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Вашингтон перешел к политике ядерного шантажа России и Китая, - Ростислав Ищенко
00:37 26.05.2023

Вашингтон перешел к политике ядерного шантажа России и Китая

Ростислав Ищенко

Китайская Global Time, по итогам встречи Группы семи в японской Хиросиме, написала: "США хотят войны. США пойдут на войну, лишь бы сохранить свою гегемонию. Они скорее встретят конец света, чем смирятся с концом своего господства".

GlobalTime – англоязычная версия "Хуанцю шибао", которая, в свою очередь является специализирующимся на внешней политике, структурным подразделением официального издания ЦК КПК, газеты "Женьминь жибао". То есть, в данном случае мы имеем дело с официальной позицией Пекина, сформулированной специально для зарубежной аудитории.

Учитывая, что в заключительном документе форума Китай упоминается более 20 раз, исключительно в негативном ключе (как страна, несущая угрозу миру и стабильности в Юго-Восточной Азии, которую США, при помощи своих союзников собираются "сдерживать"), реакция более чем адекватная. Мы прекрасно знаем, что "сдерживание" по-американски и есть война.

Но почему китайцы сразу же заговорили о риске "конца света", то есть о войне ядерной? Ведь ведут же США войну против России на Украине уже второй год и пока ядерный конфликт не начался. Ключевое слово здесь пока.

На встрече в Хиросиме, США совершенно четко взяли курс на провокацию ускоренной конфронтации с Китаем вокруг Тайваня. При этом американцам необходимо решить три проблемы:

Во-первых, Запад очевидно не вытягивает даже прокси-войну против одной России. Следовательно, конфронтацию на Западе (с Россией) Западу необходимо завершить раньше, чем начинать конфронтацию с Китаем.

Во-вторых, у Китая есть свои особенности, в частности громадная зависимость устойчивости китайской экономики от внешней торговли, которую Китай пока не успел переориентировать на защищенные сухопутные пути. Соответственно, Пекин полностью зависит от открытости морских путей. Для того, чтобы санкции против Китая были действенны, Западу необходимо установить полную блокаду его морских перевозок, кроме каботажных в прибрежных морях.

В-третьих, Тайвань, в отличие от Украины, не имеет сухопутной границы ни с НАТО, ни с AUKUS. А китайская операция по высадке десанта на остров, в ходе всех проводившихся учений, начиналась с его морской и воздушной блокады. Поскольку США заявили о намерении помогать Тайваню, в случае военного столкновения с Китаем, для реализации этого намерения американскому и союзным с ним военным флотам необходимо будет обеспечить прорыв блокады и проведение конвоев на Тайвань. Китай неоднократно заявлял, что в случае начала боевых действий, он не допустит нахождения в районе военных кораблей других (тем более союзных Тайваню) стран.

В принципе, теоретически, США, как и любая другая страна, имеют право проводить в зоне военных действий караваны судов, в сопровождении военных кораблей (прецедент "вооруженного нейтралитета" создан в XVIII веке Россией). Но, в таком случае, вся ответственность за безопасность таких караванов ложится на их организатора. Есть прецедент, созданный в ХХ веке Великобританией, которая, не объявляя войну Аргентине, заявила о двухсотмильной "зоне войны" вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, предупредив, что в этой зоне могут быть потоплены любые корабли и суда не принадлежащие к королевским ВМС.

Суверенитет Китая над Тайванем признан мировым сообществом, в том числе США. Следовательно, попытка прорыва конвоев в тайваньские порты может квалифицироваться Пекином, как вторжение в территориальные воды КНР с целью поддержки внутреннего мятежа, со всеми вытекающими последствиями в виде мер военного противодействия. Китайские авиация и флот пока не способны бороться с флотами США и их союзников на всем пространстве Тихого океана и высаживать десанты на побережье США, но у своего собственно побережья они кратно превосходят по совокупным возможностям любые экспедиционные силы, которые способен сформировать и направить в регион Запад.

