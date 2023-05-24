Одни на всех: лидеры ЕАЭС обсудили логистику и общие рынки энергоресурсов

22:06 25.05.2023

Каких успехов достигло объединение и над чем еще надо поработать



Любовь Лежнева



Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается весьма успешно, заявил Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 мая. Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС за 2022 год сократился лишь на 1,6%. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что объединение слишком медленно продвигается по пути формирования единого рынка энергоносителей. О том, что еще обсуждалось на евразийской встрече и с чем была связана перепалка между лидерами Армении и Азербайджана, - в материале "Известий".



