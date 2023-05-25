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В Узбекистане запретили продажу табака и алкоголя лицам моложе 21 года
13:48 25.05.2023

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон, ограничивающий продажу алкогольной и табачной продукции лицам моложе 21 года. Документ опубликован 25 мая в правительственной газете "Народное слово", вступит в силу через три месяца.

Закон предусматривает запрет на продажу алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина лицам, не достигшим 21 года (ранее ограничительный порог был 20 лет), и не достигшими того же возраста продавцами (раньше никаких ограничений по возрасту для них не было).

Также в законе указывается, что продавец алкоголя, табака и устройств для употребления табака и никотина обязан потребовать от покупателя, выглядящего моложе 21 года, предъявления документа, удостоверяющего его личность и возраст, а в случае отсутствия документа - отказать ему в продаже товара.

Указанную выше продукцию нельзя продавать:

• без непосредственного участия продавца, в том числе посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств;
• с полок самообслуживания;
• в форме электронной коммерции, в том числе с помощью доставки конечным потребителям любым путем (за исключением игристых и натуральных вин);
• путем выездной торговли (с рук, лотков, из корзин, ручных тележек);
• вне стационарных торговых объектов;
• в аптеках;
• в помещениях, предназначенных для реализации товаров детского ассортимента;
• на территориях организаций системы здравоохранения, образовательных организаций, учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, санаторных и медико-социальных учреждений;
• в помещениях и местах, не соответствующих санитарным нормам и правилам хранения и реализации алкогольной и табачной продукции, устройств для употребления табака и никотина;
• на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, станций метрополитена – в отношении табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина;

Алкоголь и табачные изделия нельзя реализовывать без указания на этикетке тары или на пачке медицинского предупреждения об их вреде.
Кроме того, объектам торговли, расположенным на расстоянии менее чем 100 метров от образовательных, спортивных и религиозных организаций, запрещено продавать алкоголь и табачную продукцию. Исключение составляют точки, расположенные на территории торговых комплексов (на рынках) с общей торговой площадью более 1000 квадратных метром и в ярмарочных павильонах.

Сигареты запрещено продавать:

• если потребительская упаковка (пачка) табачной продукции содержит менее 20 сигарет;
• без потребительской упаковки (пачки, блока);
• поштучно или со вскрытой (с нарушением целостности) потребительской упаковкой (пачкой);
• в одном наборе с другими товарами, не являющимися табачной продукцией и устройствами для употребления табака и никотина.

Алкоголь запрещено реализовывать в бутылках без этикеток, грязных (внутри или снаружи), с явными признаками боя (скол горла, трещины), с поврежденной укупоркой, имеющих общее помутнение, посторонние включения, осадок (за исключением коллекционной винодельческой продукции).

Помимо этого, запрещено продавать алкоголь (за исключением пива) по ценам ниже минимальной оптовой и розничной цены.

Документом расширен список общественных мест, где запрещено употребление табачной продукции и использование устройств для употребления табака и никотина:

• в объектах торговли и оказания услуг, включая предприятия общественного питания;
• в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах и иных крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха;
• в клубах, на дискотеках, в компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг доступа к всемирной информационной сети Интернет, либо в иных местах развлечений;
• в музеях, информационно-библиотечных учреждениях и лекториях;
• в поездах местного и дальнего сообщения, на речных судах;
• в автобусах, вагонах метрополитена, такси, городском электротранспорте, на воздушных судах, а также иных видах общественного транспорта;
• в подземных переходах, на станциях метрополитена, транспортных остановках и крытых местах временного хранения автотранспортных средств;
• в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 5 м от входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты, станции метрополитена;
• в пожароопасных местах, включая автозаправочные станции;
• в зданиях аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, речных портов;
• в зданиях предприятий, учреждений, организаций и государственных органов, в том числе на рабочем месте, в коридорах, лифтах, на лестницах, в вестибюлях, туалетах, комнатах для отдыха, прилегающих к ним помещениях и в других подобных местах, используемых работником во время трудовой деятельности;
• в организациях системы здравоохранения, аптеках, образовательных организациях, учреждениях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, санаторных и медико-социальных учреждениях;
• в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания;
• в подъездах и лифтах многоквартирных жилых домов, а также на детских и спортивных площадках, в том числе расположенных на придомовой территории;
• в скверах, парках и на пляжах.

Ранее появился проект постановления, в соответствии с которым в Узбекистане с 1 июня планируется увеличить минимальную стоимость алкогольной и винной продукции.

25.05.23

Источник - ИА "Фергана"
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