 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.05.2023
14:51  НАТО охватил бунт - одна из ее стран сделала России подарок, - NetEase
14:46  Белорусское ядерное оружия никому не угрожает, но до Варшавы долетит гарантированно
13:48  В Узбекистане запретили продажу табака и алкоголя лицам моложе 21 года
13:45  ТаджМИД протестует. Соотечественников массово задерживают в России
12:39  Турция перед вторым туром – страсти накаляются, - А.Арешев
12:19  Эрдоган приготовился к политическим сдвигам, - А.Яшлавский
12:18  Чего добился Мишустин в Пекине?

12:06  Экс-главу образования Алматинской области г-жу Омарову посадили на 10 лет
12:04  Глава ГУР Украины Буданов сам рассказал, что тяжело ранен в спину и шею
11:20  Винная культура ЦентрАзии: прошлое и современность, - Кирилл Бурлуцкий
11:12  Задержанного за аферы с зарплатой ректора Таласского университета (Кыргызстан) Упенова полностью оправдали
10:59  Европейский Афганистан и второе Косово. Украина стала наркотическим хабом, - О.Кривошапов
09:19  Задержан за коррупцию очередной глава Департамента лекарств Минздрава Киргизии (Айнура Абалиева)
08:13  Андрей Грозин: Формула власти в Центральной Азии: Семья + лояльность = стабильность?
08:11  Данияр Ашимбаев: Запад создает антикитайский фронт в Центральной Азии
07:49  "Куда ни посмотришь - провал": Кырпремьер Жапаров трезво оценил результаты своей работы
07:42  Гонконгский сухогруз "Xin Hai Tong" сел на мель в Суэцком канале. Канал - встал
07:31  Американский доллар заменят кирпичом. В Бразилии уже придумали название для общей валюты БРИКС
01:34  Пекин совершил тонкий дипломатический маневр вокруг визита Мишустина, - Владимир Скосырев
00:41  Запад делает ставку на продолжение конфликта, - Л.Савин
00:22  Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины
00:21  Эрдоган в шаге от переизбрания. Кылычдароглу проигрывает битву за голоса
00:19  Союз постсоветских республик движется к зоне свободной торговли. В Москве проходит Евразийский экономический форум
Среда, 24.05.2023
23:20  Умерла певица Тина Тернер
22:56  Главком ВСУ Залужный - жив, но русская ракета разобрала ему череп?
22:47  "Чернобыль" - для Европы. Похоже, в украинском Хмельницком была уничтожена "грязная" ядерная бомба
22:46  Роспремьер Мишустин гостит в Пекине. Принимает Си
21:52  План вторжения НАТО на Украину готов!
17:40  Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина приехала в Иран ... в хиджабе
15:47  В Турции провели новые испытания баллистической ракеты "Тайфун"
15:19  Трансляция запуска грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур
15:07  Все, что таджикистанцам нужно знать о службе в армии России. Подробная инструкция
15:02  Талгат Калиев: Возможен ли рецидив январского протеста в Казахстане?
12:20  Иранский КСИР громит террористические ячейки белуджей на юге страны
12:19  Китай не хочет тащить большую и бедную Центральную Азию в одиночку
12:17  Казахстан проигрывает Китаю... по безвизу и воде, - А.Алибаев
12:15  Мир становится трехполярным, и у каждого полюса свои правила, - Доминик Моизи
12:14  КазЭкономика. Роста доходов населения не будет. Катастрофы тоже, - А.Кусаинов
12:09  Прорваться в Китай: почему Поднебесная не покупает пшеницу из России
12:04  Взятие Артемовска стало победой России над всей НАТО, - Берктай Дениз
11:43  НАТО готовит бросок: "ключевой сдвиг" на восточном фланге
11:29  Великолепная "шестерка". Какое будущее у нового формата "ЦА+КНР"? - Сауле Исабаева
11:28  Путин: "Россия с союзниками добьется формирования более справедливого мира"
10:10  Индия: "ящик Пандоры" для Запада, - Святослав Князев
09:52  Культурный нигилизм? Почему казахстанцы не ходят в театры и музеи, - Бауыржан Маханов
09:49  Пекинский связной: Илон Маск и тайваньский кризис, - "Известия"
08:52  Дешев как сард... Кыргызов зовут работать на Сардинию
08:48  Клубки интересов вместо многополярности, - НГ
08:28  Доживет ли ООН до конца спецоперации?
07:33  Менять доллары на золото и юани нужно было еще вчера, - СП
07:22  Блудняк в Москве... мужики бьются. А кто-то прется от жизни…, - Е.Пригожин ("Вагнер")
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НАТО охватил бунт - одна из ее стран сделала России подарок, - NetEase
14:51 25.05.2023

