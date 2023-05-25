Чего добился Мишустин в Пекине?

12:18 25.05.2023

"Я думаю, это начало прекрасной дружбы"

Какие выводы можно сделать после визита премьера Мишустина в Китай



25.05.2023

Иван Зуенко



Вынесенная в заглавие этой колонки финальная фраза из киношедевра "Касабланка" идеально подходит для того, чтобы одним предложением охарактеризовать состоявшийся 22–24 мая визит Михаила Мишустина и солидной делегации российских чиновников и бизнесменов в Китай. Это была первая поездка Мишустина в КНР в качестве главы правительства, и гвоздем программы стало его личное знакомство с недавно назначенным главой Госсовета КНР Ли Цяном. Коллега Мишустина будет рулить китайской экономикой как минимум следующие пять лет, и значимость личного контакта двух премьеров трудно переоценить.



Между тем программа визита не ограничивалась личными встречами. По целому ряду причин этот вояж Мишустина можно назвать вехой в истории отношений Москвы и Пекина.



Во-первых, никогда еще российская делегация не была такой обширной и представительной. В КНР поехал не только премьер-министр, но и 5 из 10 его заместителей, сразу 8 министров, главы ведущих госкорпораций и компаний. На организованном 23 мая в Шанхае Российско-китайском бизнес-форуме россиян было едва ли не больше, чем китайцев. Россия стремительно "заново открывает" Китай после трехлетней паузы, связанной с пандемией коронавируса, и делает это на качественно другом уровне, нежели это было до событий 2020–2022 годов.



Во-вторых, визит российской делегации последовал спустя всего два месяца после саммита Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве – первого после переизбрания Си на третий срок в качестве председателя КНР. Наступила пора наполнять конкретными результатами рамку сотрудничества, заданную договоренностями на высшем уровне. И тут российская сторона явно дала понять, что намерена решать вопросы быстро и конкретно. Если раньше китайцы из года в год жаловались на то, что "они предлагают, а русские только отказываются", то сейчас ситуация явно изменилась и похоже, что инициатива на стороне России.



И хотя в той спешке, в которой готовилась поездка, не обошлось без естественного для этих обстоятельств бардака – например, в одном из официальных презентационных материалов Ли Цяна перепутали с Ли Кэцяном (бывший глава правительства), а целый ряд приехавших на форум бизнесменов не смогли сразу получить аккредитации, – визит российской делегации показал: Москва хочет поднять сотрудничество на качественно новый уровень, а Пекин готов это намерение поддержать.



Подтверждают этот вывод и цифры торговой статистики (Россия уже вышла на седьмое место среди торговых партнеров Китая, и ее доля постоянно увеличивается), и перечень подписанных по итогам визита документов и достигнутых договоренностей. Среди них соглашение об ответном визите Ли Цяна в конце года, активизация сотрудничества на уровне вице-премьеров и в рамках более чем 80 отраслевых "рабочих групп". Договоренности не ограничиваются экономикой: среди наиболее перспективных векторов сотрудничество по линии студенческого обмена и спорта.



Как видим, нашими странами выстраивается стройная система, завязанная на личные взаимоотношения между кураторами соответствующих направлений работы. Это оптимальный и, можно даже сказать, единственно возможный способ ведения дел с китайцами. Вслед за дружбой двух национальных лидеров формируются личные отношения их высокопоставленных подчиненных. Напрямую уже общаются министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Ли Шанфу. Сейчас этот же принцип реализован на уровне Михаила Мишустина и Ли Цяна, а также вице-премьеров и ниже по иерархии.



Среди расхожих представлений о Китае есть и такое: мол, так как в китайском языке есть только слова "старший брат" (гэгэ) и "младший брат" (диди), то и равноправная дружба с Китаем невозможна – ты либо лидер, либо подчиненный. На самом деле термин для обозначения брата без указания старшинства все же есть – это слово "сюнди". Именно сюнди называли друг друга китайские "названные братья" – от героев китайского классического романа "Троецарствие" до персонажей современного кинофильма о войне с американцами в Корее "Чосинская битва". И у каждого русского бизнесмена, имеющего успешные деловые связи с Китаем, такой сюнди есть. Когда такие китайские сюнди появятся и у всех значимых российских чиновников, тогда и сотрудничество двух стран действительно окажется на совершенно ином уровне.