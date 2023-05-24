Задержанного за аферы с зарплатой ректора Таласского университета (Кыргызстан) Упенова полностью оправдали

11:12 25.05.2023 Turmush - Судебная коллегия Таласского областного суда вынесла оправдательный приговор в отношении ректора Таласского государственного университета Айбека Упенова. Решение было принято 27 апреля 2023 года.



Как сообщала пресс-служба комитета, в рамках уголовного дела установлено, что ректор ТалГУ У.А.Ш. [Упенов Айбек Шерипбекович] и главный бухгалтер К.Г.Дж. в период 2021-2022 годов начисляли премии работникам университета по 7 тыс. сомов с условием возврата с каждого работника "отметки" в размере 6 тыс. сомов руководству ТалГУ.



"Указанные лица в сговоре с частными предпринимателями формально проводили тендер на закупку строительных материалов на ремонт учебных корпусов университета с последующим присвоением определенной части денежных средств путем обналичивания.



Также А.У.Ш. в сговоре с ответственным секретарем приемной комиссии Т.Т. систематически занимались побором денежных средств у студентов и абитуриентов во время государственных и вступительных экзаменов в ВУЗ", - говорится в сообщении.







В рамках следственно-оперативных мероприятий проведены обысковые мероприятия по месту работы и жительства с последующим их задержанием. Ректор ТалГУ был водворен в ИВС.



Следственными органами Упенов обвинялся в том, что он, злоупотребив своим служебным положением и воспользовавшись тем, что имеет распорядительные функции в интересах себя и определенных лиц в сговоре с главным бухгалтером К.Г. организовал устойчивый канал незаконного дохода денежных средств.



Так, Упенов, заведомо осознавая, что предстоит проверка ТалГУ со стороны Счетный палаты "с целью положительной проверки его деятельности путем дачи взятки внешнему специалисту К.Э.", преследуя умысел личного материального обогащения, 30 июня 2022 года издал приказ за No75/6 о премировании денежными средствами в размере 9000 сомов отдельным сотрудникам ТалГУ в честь празднования "Дня работников образования". Следствие указывает, что согласно постановлению правительства от 24 октября 2014 года за No616 "День работников образования Кыргызской Республики", установлен на 5 октября 2022 года.



Однако, несмотря на указанное обстоятельство, Упенов передал не подпадающий под дату праздника подписанный им приказ на исполнение главному бухгалтеру К.Г. для составления ведомости и дальнейшего перечисления денежных средств на банковские счета сотрудников ТалГУ.



После чего, Упенов, убедившись в том, что премированные денежные средства перечислены на счета сотрудников ТалГУ "с целью доведения преступного умысла до логического конца" с помощью главного бухгалтера К.Г., вопреки интересам премированных, получил денежные средства в размере 6000 сомов из премиальных под предлогом для нужд ТалГУ проведении каких-либо мероприятий.



Вследствие незаконных действий Упенова, выразившихся в незаконном сборе денежных средств из премиальных сотрудников ТалГУ с целью извлечения выгод для себя и других лиц Упенов вызвал недовольство со стороны отдельных преподавателей и нанес ущерб бюджету ТалГУ в размере 216 тыс. сомов, который является государственной собственностью и одним из ведущих вузов страны.



Таким образом, следственные органы Упенову предъявили обвинение в совершений преступления ч.2 ст.337 УК.



Приговором Таласского городского суда от 15 февраля 2023 года Упенов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 337 ("Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности") УК и назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 расчетных показателей, то есть 500 000 сомов.



Мера пресечения в отношении Упенова до вступления приговора в законную силу оставлена прежняя - подписка о невыезде. Взыскан с Упенова нанесенный ущерб в размере 192 тыс. сомов в пользу Таласского государственного университета.



Не соглашаясь с приговором суда, обвиняемый Упенов и его адвокат обратились с апелляционной жалобой, где указывают, что все допрошенные следствием свидетели в своих показаниях указывали, что собирали свои денежные средства у бухгалтера по согласованию с деканом, заведующим и другими сотрудниками ТалГУ, но никак не по просьбе или поручению Упенова. ТалГУ никак не может быть потерпевшим по делу, так как университету не причинен какой-либо материальный ущерб, так как выданная премия преподавателям была обоснованной и законной, кроме этого суд не принял во внимание тот факт, что деньги, собранные преподавателями были ими же потрачены на собственные нужды по проведению учебных мероприятий в университете, а оставшаяся часть собранных средств передана на хранение председателю профкома, эти деньги до сих пор находятся на хранении у профкома. Ни один свидетель-преподаватель не давал показания о том, что они собирали деньги по просьбе ректора.



