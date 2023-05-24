Эрдоган приготовился к политическим сдвигам, - А.Яшлавский

12:19 25.05.2023

Эрдоган приготовился к политическим сдвигам: оценены шансы победить во втором туре

Выборы в Турции: "Он хочет восстановить османское величие"



До воскресенья, 28 мая, когда состоится финальная схватка за пост президента Турции, остается совсем мало времени – и политическое напряжение возрастает. На Западе аналитики отмечают, что после катастрофического землетрясения в Турции это могли бы быть последние выборы Эрдогана. Вместо этого действующий глава государства готов к победе над оппозиционным кандидатом Кылычдароглу.



Приход турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к власти был ознаменован спорными политическими последствиями землетрясения в Измите в 1999 году, напоминает CNN. Поэтому, когда в начале этого года очередное разрушительное землетрясение опустошило обширные территории на юго-востоке Турции, многие наблюдатели ожидали, что двухдесятилетнее правление президента завершится полным циклом.



Вместо этого Эрдоган, похоже, бросил вызов обстоятельствам. Первый тур президентских и парламентских выборов в Турции, состоявшийся 14 мая, сделал его лидером предвыборной гонки, которая, по прогнозам социологов, могла его сместить с президентской должности.



Реджеп Тайип Эрдоган почти на пять очков опередил своего главного соперника, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, и менее чем на полпроцента не дотянул до 50%-ного порога, необходимого для победы. Его парламентский блок получил комфортное большинство в законодательном органе.



На этой неделе кандидат в президенты, занявший третье место, Синан Оган публично поддержал Эрдогана, что еще больше повысило его шансы против Кылычдароглу во втором туре выборов в воскресенье.



"Именно люди будут создавать королей, и когда люди примут решение, я верю, что они поддержат тех, кто успешно служил турецкой нации в течение последнего 21 года", – сказал Эрдоган CNN в эксклюзивном интервью на прошлой неделе.



Во время этого интервью президент попытался приукрасить свои достижения, обойдя стороной многолетний финансовый кризис в стране и недостатки его правительства в проведении спасательных операций после катастрофического февральского землетрясения.



Он раскритиковал 74-летнего кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу как политического дилетанта. Два соперника выстроили свои кампании в виде множества контрастов. В то время как Эрдоган стремился продемонстрировать свое политическое мастерство и неоднократно расхваливал быстро растущую оборонную промышленность Турции, Кылычдароглу представлял себя типичным технократом: мягким в общении, уравновешенным и склонным к примирению.



Шесть правых и левых оппозиционных групп объединились вокруг Кылычдароглу в беспрецедентной попытке свергнуть действующего президента и раскинуть широкую сеть вокруг турецких избирателей. Они надеялись воспользоваться общественным недовольством из-за пошатнувшейся экономики и последствий землетрясения. Эрдоган, с другой стороны, сосредоточился на укреплении своих консервативных оплотов.



Кандидаты завершили свои избирательные кампании аналогичным публичным выступлением. Эрдоган помолился в соборе Святой Софии, стамбульской мечети и бывшей церкви, которую турецкое правительство в 1934 году превратило в музей из уважения как к византийской, так и к османской истории. Эрдоган спорно отменил это решение в 2020 году, что стало одним из многих популистских шагов, положивших начало его карьере.



Тем временем Кылычдароглу отметил канун голосования возложением цветов к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики, который возглавил секуляризацию страны.



Эти действия, казалось, отражают углубляющуюся поляризацию Турции.



Религиозный пыл лежит в основе большей части поддержки Эрдогана, которая, похоже, почти не пострадала из-за пошатнувшейся экономики или поспешной реакции правительства на землетрясение, усугубившей трагедию, унесшую более 50 тысяч жизней в Турции и соседней Сирии.



За пределами штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ночь первого тура президентских выборов эти религиозные настроения были широко распространены. "Я боюсь. Я беспокоюсь о том, что он проиграет, – сказала Седа Явуз, явно нервничающая сторонница Эрдогана. – Я беспокоюсь, что победит кто-то другой. Я волнуюсь, потому что мы мусульмане и хотим, чтобы нашим президентом был кто-то мусульманин".



"Я доверяю турецкому народу. Я верю, что он победит", – сказала другая женщина, Гозде Демирчи, корреспонденту CNN Джомане Карадше.



"Это свобода", – сказала пылкая Демирчи, указывая на свой головной платок. Эрдоган снял ограничения на ношение хиджаба в государственном секторе в 2013 году, назвав это концом "темных времен". "У меня есть эта свобода благодаря Эрдогану, – продолжила она. – Оппозиционеры этого не хотят. Они не хотят свободы".



Мехмет Челик, координатор редакции проэрдогановской газеты Daily Sabah, заявил CNN, что поддержка действующего президента не была должным образом зафиксирована социологами и западными СМИ.



Критики Эрдогана утверждают, что он еще больше укрепил свою базу поддержки, выдвинув неподтвержденные обвинения против лагеря оппозиции. Президент обвинил Кылычдароглу в сговоре с курдскими террористическими группировками и неоднократно называл лидера оппозиции – члена либерального мусульманского меньшинства алевитов – недостаточно хорошим мусульманином.



"Эта стратегия – "нехороший мусульманин, поддерживаемый террористами" – понравилась избирателям правого толка, которые должны были выбрать Кылычдароглу", – комментирует Сонер Чагаптай, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.



Чагаптай утверждает, что, хотя послание Эрдогана не нашло отклика в крупных городах Турции и на относительно богатом южном побережье, где все в основном голосовали за оппозицию, оно получило необходимую поддержку в более бедных частях страны, а именно в центральных регионах и на побережье Черного моря.



"Там поддержка Кылычдароглу была подавлена, потому что правые избиратели, чьи собственные партии поддерживали Кылычдароглу, не выбрали его", – сказал он.



Критики утверждали, что заявления Эрдогана были усилены его широким влиянием на турецкие СМИ.



"Президента Эрдогана не следует недооценивать, – говорит Серен Селвин Коркмаз, исполнительный директор базирующегося в Стамбуле института InstanPol. – Используя государственные ресурсы и общую власть СМИ, он заверил, что является единственным участником политической игры. Игровое поле было нечестным".



Тем не менее президент находится на общей нисходящей траектории. Воскресный второй тур выборов – это первый в истории Турции второй тур президентских выборов. В 2019 году правящая партия Эрдогана проиграла выборы мэров крупных городов, включая его собственный родной город Стамбул. 14 мая большинство голосов в Стамбуле досталось оппозиции, напоминает CNN.



Сообщается, что Эрдоган однажды сказал: "Если мы потеряем Стамбул, мы потеряем Турцию", а политический статус крупнейшего города страны является личной больной точкой в карьере президента.



"Ему действительно больно брать Стамбул, – сказал Чагаптай. – Он любит Стамбул, потому что тот символизирует османскую власть и властные планы Эрдогана… Он хочет снова сделать Турцию великолепной. Он хочет восстановить османское величие".



На данный момент Эрдоган, похоже, готов пережить политические и тектонические сдвиги в Турции. Он также пообещал удвоить политику, которая укрепила его правление, но усугубила нынешние проблемы страны.



"Вопрос не в том, победит ли он (в воскресенье), а в том, какого рода это будет победа", – сказал Чагаптай.



Если Эрдоган одержит уверенную победу, добавил Чагаптай, "его оправдают за неортодоксальную экономическую политику, отсутствие верховенства закона и конец социальной автономии".



АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