NetEase
Китай

Не позволяют Путину сражаться в одиночку! Откровенный "бунт" внутри НАТО - одна страна сделала России большой подарок
NetEase: Турция устроила "бунт" в НАТО и сделала России "большой подарок"

США активно вовлекают НАТО в конфликт на Украине, мобилизуя все ее силы и оказывая щедрую поддержку Киеву, пишет пользователь NetEase. Однако в альянсе случился "бунт": Турция "сделала России подарок", показав свою независимость от Запада.

С момента начала спецоперации на Украине Россия неоднократно обвиняла НАТО во главе с США во вмешательстве в конфликт между странами, но Североатлантический альянс игнорировал эти заявления и постоянно увеличивал военную поддержку Киева. Недавно Соединенные Штаты и многие другие страны решили отправить Украине истребители - президент США Джо Байден дал понять, что разрешит союзникам поставлять американские F-16.

В НАТО открытые разногласия

В начале 2023 года США и другие члены НАТО впервые заявили о предоставлении Украине основных боевых танков, а Великобритания недавно подтвердила, что поставила ей крылатые ракеты. Сейчас Байден готов рассмотреть вопрос о предоставлении ей истребителей. Все это свидетельствует о том, что уровень западной помощи Киеву непрерывно повышается, а НАТО все больше вовлекается в конфликт на Украине.

Однако стоит отметить, что, пока Соединенные Штаты изо всех сил стараются мобилизовать все силы НАТО и увеличить военную помощь Украине, внутри альянса начали раздаваться разные голоса. Несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что не будет ограничивать себя западными санкциями и что он по-прежнему намерен поддерживать хорошие отношения с Владимиром Путиным. Эрдоган считает, что Россия и Турция могут развивать сотрудничество, и это не касается других западных стран. По его мнению, Вашингтон и Брюссель должны были поддерживать баланс в отношениях как с Москвой, так и с Киевом, но по факту наблюдается очевидный перевес в пользу Украины.

Турция сделала России большой подарок

С начала конфликта на Украине позиция Турции сильно отличалась от выбора других западных стран. Анкара не только не осудила и не ввела санкции против Москвы, но и продолжила с ней диалог, намереваясь выступить посредником в конфликте между враждующими сторонами, а также способствовала заключению Черноморской зерновой инициативы.

Ранее Соединенные Штаты пытались всеми способами оказать давление на Турцию, чтобы она послала военную помощь Украине, но Эрдоган не уступал, что вызвало недовольство членов НАТО.

В глазах США и других стран Турция сейчас представляет собой большую брешь в единой стене НАТО, которую Россия может использовать, поэтому Белый дом не хочет, чтобы Эрдоган выиграл на нынешних президентских выборах. Однако некоторые аналитики считают, что независимо от того, пройдет ли переизбрание действующего турецкого президента гладко, в стране останется тот, кто будет призывать ее к независимости от НАТО, и влияние этого голоса немало. Благодаря ему Турция не будет полностью подчиняться приказам Соединенных Штатов.

На самом деле этот затянувшийся военный конфликт уже дорого обошелся Украине, Соединенным Штатам и многим другим государствам. Негативное воздействие этого кризиса продолжает распространяться на другие части мира и ведет к все большей глобальной нестабильности. Поэтому Североатлантический альянс во главе с США должен проявить сдержанность в своих действиях, чтобы не раздражать Россию еще сильнее, и в то же время предпринимать практические шаги по содействию мирным переговорам между Москвой и Киевом, чтобы добиться гарантии, что Россия и НАТО смогут мирно сосуществовать друг с другом.

Автор: Автор: Войска пролива (海峡军武)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685015460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 мая 2023 года №219
- Мажилис принял во втором чтении закон по регулированию оборота сжиженного газа
- Алихан Смаилов провел встречу с главой катарского Power International Holding в Дохе
- Ерлан Карин провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Дорожные войны
- Природный пожар в Абайской области: угроза населенным пунктам снята
- В Казахстане актуализируют данные для включения в Цифровую карту семьи
- Пересмотреть систему страхования работников и защитить предпринимателей от неадекватных штрафов
- Проблемы развития предпринимательства на селе обсудили на заседании депутатской группы "Өңір"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  