В связи с этими обстоятельствами указанный приговор Таласского городского суда никак нельзя считать обоснованным, справедливым и законным. Таким образом, они считают, что Таласский городской суд пришел к абсолютно необоснованным выводам и обвинил в менее тяжком преступлении человека без подтвержденных доказательств и отсутствия заявление потерпевшего. Считают, что законно выдали премии преподавателям, приказ ректора не был признан незаконным, а то что преподаватели получили премии и распорядились так, как они распорядились, это личное дело каждого из них, и к бюджету ТалГУ не имеет никакого отношения. А это означает, что ТалГУ не может считаться потерпевшим по вопросам использования преподавателями своих полученных зарплат и премий, а значит в данном деле нет состава преступления, нет объекта и объективная сторона отсутствует.



По мнению адвоката, мотив следствия, что Упенов нанес ущерб бюджету ТалГУ – это выдумка, ничем не подтвержденная версия следствия, ведь следователи, не имея на руках никаких подтверждающих доказательств, обвинили Упенова в тяжком преступлении, возбудив уголовное дело еще в мае 2022 года, прослушивая его разговоры, установив видеокамеру в его рабочем кабинете, сделав громкое задержание, опубликовав в СМИ и социальных сетях моменты его задержания, в итоге не найдя других оправданий своих действий по задержанию ректора, его безосновательного содержания под стражей решили хотя бы предъявить обвинении в том, что преподаватели необычным способом распорядились полученными законным путем денежными средствами. Принимая во внимание выше перечисленные обстоятельства просят вынести определение об отмене обвинительного приговора Таласского городского суда от 15 февраля 2023 года и постановить оправдательный приговор.



На судебном заседании адвокат ректора Упенова полностью поддержала апелляционную жалобу, указав, что в приказе Упенова о премировании денежными средствами преподавателей ТалГУ по технической ошибке указали в честь празднования "Дня работников образования" вместо "Окончание учебного года".



Также она считает, что Упенов выдал премию законно, потому что по представлению руководителей структурных подразделений и решений ученного и наблюдательного совета были выданы премий тем преподавателям, которые отличились своими успехами в работе. Но преподаватели, которые получили премиальные деньги, посоветовавшись между собой решили, что добровольно соберут деньги для улучшения технико-материальных и иных потребностей университета, их никто не заставлял, тем более ректор Упенов, в связи с чем на сегодня преподаватели никаких претензий не имеет в отношении ректора. В этой связи нет никаких доказательств, что Упенов, злоупотребляя своим положением нанес ущерб в размере 216 тыс. сомов. Если нет ущерба, то нет и злоупотребление должностным положением, а соответственно и состава преступления. Принимая вышеперечисленные доводы и которые перечислены в апелляционной жалобе просила отменить обвинительный приговор Таласского городского суда от 15 февраля 2023 года и постановить оправдательный приговор.



На судебном заседании обвиняемый Упенов полностью не признав свою вину, поддержал апелляционную жалобу, пояснил суду, что денежная премия выдана законно на оснований решений наблюдательного и ученого совета тем преподавателям ТалГУ, которые отличились своими успехами в работе. 90% бюджета ТалГУ состоит из выплаченных контрактов студентов, а 10% выделяется из государственного бюджета. Премиальные выдаются из специализированного счета, т.е. из собранных контрактов, а в своем приказе о премировании преподавателей по технической ошибке указал, что премия выдается на день работников образования так как, ранее были шаблоны приказов.



Сотрудникам ТалГУ никаких указаний о собирании денег не давал, все сотрудники по собственной инициативе собрали деньги для материально-технической поддержки ТалГУ. В данное время все собранные денежные средства хранятся в профсоюзе. В начале следствия, не осознавая, дал показания, что деньги собирали представителю Счетной палаты, так как в то время был в шоковом состоянии и для того чтобы его побыстрее отпустили, чтобы беременная жена не волновалась, согласился со следствием и подписал протокол допроса, сейчас полностью отрицает показания, которые были даны в ходе следствия. Так как премия выдана законно, просил отменить приговор Таласского городского суда от 15 февраля 2023 года и постановить оправдательный приговор.



Представитель потерпевшей стороны С.Н. пояснил суду, что вопрос был рассмотрен и согласован ученым советом и наблюдательным советом о премировании нескольких преподавателей, которые отличились хорошими показателями в работе. На основании представлений структурных подразделений Упенов вынес приказ о выдаче премий, этот приказ считает законным. Упенова считает очень нужным человеком для дальнейшего развития ТалГУ, со стороны Упенова не причинено никакого вреда ТалГУ. Принимая во внимание, что Таласский государственный университет не пострадал от этих действий, просил отменить приговор Таласского городского суда от 15 февраля 2023 года и постановить оправдательный приговор.



