Запретят ли в Казахстане энергетики? - Алма Бектенова

21:56 25.05.2023 В Казахстане и других странах энергетические напитки все активней вытесняют с рынка



Алма Бектенова, 23 мая



Купил, выпил – в больницу

Еще в нулевых годах алкогольный энергетический напиток был непременным атрибутом модного образа. Сегодня же любой младший школьник запросто покупает баночку не алкогольного, но не менее вредного стимулятора. Между тем, очередное наступление на энергетики готовится не только в Казахстане, но и в масштабах всего ЕАЭС.

Отечественные врачи доказывают угрозу населению с цифрами в руках. В марте этого года заведующий кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова, директор городского кардиологического центра Алматы Алмат Кодасбаев рассказал о том, что молодые люди все чаще попадают в больницу с инфарктом после приема энергетических напитков.

"Заболевания сердечно-сосудистой системы молодеют. Основной контингент у нас старше 60–70 лет, но в последнее время стали часто встречаться пациенты с различными формами сердечных заболеваний. Основная – артериальная гипертензия – неконтролируемо высокие цифры. Еще инфаркт – последствие перегрузки организма от стресса, эмоциональных нагрузок, чрезмерного потребления вредных напитков. К нам часто попадают после употребления энергетиков с различными сердечными отклонениями", – пояснил Алмат Кодасбаев "Тенгри".

По его словам, исследований пагубного влияния энергетиков на сердце недостаточно.

"Производители не считают, что это вредный для организма напиток. Пациенты нам говорили во время сбора анамнеза, что злоупотребляли энергетиками. Показатели сердца у них меняются, показывают общую патологию. Запрета на энергетики нет, но каждый человек, который следит за здоровьем, должен знать, что энергетики вредны для организма, несмотря на хорошую рекламу", – считает кардиохирург.

Алмат Кодасбаев рекомендовал отказаться от употребления указанной категории напитков. Это далеко не первое выступление медиков против энергетиков. В ноябре 2022 года опубликовали данные исследования Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Минздрава, согласно которым более 40% детей и подростков школьного возраста пьют чрезмерно много энергетических напитков.

Исполняющий обязанности председателя правления НЦОЗ Жанар Калмакова заявила, что от приема энергетиков нужно отказаться прямо сейчас, и не только детям. Исследование поведения детей школьного возраста в отношении здоровья HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), проведенное по методологии ВОЗ в 51 стране в сотрудничестве с Европейским региональным бюро ВОЗ, показало ужасающие результаты.

"По данным последнего исследования, среди подростков, школьников 11–13–15 лет, было выявлено, что энергетические напитки не употребляют только 56,8% опрошенных, значит более 40% школьников потребляют эти напитки. Каждый пятый – это 22,5%, употребляют энергетические напитки реже одного раза в неделю. 8,8% подростков пьют энергетики один раз в неделю, 6,4% 2–4 раза в неделю. 2,3% пьют энергетики 5-6 раз в неделю, 1,4% – один раз в день, 1,5% указали, что потребляют энергетики более одного раза в день ежедневно", – отметила специалист.

По словам Жанар Калмаковой, энергетические напитки противопоказано пить при всех болезнях системы кровообращения, при беременности, а также при повышенном артериальном давлении. Кофеин в составе этих напитков еще больше повышает давление, и это может привести к инфарктам и инсультам.

"Лет 10 назад был мощный маркетинг этих напитков, их рекламировали как полезные якобы для поддержания иммунитета, якобы в этих напитках есть аминокислоты, Л-карнитин, гуарано, витамины группы B и так далее. Но самое главное то, что в энергетиках содержится кофеин. Кофеин является самым известным психостимулятором. Известно, что многие водители пьют энергетики для того, чтобы не заснуть. Это потому, что в нем имеется большое количество кофеина, превышающее предельно допустимые нормы", – пояснила Калмакова.

Кофеин действительно снижает сонливость, ускоряет пульс, поднимает давление, активизирует мозговую деятельность. Одна банка энергетика содержит больше положенной нормы кофеина, а зачастую люди, особенно подростки выпивают подряд несколько банок. Однако временная бодрость дается за счет истощения нервной системы.

Кроме того, энергетические напитки содержат огромное количество сахара, что приводит к повышенному риску развития диабета второго типа. Также любителей энергетиков поджидают аллергии и кариес.

