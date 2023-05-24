В СИЗО в Худжанде начался суд над таджикским журналистом Хуршедом Фозиловым

22:07 25.05.2023

Процесс проходит за закрытыми дверями без участия родных и близких.



Сегодня, 25 мая, утром в изоляторе временного содержания в Худжанде в закрытом режиме без присутствия родственников и журналистов начался суд над журналистом Хуршедом Фозиловым. Об этом "Азия-Плюс" сообщили его родственники.



Один из них рассказал, что их официально не приглашали на процесс, но они все равно пришли к СИЗО. Как и ожидалось на заседание их не пустили.



"Пустили только защитника, нас не пустили. Причину при этом не объяснили. Ранее говорили, что суд будет открытым. Теперь ждем за дверью СИЗО", - сказал источник.



На момент написания этой новости суд над Хуршедом Фозиловым продолжался.



Ранее Дилафруз Самадова, защитник Хуршеда Фозилова, направила судье официальный запрос о проведении судебного разбирательства не в изоляторе временного содержания города Худжанда, а в здании Пенджикентского городского суда с участием его родных и близких. Судья отклонил это ходатайство.



Две недели назад следствие по делу Хуршеда Фозилова было завершено и направлено в Пенджикентский городской суд.



Вслед за этим мать журналиста, опубликовав видеообращение, попросила президента Таджикистана Эмомали Рахмона взять под контроль расследование дела ее сына и освободить его.



Хуршед Фозилов, писавший новости, репортажи и статьи для СМИ страны из Зарафшанского региона, был задержан 6 марта текущего года органами безопасности города Пенджиканта и позже доставлен в изолятор временного содержания города Худжанда.



Власти обвиняют его в сотрудничестве с запрещенными в Таджикистане партиями и движениями. Но сам он через своего защитника заявил, что его вынудили дать показания против самого себя и что он никогда не сотрудничал с запрещенными организациями.