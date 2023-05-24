 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Глава КырГКНБ Ташиев анонсировал "аресты высоких чиновников из Минфина"
21:31 25.05.2023

25 мая 2023, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Камчыбек Ташиев анонсировал громкие аресты высоких чиновников из Минфина

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью журналистам заявил, что в ближайшее время будут задержаны высокопоставленные чиновники финансового сектора.

Он отметил, что в стране не должно быть мошенников, которые обманывают государство на крупные суммы денег.

"Обычно такие преступники бывают в финансовой, банковской сферах. И, скажу открыто, в Министерстве финансов этот вопрос поднимается часто. В скором времени мы задержим чиновников, госслужащих из финансового сектора, которые держат в руках деньги народа, но используют их не по назначению, неэффективно, в личных целях. Мы привлечем их к жесткой ответственности", - сказал Камчыбек Ташиев.

Отметим, ранее глава ГКНБ сообщил, что начался второй этап объявленной борьбы с коррупцией, тяжкими и особо тяжкими преступлениями. По его словам, теперь наряду с восстановлением ущерба, причиненного коррупционером, будет накладываться арест на все имущество, находящееся у обвиняемого в собственности.

Источник - 24.kg
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