На судебном заседании прокурор И.Р. не согласившись с апелляционной жалобой, указал, что это дело является публичным, то есть уголовное преследование осуществляется независимо от подачи заявления потерпевшим. В ходе следствия 21 преподаватель дал показания, что по указанию Упенова собирали по 6000 сомов, а в данное время по неизвестным причинам поменяли свои показания. Кроме этого, прокурор считает, что Упенов незаконно собирал деньги под предлогом о даче денег сотруднику Счетной палаты. Считает, что материалами дела вина Упенова доказана полностью, а приговор Таласского городского суда от 15 февраля 2023 года считает законным и обоснованным.



Рассмотрев материалы дела, судебная коллегия Таласского областного суда считает, что суд первой инстанции, анализируя имеющиеся в деле и установленные в судебном заседании доказательства в совокупности, конкретные обстоятельства дела, поспешно пришел к выводу о виновности обвиняемого Упенова в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 337 УК.



Из материалов дела видно, что Упенов, будучи ректором ТалГУ, приказом от 30 июня 2022 года за No75/6 каждому из преподавателей за отличные успехи в учебе и плодотворную работу присудил премиальные деньги, в честь празднования "День учителя". ТалГУ – государственное учебное заведение, частично финансируемая государством.



Кроме того, имущество и средства ТалГУ формируются за счет собственных средств, полученных от образовательной (внебюджетной т.е на основе контракта) и иной деятельности приносящий доход. Финансовые средства, полученные от внебюджетной образовательной деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение ТалГУ. При этом, собственные средства ТалГУ определяются как специальные средства, подлежащие зачислению на специальный счет, которые расходуются на различные нужды университета.



Судебная коллегия отмечает, что по факту о незаконном сборе Упеновым денег на сумму 216 тыс. сомов с преподавателей ТалГУ органами следствия не доказано, поскольку стороной обвинения не представлены в суд материалы о времени, месте, способе совершения данного деяния и характер и размер материального ущерба и (или) морального вреда причиненного преступлением, которые впоследствии явились бы средством использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности.



По мнению судей Таласского областного суда, материалами уголовного дела не выявлена сумма растраченных или присвоенных денежных средств Упеновым, а сумма, которая выявлена органами следствия т.е. 216 000 сомов, были присуждены преподавателям в виде премии с соблюдением процессуальных норм, о чем свидетельствует приказ Упенова, протоколы собраний наблюдательного и ученого совета, представления структурных подразделений ТалГУ.



Помимо этого, допрошенные свидетели на судебном заседании показали, что все преподаватели Таласского государственного университета коллегиально решили о добровольном оказании материальной помощи ТалГУ. Из материалов уголовного дела видно, что некоторые преподаватели не передавали денежные средства главному бухгалтеру ТалГУ, распорядились по своему усмотрению. Кроме этого, представитель потерпевшей стороны заявил, что ТалГУ никаких претензий не имеет в отношении Упенова, так как им не был причинен ущерб от действий обвиняемого.



Вместе с тем, судебная коллегия считает, что орган следствия ошибочно пришел к выводу о том, что действиями ректора Упенова нарушены нормы УК, в результате причинен ущерб государству в размере 216 тыс. сомов. Непонятно, на основе чего сделан вывод о том, что Упеновым причинен ущерб в сумме 216 тыс. сомов, так как премиальные выданы законно, нет доказательств о том, что со стороны Упенова было указание о сборе денежных средств от премированных преподавателей.



Судебная коллегия считает, что событие предполагаемого преступления установлено на основе догадок и предположений, поскольку факт указания со стороны Упенова о сборе денежных средств от премированных преподавателей не доказан, а также факт передачи или договоренность о передачи денежных средств аудитору счетной палаты ничем не подтверждается. Анализируя показания всех допрошенных в суде свидетелей можно сделать вывод о том, что эти показания не подтверждают виновность обвиняемого, наоборот оправдывают Упенова.



Судебная коллегия считает, что обвинение в отношении Упенова в злоупотреблении должностным положением основано лишь на предположениях, даже совокупностью доказательств не устанавливается даже само событие преступления.



Таласский областной суд 27 апреля 2023 года постановил Упенова признать невиновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.337 УК и оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.



В соответствии со статьей 133 Уголовного-процессуального кодекса суд признал за оправданным Упеновым право на реабилитацию. Источник - turmush.kg

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