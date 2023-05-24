Экс-главу образования Алматинской области г-жу Омарову посадили на 10 лет

12:06 25.05.2023

Суд в Талдыкоргане вынес вердикт в отношении группы работников образования Алматинской области, обвиненных во взятках и совершении мошенничества, передает корреспондент Sputnik со ссылкой на пресс-службу областного суда.

По информации ведомства, приговор огласили четырем подсудимым, среди них бывший руководитель областного образования Майгуль Омарова. Обвиняемым инкриминировали часть 4 статьи 366 (Получение взятки), часть 4 статьи 367 (Дача взятки), часть 4 статьи 190 (Мошенничество), а также часть 2 статьи 371 (Халатность) Уголовного кодекса.

Согласно материалам следствия, с августа по ноябрь 2020 года руководитель управления образования Алматинской области с группой лиц занималась преступной деятельностью в сфере государственных закупок.

"Она подписала договоры госзакупок из одного источника с подконтрольными аффилированными фирмами на поставку ноутбуков для дистанционного обучения учащихся образовательных учреждений. Реализуя преступные планы, направленные на хищение бюджетных средств, подсудимые установили на указанных ноутбуках незаконные программные обеспечения контрафактного типа посредством их закачивания через интернет, то есть без денежных затрат. В итоге государству был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 122 996 086 тенге", - говорится в сообщении суда.

Двое из подсудимых, среди них Омарова, признаны виновными с назначением наказания 10 лет лишения свободы. Двое других приговорены к 11 годам лишения свободы.

Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, сотрудники Антикоррупционной службы в феврале 2021 года задержали главу управления образования Алматинской области Майгуль Омарову и ее пособников - директора регионального НПЦ информационных технологий в сфере образования Менлыбаева и его подчиненного Нукенова, а также главного специалиста отдела капремонта и госзакупок областного образования Абдолданову.



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ОМАРОВА Майгуль Тлеутаевна

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[..1969 - ..]

казашка



Окончила Алматинский государственный университет имени Абая по специальности – учитель математики и информатики.



Трудовой путь начала лаборантом средней школы Жанатлеу Аксуского района.



В разные годы работала учителем черчения и рисования, математики средней школы Жанатлеу, учителем начальных классов средней школы им.Чапаева, учителем математики средней школы им.Сатпаева Аксуского района, преподавателем общеобразовательных дисциплин Коксуского сельскохозяйственного колледжа, учителем математики средней школы №2, заместителем директора по учебно-воспитательной работе средних школ №2, №18 им.Б.Жолбарысулы г.Талдыкорган, главным специалистом департамента образования, начальником отдела воспитательной работы, дошкольных, внешкольных и интернатных учреждений управления образования области.



зам. нач. управления образования Алматинской области (10.2011-02.2020); нач. управления образования Алматинской области (02.2020-02.2021)



2 февраля 2021 года стало известно о задержании главы управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой и директора регионального НПЦ информационных технологий в сфере образования Арапби Менлыбаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Пятый регион.

Кроме того, в деле фигурирует имя главного специалиста отдела капремонта и госзакупок управления образования Алматинской области Бакыт Абдолдановой.

1 февраля 2021 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, подозреваемые получили взятку 37 650 000 тенге от представителя ИП за заключенные в октябре-ноябре 2020 года договоры государственных закупок способом из одного источника на поставку 2522 ноутбуков на общую сумму 406 миллионов тенге и беспрепятственную приемку поставленных ноутбуков, закупленных в рамках антикризисных мероприятий по борьбе с пандемией для дистанционного обучения в среднеобразовательных учреждениях Алматинской области.

Во время обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства в виде денег в сумме 37 450 000 тенге.

25.05.2023 решением Талдыкурганского горсуда осуждена на 10 лет л/с