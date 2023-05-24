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ТаджМИД протестует. Соотечественников массово задерживают в России
13:45 25.05.2023

Российского посла вызвали в МИД Таджикистана

Российского посла в Душанбе Семена Григорьева вызвали в МИД Таджикистана в связи с информацией о многочисленных задержаниях в России таджикских граждан таджикистанцев в России. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу МИД РТ.

Как информирует пресс-служба, таджикская стороны выразила обеспокоенность тем, что граждан Таджикистана задерживают на территории Российской Федерации под различными предлогами.

"Была отмечена необходимость совместного реагирования на имеющиеся и возникающие миграционные проблемы, а также важность принятия скоординированных действий при выработке возможных совместных мер по вопросам миграции",
- сообщили в МИД.
Ранее СМИ Таджикистана сообщали о получении десятков видеороликов и жалоб из разных уголков России о рейдах силовиков по месту жительства и работы таджикских мигрантов и многочисленных задержаниях.

На встрече с российским послом в МИДе также подробно обсуждался инцидент, произошедший утром 19 мая в общежитии № 3 Технического университета (официальное название - "Комсомольский-на-Амуре государственный университет", КнАГУ) в Хабаровском крае. В тот день, по данным МИД, "допросу и жестокому обращению со стороны российских правоохранительных органов были подвергнуты свыше ста таджикских студентов, обучающихся в данном ВУЗе".

В ведомстве подчеркнули, что "подобные инциденты не соответствуют духу таджикско-российского стратегического партнерства и союзничества, могут нанести урон усилиям сторон по дальнейшему развитию взаимодействия в сфере образования".

23 мая, уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода направил российскому омбудсмену Татьяне Москальковой обращение с требованием установить обстоятельства инцидента в КнАГУ и содействовать в его объективном расследовании.

"Из информации, полученной нами из средств массовой информации и социальных сетей, стало известно, что ранним утром 19 мая сотрудники ОМОН совместно с ФСБ пришли в общежитие, где проживали студенты, отключили камеры наблюдения и жестоко избили студентов, которые не совершали никаких противоправных действий. У них были изъяты документы и телефоны. В результате жестокого избиения несколько таджикских студентов получили тяжелые ранения, им требуется операция",
- говорится в обращении таджикского омбудсмена.
После обнародования информации об инциденте администрация КнАГУ провела встречу с обучающимися, на которой ректор Эдуард Дмитриев подтвердил "конфликт студентов из Таджикистана с сотрудниками правоохранительных органов". При этом он заявил, что массового избиения не было, а проверка миграционной службы была связана с арестом студента, задержанного за финансирование терроризма.

Источник - ИА Фергана
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