Следовательно, если Запад пойдет в поддержке Тайваня до конца, как обещал, а не ограничится протестами, то военное столкновение с Китаем представляется неизбежным. Так думает и китайское руководство. Только за последние полгода Си Цзиньпин дважды или трижды призывал НОАК готовиться к полномасштабному военному столкновению с США. В последние месяцы военные приготовления Пекина в районе Тайваньского пролива активизировались. По сути речь идет о развертывании сил вторжения. В сложившейся ситуации, любые очередные учения НОАК, любой политический инцидент могут дать старт военному конфликту, который Китай будет рассматривать как внутренний, а США как международный.

Как уже было сказано, в условиях ускоренного развития событий на Дальнем Востоке, США необходим мир с Россией на Западе. Но не любой мир, а мир, который может быть представлен, как американский выигрыш, то есть, мир, сохраняющий нынешнюю Украину, пусть и в урезанном виде. С декабря 2022 года США неоднократно давали понять, что готовы к серьезным территориальным уступкам на Украине. Речь шла даже о том, что теоретически Россия может удержать все территории, которые будут заняты ее войсками на момент заключения мира. То есть, теоретически, даже больше, чем сейчас. Принципиальным вопросом для Вашингтона было сохранение действующей власти в Киеве и ее контроля над Правобережной и Северо-Восточной частью (Полтавская, Черниговская и Сумская области) Левобережной Украины.

Россию такой вариант категорически не устраивает. Москва не особенно интересуется территориальными приобретениями (в том состоянии, в котором находится нынешняя Украина это далеко не подарок), но Кремлю необходимы гарантии безопасности в виде безоговорочного отвода военной инфраструктуры НАТО на рубежи 1997 года и создание буферной демилитаризованной "зоны безопасности", включающей в себя не только Украину, но и Прибалтику, и Польшу, и Румынию, и Финляндию. Для США такой мир – катастрофа ибо он зафиксирует их геополитическое поражение, после чего конфликт с Китаем потеряет смысл, так как Вашингтон в нем будет заранее обречен на проигрыш, поскольку значительная часть сегодняшних союзников и попутчиков от него отвернутся.

Чтобы решить проблему войны на два фронта и добиться от России согласия на устраивающий США формат мира, Вашингтон перешел к ядерному шантажу. Недавно выступавший с миротворческими инициативами Киссинджер, на пороге своего столетия предложил принять Украину в НАТО не дожидаясь конца конфликта, что будет означать прямое вовлечение блока в военный кризис с участием ядерных сверхдержав.

В кулуарах ЕС прорабатывается вопрос предоставления Украине Западом гарантий безопасности "по израильскому образцу". Это предполагает, что поставки техники и вооружений, финансовая и дипломатическая поддержка Киева, участие западных советников и специалистов в конфликте на стороне Украины станут официальными, будут поставлены на регулярную обязательную основу и не будут зависеть от желания тех или иных европейских правительств.

Наконец Польша начала ускоренное развертывание войск, в том числе тыловой инфраструктуры, на белорусской границе, демонстрируя подготовку к войне.

Безусловно, все эти действия носят демонстративный характер и призваны оказать психологическое воздействие на российское руководство, принудив его под угрозой ядерной конфронтации к подписанию выгодного США мира, что развяжет Западу руки в противостоянии с Китаем. Но надо учитывать, что Россия неоднократно заявляла, что не желает, но не боится ядерного кризиса и готова ответить.

Опасность ситуации заключается именно в том, что Запад, уверенный в том, что Москва и Пекин все равно уступят под давлением и не решатся на последний шаг к полномасштабной конфронтации, несущей угрозу ядерной катастрофы, уже заходит в своем шантаже слишком далеко. Пару шагов и он не сможет остановиться, даже осознав, что его расчеты не оправдались.

Об этом и предупреждает китайское издание. Впрочем, Россия уже лет пятнадцать (с Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года) официально предупреждает об авантюрности и опасности внешней и военной политики коллективного Запада, и США в частности. До сих пор не помогло.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685050620


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