Об итогах Евразийского экономического форума в Москве, - В.Чушкин

21:10 25.05.2023

ВЛАДИМИР ЧУШКИН | 25.05.2023 |



24–25 мая 2023 года в Москве проходил приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС 2-й Евразийский экономический форум (ЕЭФ-2023) с участием глав государств-членов и наблюдателей при ЕАЭС (Республику Армению представлял вице-премьер правительства Армении Мгер Григорян). Это мероприятие проводилось в рамках председательства в 2023 году Российской Федерации в органах ЕАЭС (Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК).



Евразийский экономический форум является ежегодным деловым мероприятием ЕАЭС в экономической сфере, ориентированном на участие в нем первых лиц государств-членов ЕАЭС, руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия с ЕАЭС. Цель форума – дальнейшее развитие экономического сотрудничества стран ЕАЭС, совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве, формирование надежных связей между хозяйствующими субъектами, достижение эффекта от объединения инвестиционных и инновационных потенциалов.



Более 2700 экспертов из 54 стран мира приняли участие в деловой программе форума, в том числе представители органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций и СМИ из Узбекистана, КНР, ЮАР, а также представители ООН, ВОЗ, Международной организации по миграции. Основными темами деловой части форума стали наиболее актуальные и востребованные бизнесом вопросы интеграционных процессов в ЕАЭС, в том числе представляющие особый интерес для Российской Федерации.



2-й Евразийский экономического форум в Москве проходил под девизом "Евразийская интеграция в многополярном мире". Форум был призван популяризировать идею Евразийского экономического союза и совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.



Перед участниками форума выступили лидеры государств-членов ЕАЭС. В частности, В.В. Путин в своем выступлении отметил важность и актуальность форума, который теперь будет проводиться регулярно, подчеркнул, что роль этого объединения растет и это говорит об успешном развитии евразийской интеграции. Президент России обратил внимание на глубокие перемены, происходящие в мире. Все больше государств нацелены на укрепления национального суверенитета, независимую внутреннюю и внешнюю политику, придерживаются собственной модели развития, расширяют сеть партнерских связей, с уважением относятся друг к другу. Все они выступают за построение новой, более справедливой архитектуры экономических отношений, стремятся конструктивно влиять на мировые процессы. С таким подходом, по словам Путина, солидарно большинство участников международного общения. Он отметил, что и Россия, и ее партнеры по евразийскому союзу заинтересованы в честном, продуктивном, прагматичном взаимодействии.



В рамках ЕЭФ-2023 состоялось 35 деловых сессий, разделенных на семь тематических направлений: "Человеческий капитал", "Технологии и кооперация", "ЕАЭС в меняющемся мире", "Евразийская сопряженность", "Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки", "Стратегический блок" и блок Делового совета ЕАЭС.



В рамках трека "Человеческий капитал" эксперты обсудили перспективы раскрытия туристического потенциала стран ЕАЭС, работу с молодыми талантами, вопросы трудовой миграции, межвузовское научно-техническое сотрудничество, опыт противодействия эпидемии коронавируса.



Дискуссии тематического блока "Технологии и кооперация" были посвящены вопросам технологического суверенитета как гарантии энергетической и продовольственной безопасности, регулированию в сфере экологии, организации продовольственного рынка, развитию предпринимательства в новых условиях. Эксперты обсудили различные аспекты функционирования Единой системы технического регулирования ЕАЭС и снятие барьеров в торговле, а также стандартизацию как инструмент обеспечения безопасности и качества продукции.



Участники сессий в рамках направления "ЕАЭС в меняющемся мире" рассмотрели ключевые направления сотрудничества между ЕАЭС, ШОС и БРИКС, валютно-финансовое сотрудничество и переход на новые формы расчетов во взаимной торговле. Состоялись бизнес-диалоги, посвященные сотрудничеству евразийского интеграционного формата с Индонезией и странами Латинской Америки.



Участники сессий тематического блока "Евразийская сопряженность" рассмотрели ключевые вопросы цифровой повестки: госрегулирование ИТ-отрасли, оборот персональных данных на пространстве ЕАЭС и импортонезависимость стран интеграционного объединения на рынках программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования. Дискуссии в рамках этого направления были также посвящены международным расчетам и цифровым активам, электронной торговле, созданию Евразийской перестраховочной компании и новым источникам данных в статистике ЕАЭС.



Участники трека "Внутренний рынок ЕАЭС: таможенное сотрудничество, конкуренция и государственные закупки" обсудили вопросы совершенствования права Союза в условиях современных вызовов и таможенного регулирования, цифровые системы выявления сговоров на торгах и цифровизацию государственных закупок.



"Стратегический блок" стал площадкой для обсуждения "Стратегии ЕАЭС – 2030+": участники дали ответы на вопросы о том, какой должна быть ключевая цель развития ЕАЭС на период до 2030 и до 2045 года, какие конкретные шаги необходимо реализовать, чтобы обеспечить достижение целей развития интеграционного объединения, а также каковы новые направления стратегического развития ЕАЭС. В этой встрече приняли участие вице-премьеры стран Союза. В ходе дискуссии обсуждались новые направления стратегического развития ЕАЭС и проекты, которые могут способствовать увеличению доли высокотехнологичного экспорта и созданию трансъевразийских корпораций.



Комментируя работу форума, председатель Совета ЕЭК, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил: "В 2023 году вместе с коллегами по ЕАЭС мы продолжаем работу над созданием общих энергетических рынков, работаем над решением проблем климата, энергетической безопасности, цифровой трансформации, продовольственной безопасности… Появление Евразийского экономического форума стало очередной вехой на пути укрепления сотрудничества между странами ЕАЭС, инструментом роста взаимопонимания между ними…"