"Энергетики вредны не только для детей, но и для взрослых. Они вызывают неврологические, сердечно-сосудистые нарушения, депрессию, снижение когнитивных способностей. На этот счет было специальное исследование в США в 2013 году. Конгресс по управлению качеством пищевых продуктов и лекарственных средств в ходе этого исследования выявил 13 опасных факторов, которые были озвучены в докладе ВОЗ в октябре 2014 года", – констатировала медик.

У пьющих энергетики отмечаются беспокойство, возбуждение, тахикардия, они выливаются в бессонницу и последующие негативные последствия – трудности в учебе, снижение концентрации внимания, расторможенность. Эти факторы часто приводят к правовым нарушениям среди молодежи и подростков, поскольку напитки провоцируют рост адреналина. Есть данные и о формировании зависимости.

Жанар Калмакова подчеркнула, что, хотя во многих странах давно введены ограничения и запреты, "в Казахстане энергетики продают практически в каждом супермаркете, и они пока доступны для любого возраста".



Пора цивилизоваться

После обретения независимости Казахстан, как и все страны бывшего Союза, так далеко шагнул на пути либерализации, что вернуться к здоровым стандартам очень трудно – для этого требуются десятилетия. Не секрет, что в девяностые и нулевые алкоголь и табачную продукцию зачастую продавали кому угодно, не спрашивая паспорт. И это несмотря на законодательный запрет, что уже говорить о пресловутых энергетиках, стоявших в витрине любого магазина и коммерческого ларька, зачастую расположенных возле школ.

Здесь уместно вспомнить, что согласно распространенной версии, впервые в массовом порядке энергетики начали завозить во Вьетнам для подбадривания американских солдат. Однако США быстро свернули эксперимент, так как у военных резко возрос уровень патологий, включая онкологические.

Последние годы "эйфория свободы" постепенно отступает под давлением норм, направленных на охрану здоровья нации. В прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу энергетических напитков подросткам. В своей речи он фактически уравнял энергетики, наркотики и электронные сигареты.

К тому же в июле 2022 года департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны отобрал на экспертизу 63 образца импортных и отечественных безалкогольных напитков. В итоге 12 проб не соответствовали требованиям техрегламентов ЕЭС.

"В энергетических напитках Monster Ultra Can, безалкогольном напитке "Монстр Энерджи Ультра" и лимонаде "Натахтари" обнаружено превышение концентрации консерванта – бензоата натрия – от 1,1 до 1,2 раза", – заявили специалисты. Бензоат натрия, или пищевая добавка Е-211, широко применяется в промышленности для увеличения срока годности продукции.

"Увеличение концентрации Е-211 представляет опасность для здоровья. У некоторых людей она может вызвать аллергическую реакцию. Продукты с Е-211 не рекомендуют употреблять с продуктами, в которых есть витамин С – при их взаимодействии образуется бензол, который отличается токсичностью и канцерогенностью и может спровоцировать возникновение злокачественных опухолей", – объяснили санврачи.

Хотя некачественная продукция выявлялась неоднократно, в 2021 году появились сведения о том, что продажи энергетических напитков в Казахстане в период пандемии коронавируса выросли на 42%.

Еще в 2018 году нарушения обнаружили также в популярнейшем среди молодежи напитке. В энергетиках Dizzy была превышена концентрация добавки Е211 (бензоат натрия), которая способна повреждать фрагменты ДНК, предупредил Минздрав.

"Во время проверки торговых объектов в Мангистауской области были выявлены безалкогольные энергетические напитки российского производителя, ООО "Дал", с превышением содержания пищевой добавки бензоата натрия (Е211), выступающей как консервант для длительного хранения пищевых продуктов", – сообщили в ведомстве.

Отметим, что еще в 2013 году в Казахстане ввели ряд ограничений. По рекомендации Минздрава была запрещена продажа энергетических напитков в школах и вузах республики. В 2014 году в ведомстве предложили полностью запретить реализацию таких напитков несовершеннолетним.

Выступил также Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК. "Более шести банок в месяц могут однозначно повлиять на сердечную систему, на желудочно-кишечный тракт и могут способствовать развитию психоневрологических заболеваний", – заявили в комитете.



Прогресс у соседей

Страны мира регулируют продажу энергетиков все жестче. В декабре 2022 года вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила рассмотреть запрет на продажу безалкогольных энергетиков подросткам. Такая мера уже поддержана более чем в 20 субъектах Российской Федерации.

Отметим, что запрет на производство и реализацию слабоалкогольных энергетических напитков был введен в России еще в 2018 году. К этой категории причислили продукцию с тонизирующими веществами в составе и содержанием спирта менее 15%.

