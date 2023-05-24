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Белорусское ядерное оружия никому не угрожает, но до Варшавы долетит гарантированно
14:46 25.05.2023

Стало известно, до каких столиц "дотянется" ядерное оружие из Белоруссии
Под прицелом окажутся страны Восточной Европы, в том числе Польша

Тактическое ядерное оружие, которое размещено на территории Белоруссии, будет по-прежнему находится под контролем России. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Шойгу также отметил, что в перспективе российская сторона примет дополнительные меры, обеспечивающие безопасность Союзного государства, необходимые в условиях обострения военно-политической обстановки.

О том, какое именно оружие передано Белоруссии из российских ядерных арсеналов, в каком случае его можно будет применить и до каких европейских столиц оно достанет, "МК" рассказал (на условиях анонимности) один из действующих военных специалистов в области ядерных вооружений.

– Нестратегическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, – пояснил эксперт, – представляет собой бомбы к самолетам-штурмовикам Су-25, которые адаптированы для его применения в ВВС Белоруссии. Это одна эскадрилья Су-25, состоящая из десяти самолетов. Плюс Белоруссии передан пока один дивизион – в будущем, судя по всему, их будет передано больше – наземных ракетных комплексов оперативно-тактического назначения "Искандер-М". В дивизионе имеется 12 пусковых установок, которые могут применять тактическое ядерное оружие.

–​ Как далеко при необходимости может достать все это ядерное вооружение?

– Дальность ракет "Искандер-М" – до 500 километров. Радиус действия тактических ядерных ракет для Су-25 – примерно 1000 километров.

– Для Европы это – неприятная новость?

– Конечно. Особенно для Восточной и Центральной Европы.

–​ До Берлина они из Белоруссии не достанут?

– "Искандер" до Берлина, может, и не достанет. А вот самолеты при желании – достанут. И уж тем более достанут до Варшавы.

–​ В каком случае? При каких условиях мы будем вынуждены применить это оружие?

– Это все прописано в нашей ядерной доктрине. Точнее, это документ, утвержденный президентом, который называется "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Там говорится, что такое ядерное вооружение может быть применено в случае, если появится угроза существованию самого российского государства.

– Как именно это понимать?

– Как – это уже другой вопрос. Каждый руководитель по-своему определяет, когда такая угроза возникает. Детально этот вопрос там не расписан.

–​ Угроза существованию союзного российско-белорусского государства также рассматривается в плане применения тактического ядерного оружия?

– Безусловно. Это распространяется и на Белоруссию. В доктрине в том числе записано, что ядерное оружие при таких же условиях может быть применено и для защиты наших союзников.

–​ Оговорена ли в этом документе разница в применении тактического и стратегического ядерного оружия?

– Нет. Разница в применении тактического и стратегического ядерного оружия отличается только планами и объектами, по которым наносятся удары. Решение на применение того или иного ядерного оружия, а также разблокировка тактического ядерного оружия, производится исключительно с санкции президента России – Верховного главнокомандующего. Решение на использование этого оружия остается только за ним.

ОЛЬГА БОЖЬЕВА

Источник - МК
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