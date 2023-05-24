Глава ГУР Украины Буданов сам рассказал, что тяжело ранен в спину и шею

12:04 25.05.2023

Глава ГУР Украины рассказал о своем тяжелом ранении в Донбассе

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал о тяжелом ранении в спину и шею в Донбассе

Арсений Рогозянский



Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов сообщил, что был тяжело ранен в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".



"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то пять километров, а потом упал обессиленный", - сказал Буданов.



Он также отметил, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.



23 мая глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что во избежание террористических актов на территории России необходимо жестко пресекать диверсионные действия со стороны киевского режима. По его словам, необходимо ликвидировать организаторов таких преступлений, включая руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.



Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что главнокомандующий Вооруженных сил страны Валерий Залужный находился на ставке у президента Владимира Зеленского. При этом секретарь СНБО не привел доказательств личного присутствия Залужного на ставке украинского лидера.