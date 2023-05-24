Глава КырГКНБ Ташиев анонсировал "аресты высоких чиновников из Минфина"

21:31 25.05.2023

25 мая 2023, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Камчыбек Ташиев анонсировал громкие аресты высоких чиновников из Минфина



Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью журналистам заявил, что в ближайшее время будут задержаны высокопоставленные чиновники финансового сектора.



Он отметил, что в стране не должно быть мошенников, которые обманывают государство на крупные суммы денег.



"Обычно такие преступники бывают в финансовой, банковской сферах. И, скажу открыто, в Министерстве финансов этот вопрос поднимается часто. В скором времени мы задержим чиновников, госслужащих из финансового сектора, которые держат в руках деньги народа, но используют их не по назначению, неэффективно, в личных целях. Мы привлечем их к жесткой ответственности", - сказал Камчыбек Ташиев.



Отметим, ранее глава ГКНБ сообщил, что начался второй этап объявленной борьбы с коррупцией, тяжкими и особо тяжкими преступлениями. По его словам, теперь наряду с восстановлением ущерба, причиненного коррупционером, будет накладываться арест на все имущество, находящееся у обвиняемого в собственности.