызстан некачественных препаратов.



АБАЛИЕВА Айнура Имамазановна

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[03.04.1973 - ..]

кыргызка



В 1996 году окончила Кыргызский государственный медицинский институт, лечебный факультет, специальность - врач анестезиолог-реаниматолог.



август 1996 года - май 1999 года: Городская гинекологическая больница №3, анестезиолог-реаниматолог;

февраль 2002 года - ноябрь 2017 года: Отдел специализированной экспертизы медицинских изделий, главный специалист;

ноябрь 2017 года - 7 марта 2022 года: начальник Управления регистрации медицинских изделий, менеджер по качеству;

7 Марта 2022 года - 20 ноября 2022 года: начальник Управления экспертизы лекарственных средств.



с 20.11.2022 - директор Департамента лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава КР.



24.05.2023 задержана и водворена в ИВС ГКНБ -подозревают в создании устойчивой коррупционной схемы - ускоренно проводили процедуру регистрации и сертификации лекарств.