|Одни на всех: лидеры ЕАЭС обсудили логистику и общие рынки энергоресурсов
22:06 25.05.2023
Каких успехов достигло объединение и над чем еще надо поработать
Любовь Лежнева
Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается весьма успешно, заявил Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета 25 мая. Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС за 2022 год сократился лишь на 1,6%. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко заметил, что объединение слишком медленно продвигается по пути формирования единого рынка энергоносителей. О том, что еще обсуждалось на евразийской встрече и с чем была связана перепалка между лидерами Армении и Азербайджана, - в материале "Известий".
Темпы интеграции
В заключительный день встречи лидеров ЕАЭС в Москве ее участники переместились из "Зарядья" в Кремль. Однако не все желающие смогли работать очно. Как сообщил Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пропустил заседание из-за "внутриполитических процессов", которые находятся "на важной, высокой стадии". Тем не менее он решил подключиться по видео-конференц-связи, как и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.
Причиной отсутствия лидера Узбекистана, вероятно, стали досрочные выборы президента, которые пройдут 9 июля. Согласно новой Конституции страны, теперь глава государства будет избираться на семь лет. Ранее срок его полномочий составлял пять лет.
Впрочем, в Москву смогли прилететь все лидеры стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия). Также к работе присоединился президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Заседание высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС)
На встрече главы государств объединения сошлись во мнении, что самую большую пользу организация приносит Армении.
- Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики. Никол Воваевич, сколько, семь [процентов]? - спросил Владимир Путин у Никола Пашиняна.
Однако армянский премьер его поправил: в прошлом году показатель достиг 12,6%, а в нынешнем - 12,1%. Такой уровень Владимир Путин назвал "очень серьезной цифрой" и в шутку заметил, что странам ЕАЭС будет сложно угнаться за Арменией. В целом сотрудничество в союзе идет "весьма успешно", заявил президент России.
Как пояснил "Известиям" член генсовета "Деловой России" Олег Воробьев, в приоритете организации сегодня укрепление технологического суверенитета, наращивание инвестиций и молодежных обменов. Стороны работают над полноценным переходом на взаиморасчеты в национальных валютах, а также занимаются вопросами, связанными с безопасностью, туризмом и бизнесом. Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП ЕАЭС за 2022 год сократился лишь на 1,6%.
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Вместе с тем союз планирует расширять сотрудничество с другими странами. В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важной задачей страны реализацию соглашения о свободной торговле Ирана и ЕАЭС.
Кроме того, у стран объединения есть явный прицел на сотрудничество с Китаем, как с самым крупным торговым партнером союза - за прошлый год двусторонний товарооборот увеличился на 31% ($243,6 млрд), отметил Олег Воробьев.
Однако в экономике есть вопросы, которые требуют особого внимания. Важным направлением работы ЕАЭС должно стать создание новых международных артерий, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Лидер Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что развитие транспортных коридоров внутри союза должно учитывать доступ к ним стран-участниц, не имеющих выхода к морю.
Для России особенно актуально развитие логистических цепочек, подчеркнул Олег Воробьев. Например, по коридору Север – Юг компании нарастили грузопоток из Юго-Западной Азии и с Ближнего Востока, при этом российские порты периодически не справляются с растущим объемом поставок из-за нехватки инфраструктуры.
- К слову, у STS Logistics объем доставки в январе-феврале 2023 года увеличился на 60% в годовом выражении. ПЭК нарастила грузопоток из Индии и Азербайджана на 27%, - сказал Олег Воробьев. - На 100% выросли перевозки у "Русиранэкспо". В связи с этим срок доставки по транскаспийской ветке международного транспортного коридора увеличился с 45 до 60 дней.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал ликвидировать все существующие барьеры в ЕАЭС, назвав медленным процесс формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.
- А ведь это основополагающие для наших экономик сферы деятельности. И их актуальность на фоне санкций только возросла, - заметил белорусский лидер.
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Что касается газовой интеграции, она действительно затянулась, согласен Олег Воробьев. Основная цель и направление - это выравнивание и сближение ценовых условий на этих рынках. Сейчас идет проработка проекта "газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана, уточняются объемы капиталовложений.
Для развития ЕАЭС Владимир Путин предложил лидерам стран союза создать несколько новых институтов. В частности, речь идет о Евразийском рейтинговом агентстве, а также о климатическом и экологическом клубе.
Спорные вопросы
Еще один важный для участников союза вопрос связан со спорными территориями. На заседании в расширенном составе Ильхам Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Баку и Еревана на основе признания территориальной целостности друг друга. Никол Пашинян заметил, что Ереван готов к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе.
- Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений, - сказал глава армянского правительства.
Правда, на встрече между представителями Еревана и Баку произошел спор из-за терминологии. Причиной перепалки стало использование президентом Азербайджана в своей речи термина "Зангезурский коридор". В ответ армянский премьер сказал, что эта фраза в последние годы служит для выражения территориальных претензий к Армении. Он напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеров Армении, РФ и Азербайджана упоминается лишь об одном коридоре - Лачинском, связывающем армянскую территорию с Нагорным Карабахом. Ильхам Алиев заявил, что никаких территориальных претензий в его словах нет. Владимир Путин заметил, что терминология важна, однако гораздо важнее, что по вопросу территориальной целостности есть договоренности.
Кроме того, представители Армении и Азербайджана не сошлись во мнении по вопросу функционирования Лачинского коридора. Пашинян заявил, что он заблокирован, Алиев с этим не согласился.
На прошлой неделе, 19 мая, в Москве прошла двусторонняя встреча министров Армении и Азербайджана при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, по ряду вопросов "удалось приблизить понимание обеих сторон к общему видению".
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Вскоре Никол Пашинян заявил, что республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. По его словам, Ереван и Баку проводят интенсивные переговоры вокруг соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. В свою очередь азербайджанский президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что они приведут к прочному миру на Южном Кавказе.
Контакты сторон проходят на российской, американской и европейской площадках. Ожидается, что соглашение должно закрепить определение государственных границ, а также привести к разблокированию транспортных и экономических коммуникаций. Кроме того, в документе могут быть затронуты гуманитарные вопросы, в том числе сотрудничество по пропавшим без вести и разминированию.
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К слову, параллельно с московской встречей в Минске прошло заседание совета министров обороны ОДКБ. В частности, был подписан план совместной подготовки сил коллективной безопасности на 2024 год. Также министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы по содержанию российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Глава МО РФ вновь подчеркнул, что Россия не передает его республике - контроль над ним и решение о применении остается за Москвой.