Законопроект об ограничении продаж несовершеннолетним поступил в Госдуму, но в апреле 2023 года его отправили на доработку. Парламентариям указали, что к документу должны прилагаться скрупулезные уточнения, иначе вместе с энергетиками можно запретить чай и кофе. Кроме того, оборот энергетиков регулирует техрегламент "О безопасности пищевой продукции", то есть в ЕАЭС действуют единые нормы, поэтому Россия намерена обсудить новеллу с партнерами по организации, в том числе, с Казахстаном.

Инициатива дает возможность предполагать, что в скором времени ЕАЭС выработает общую позицию в этом вопросе, скорее всего, считают аналитики, ограничительного характера. Следует уточнить, что большинство продукции такого рода поступает к нам из России, и запрет на продажу несовершеннолетним в этой стране неизбежно затронет весь рынок.

В Кыргызстане в прошлом году обсуждали полный запрет на энергетические напитки. Депутаты Жогорку Кенеша в целях защиты здоровья граждан страны, сокращения заболеваний, возникающих из-за последствий потребления напитков, предлагали остановить их ввоз, производство, сбыт и реализацию. По сообщениям прессы, в настоящее время в стране уже действует запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним.

В 2018 году и в Узбекистане одобрили закон об ограничении продажи энергетиков детям и подросткам. За нарушение полагается штраф, также закон предусматривает сокращение рекламы таких напитков. В частности, она запрещена на ТВ и радио в период с 7:00 до 22:00. Кроме того, реклама должна сопровождаться предупреждением о вреде их употребления свыше установленной нормы.

Как сообщается, власти Узбекистана серьезно встревожило распространение среди молодежи сердечно-сосудистых заболеваний, кроме того, к 2017 году количество детей с избыточной массой тела в возрасте 5–19 лет увеличилось с 8,4% до 16,3% среди мальчиков, с 11% до 17% – среди девочек.

В 2021 году энергетики запретили несовершеннолетним в Беларуси, это касается как слабоалкогольных, так и безалкогольных напитков. Можно убедиться, что Казахстан начинает отставать от соседей по постсоветскому пространству в вопросах охраны здоровья детей и подростков.



Подсадили весь мир, но запретили первыми

Что касается западных стран, откуда к нам и пришли вредные стимуляторы, то еще в 2010 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило производителей алкогольных напитков с содержанием кофеина, что их продукция незаконна и опасна для здоровья человека.

Американские власти возмутились тем, как производители энергетических алкогольных напитков рекламируют свою продукцию на рынке, создавая ложное впечатление у потребителя о ее безопасности. На сегодня, пишут СМИ, в стране нельзя продавать энергетические напитки детям, а максимальная содержащаяся крепость кофеина не должна превышать 400 мг на упаковку.

Власти Великобритании в 2018 году запретили продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 16 лет. "Энергетические напитки являются источником дополнительного сахара, имеют большое влияние на ожирение, а также на образование опухолей. Также они повышают риск развития диабета. Их потребление имеет негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а также способствует заболеваниям и инфарктам. Вред напитков "Red Bull", "Monster", "Energy" или "Rockstar" никому не нужно доказывать – он широко известен и подтвержден множеством исследований", – заявили британские медики.

Запрет был введен после нашумевшего самоубийства молодого человека, выпивавшего 15 банок энергетика в сутки, а также публикации отчетов, согласно которым в Британии дети употребляют больше стимуляторов, чем в других странах Европы.

Ограничения также действуют во Франции, Норвегии, Германии и Швеции, а в Латвии, Литве, Польше и Эстонии энергетики не получится купить до 18 лет. По данным СМИ, в Исландии такие напитки запрещены полностью, даже для взрослых.

К слову, власти Китая изъяли из продажи напиток Red Bull еще в 2012 году. Как пояснили китайские медики, злоупотребление этой газировкой может вызвать привыкание. По их мнению, кофеин при взаимодействии с консервантом, содержащимся в Red Bull, образует вещество, которое используется для лечения психических расстройств, а передозировка влечет за собой тахикардию и головную боль. Эта мера вызвала ажиотаж и в Казахстане, тогда отечественные продавцы напитка заявили, что речь идет о другом виде Red Bull.



Как можно заметить, сфера применения энергетиков сокращается во всем мире, и нашей стране придется оперативно наверстывать упущенное, чтобы сохранить здоровье населения. А пока медики рекомендуют для поддержания бодрости пить больше зеленого чая, натуральных компотов и морсов, обязательно включать в рацион чистую негазированную воду. Источник - turanpress.kz

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