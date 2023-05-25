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Турция перед вторым туром – страсти накаляются, - А.Арешев
12:39 25.05.2023

АНДРЕЙ АРЕШЕВ | 25.05.2023 |

Поможет ли международное участие поддержать "пламя демократии"?

Турция не будет вводить санкции против России, заверил президент Реджеп Тайип Эрдоган перед вторым туром голосования на президентских выборах 28 мая. В случае переизбрания Эрдогана страна сохранит свою дружественную политику по отношению к другим государствам, что даст ей возможность выступать посредником между Россией и Украиной.

"Если Турция является посредником в российско-украинской войне, то это не рядовое событие. Если Турция возит черноморское зерно всему миру" - надо полагать, также не рядовое, отвечающее интересам государства, в числе других снабжающего оружием киевский режим. Соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу в случае своего гипотетического успеха (шансы на такой успех малы, если, конечно, западные партнеры не поддержат "гаснущий огонь турецкой демократии") уже пообещал присоединиться к антироссийским санкциям, нанося этим удар по национальной экономике.

Кемаль Кылычдароглу подает знаки и подает в суд на своего соперника

Результаты голосования 14 мая не отвечают интересам США и их европейских сателлитов, отмечает известный индийский аналитик бывший посол Индии в Турции М. Бхадркумар. Запад надеялся на нестабильное правительство после победы разношерстной оппозиционной коалиции, объединяемой неприязнью к действующему главе государства. Эрдоган же в случае его вероятной победы, опираясь на парламентское большинство (322 из 600 мест), будет стремиться проводить относительно взвешенный и прагматичный внешнеполитический курс.

По данным МИД Турции, миссия наблюдателей из 489 человек пришла к выводу о соответствии голосования 14 мая европейским стандартам. Тем не менее готовится почва для протестов с перерастанием в массовые беспорядки (особенно если Эрдоган победит с небольшим перевесом). Например, в предварительном отчете миссии ОБСЕ (с участием американских наблюдателей) говорится о попытках фальсификации результатов выборов. Эрдоган обвиняется в использовании "неоправданного преимущества" и "злоупотреблении административными ресурсами", а избирательная комиссия – в "отсутствии прозрачности и коммуникации". Ограничения по ходу кампании не распространялись на президента, а "отсутствие четкой грани между правящей партией и государством", дескать, противоречит Копенгагенскому документу 1990 года, регламентирующему порядок проведения выборов. Избирательные комиссии, правоохранительные органы и суды не пользовались доверием оппозиции; в подсчете голосов якобы участвовали неуполномоченные лица и т. д.

Сторонники Р. Эрдогана и его партии готовы отстаивать свой выбор

Подхватил тему Государственный департамент США, призвавший турецкие власти провести "следующий этап президентских выборов в соответствии с законами страны", но главное – в соответствии с обязательствами перед ОБСЕ и в рамках НАТО (!). Администрация Байдена "продолжает внимательно следить за текущим избирательным процессом в стране", – заверил Ведант Патель… – Мы продолжим работать вместе с любым правительством, выбранным турецким народом, чтобы углубить наше сотрудничество и углубить наши общие приоритеты". Более определенно высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель: "Мы принимаем к сведению предварительные выводы Международной миссии ОБСЕ и Совета Европы по наблюдению за выборами и призываем турецкие власти устранить выявленные недостатки… ЕС придает первостепенное значение необходимости проведения прозрачных, инклюзивных и заслуживающих доверия выборов на равных условиях".

За этими витиеватостями М. Бхадркумар видит "тонкий намек" на то, что "еще не все потеряно". Самозваное "демократическое жюри" не определилось с победой Эрдогана. Однако оспорить результаты второго тура будет сложно: действующий президент в основном сохранил свой электорат, который едва ли может перетянуть на себя вчерашний "турецкий Ганди", суетящийся теперь на националистической поляне. Там же – набравший более 5 % (более 2 миллионов) голосов перспективный политик с разнообразным опытом (от МГИМО до агентства TIKA) Синан Оган, поддержавший во втором туре Эрдогана. Правда, вслед за этим глава входившей в выдвинувшую Огана и уже распущенную "коалицию Отца" "Партию победы" Умит Оздаг объявил о поддержке Кылычдароглу (говорят, он требует за это пост министра внутренних дел, занимая который можно жестко решить проблему нелегальных мигрантов, прежде всего сирийских). Опасаясь отчуждения голосов курдов и вестернизированных жителей мегаполисов и средиземноморского побережья, в НРП эти слухи опровергли, но на "восточном базаре" чего не бывает… С момента своего создания в августе 2021 года Партия победы проводит агрессивную антииммиграционную кампанию. И хотя эта партия не преодолела 7-процентный порог на парламентских выборах, само ее появление и резонанс от ее акций свидетельствуют об остроте "мигрантской" темы в Турции.

Карта явки в ходе первого тура (на востоке и юго-востоке в целом ниже)

Относительно более высокая поддержка оппонента Эрдогана в первом туре избирателями-курдами, сторонниками в очередной раз переименованной Партии демократии народов (около 8 % из полученных Кылычдароглу почти 45 %) сенсацией не стала, но теперь, видя его заигрывания с националистами, многие призадумываются. Для правящего режима достаточно, чтобы голоса значительной части курдов не достались лидеру НРП, и над этим ведется активная работа.

Одна из карикатур на Америку в турецких социальных сетях

Опираясь на широкую поддержку более монолитного, чем у соперника, электората, а также на большинство в парламенте, Эрдоган вправе рассчитывать на убедительную победу. Не следует сбрасывать со счетов и антизападные настроения большинства турецких граждан, воспринимающих антироссийские эскапады лидера народных республиканцев с недоумением. Слишком нелепо звучали обвинения в мифическом "русском следе" перед первым туром президентских выборов, слишком откровенно торчат за ними американские уши…

Как пишет американская The Hill, "у западных столиц может возникнуть искушение отвлечься от проблем с правами человека и согласиться на деловые отношения с Турцией, в которых приоритет отдается вопросам безопасности, особенно конфликту на Украине", но такой подход лишил бы "международное сообщество" рычага давления на турецкие власти в виде "защиты прав человека". И далее: "…благодаря партнерству с еще имеющимся гражданским обществом Турции международное участие может помочь сохранить пламя демократии живым".

"По мере приближения выборов 28 мая ситуация в Турции накаляется, вопреки прогнозам отдельных аналитиков, что после первого тура страсти поулеглись и второй тур пройдет спокойно", – пишет автор телеграм-канала "Турция – это" Иван Стародубцев. Как представляется, относительно небольшой разрыв между кандидатами может подвигнуть заинтересованные силы к организации протестов и столкновений, призванных если не снести режим Эрдогана, то расшатать его с целью выбить уступки, особенно по "русскому вопросу". Речь может идти о блокировании пролива Босфор для кораблей под российским флагом, о закрытии воздушного пространства, о блокировании финансовых транзакций и каналов параллельного импорта.

По словам министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, являющаяся наблюдателем в Организации тюркских государств Венгрия предупредила турецкие власти о "необходимости быть осторожными" из-за возможного влияния Вашингтона на выборные процессы. Всплеск разномастного национализма, затрагивающего интересы Российской Федерации, взаимные скандалы, дрязги и обвинения, судебные иски и фальшивки, все более жесткий стиль президентской кампании по мере выхода ее на финишную прямую чреваты бурными процессами.

Источник - fondsk.ru
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