 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.05.2023
00:53  Дефицит воды в Центральной Азии: опасные иллюзии, ведущие к катастрофе
00:49  Газ перестает приносить сверхприбыль российской казне
00:47  Выпускные вечера в странах Центральной Азии: Что где можно, а что нельзя?
00:43  Самая большая мечеть в Таджикистане откроется 8 июня
00:40  США: Десантис официально вступил в президентскую гонку
00:37  Вашингтон перешел к политике ядерного шантажа России и Китая, - Ростислав Ищенко
00:34  КНР+РФ. Общая угроза объединяет сильнее, чем общая любовь, - Дм.Выдрин

00:28  Банды мигрантов превращают тихую Швецию в поле боя
Четверг, 25.05.2023
22:07  В СИЗО в Худжанде начался суд над таджикским журналистом Хуршедом Фозиловым
22:06  Одни на всех: лидеры ЕАЭС обсудили логистику и общие рынки энергоресурсов
22:00  Русскоязычная коранистика досоветского периода, - П.Густерин
21:56  Запретят ли в Казахстане энергетики? - Алма Бектенова
21:31  Глава КырГКНБ Ташиев анонсировал "аресты высоких чиновников из Минфина"
21:10  Об итогах Евразийского экономического форума в Москве, - В.Чушкин
14:51  НАТО охватил бунт - одна из ее стран сделала России подарок, - NetEase
14:46  Белорусское ядерное оружия никому не угрожает, но до Варшавы долетит гарантированно
13:48  В Узбекистане запретили продажу табака и алкоголя лицам моложе 21 года
13:45  ТаджМИД протестует. Соотечественников массово задерживают в России
12:39  Турция перед вторым туром – страсти накаляются, - А.Арешев
12:19  Эрдоган приготовился к политическим сдвигам, - А.Яшлавский
12:18  Чего добился Мишустин в Пекине?
12:06  Экс-главу образования Алматинской области г-жу Омарову посадили на 10 лет
12:04  Глава ГУР Украины Буданов сам рассказал, что тяжело ранен в спину и шею
11:20  Винная культура ЦентрАзии: прошлое и современность, - Кирилл Бурлуцкий
11:12  Задержанного за аферы с зарплатой ректора Таласского университета (Кыргызстан) Упенова полностью оправдали
10:59  Европейский Афганистан и второе Косово. Украина стала наркотическим хабом, - О.Кривошапов
09:19  Задержан за коррупцию очередной глава Департамента лекарств Минздрава Киргизии (Айнура Абалиева)
08:13  Андрей Грозин: Формула власти в Центральной Азии: Семья + лояльность = стабильность?
08:11  Данияр Ашимбаев: Запад создает антикитайский фронт в Центральной Азии
07:49  "Куда ни посмотришь - провал": Кырпремьер Жапаров трезво оценил результаты своей работы
07:42  Гонконгский сухогруз "Xin Hai Tong" сел на мель в Суэцком канале. Канал - встал
07:31  Американский доллар заменят кирпичом. В Бразилии уже придумали название для общей валюты БРИКС
01:34  Пекин совершил тонкий дипломатический маневр вокруг визита Мишустина, - Владимир Скосырев
00:41  Запад делает ставку на продолжение конфликта, - Л.Савин
00:22  Как исчезновение главкома ВСУ влияет на политический ландшафт Украины
00:21  Эрдоган в шаге от переизбрания. Кылычдароглу проигрывает битву за голоса
00:19  Союз постсоветских республик движется к зоне свободной торговли. В Москве проходит Евразийский экономический форум
Среда, 24.05.2023
23:20  Умерла певица Тина Тернер
22:56  Главком ВСУ Залужный - жив, но русская ракета разобрала ему череп?
22:47  "Чернобыль" - для Европы. Похоже, в украинском Хмельницком была уничтожена "грязная" ядерная бомба
22:46  Роспремьер Мишустин гостит в Пекине. Принимает Си
21:52  План вторжения НАТО на Украину готов!
17:40  Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина приехала в Иран ... в хиджабе
15:47  В Турции провели новые испытания баллистической ракеты "Тайфун"
15:19  Трансляция запуска грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур
15:07  Все, что таджикистанцам нужно знать о службе в армии России. Подробная инструкция
15:02  Талгат Калиев: Возможен ли рецидив январского протеста в Казахстане?
12:20  Иранский КСИР громит террористические ячейки белуджей на юге страны
12:19  Китай не хочет тащить большую и бедную Центральную Азию в одиночку
12:17  Казахстан проигрывает Китаю... по безвизу и воде, - А.Алибаев
12:15  Мир становится трехполярным, и у каждого полюса свои правила, - Доминик Моизи
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США: Десантис официально вступил в президентскую гонкуСША: Десантис официально вступил в президентскую гонку
00:40 26.05.2023

У двух соперничество: Десантис официально вступил в президентскую гонку
Каковы его шансы на республиканских праймериз против Трампа

Евгения Чукалина

44-летний губернатор Флориды Рон Десантис объявил о том, что баллотируется на пост президента США в 2024 году. Главный соперник экс-главы государства Дональда Трампа на республиканских праймериз официально присоединился к гонке за кресло главы государства. Впрочем, его рейтинг одобрения за последние несколько месяцев существенно снизился, в то время как популярность 45-го президента продолжает расти, несмотря на множество дел, в которых Трамп фигурирует.

Главный оппонент

Разговоры о выдвижении губернатора Флориды на пост главы государства шли уже несколько месяцев, однако сам виновник слухов официально не рассказывал о своих планах. И вот 24 мая стало известно, что комитет по выдвижению Десантиса подал заявку в федеральную избирательную комиссию на его участие в выборах 2024 года от республиканцев. Вечером того же дня последовало и официальное заявление от Десантиса во время эфира в Twitter с владельцем соцсети Илоном Маском.

"Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое возвращение Америки", - заявил он.

К слову, Дональд Трамп не остался в стороне и решил поздравить своего главного соперника на республиканских праймериз.

"Хочу лично поздравить [Десантиса] с объявлением о том, что он вступает в борьбу за пост президента США. Надеюсь, что он получит в полной мере опыт нападок со стороны марксистов, коммунистов, левых радикалов нашей страны", - написал он в своей соцсети Truth Social.

Пол деятельности: как политика губернатора Флориды влияет на его предвыборные планы
И почему Десантис может проиграть Трампу и обойти Байдена

Мнение экспертов

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана, политический обозреватель Пол Крейг Робертс:

"Десантис зарекомендовал себя как один из лучших губернаторов США среди всех 50 штатов. Однако он совершил серьезную ошибку, объявив о своей кампании по выдвижению в президенты от Республиканской партии. Подавляющее большинство избирателей-республиканцев поддерживают Дональда Трампа, и они возмущены Десантисом и другими кандидатами, которые оспаривают его выдвижение как единственного человека, который, как они считают, достаточно решительный и сильный как личность, чтобы представлять американский народ.

Баллотируясь против Трампа, Десантис совершил ошибку из-за своих амбиций. Он дискредитировал себя в глазах большинства, выступающего за экс-президента, и это очень печальный исход. Все республиканцы должны были объединиться вокруг Трампа и проявить солидарность, так что Десантис мог бы включиться уже после Трампа и продолжить восстановление Соединенных Штатов. Вместо этого Десантис и другие объявившие о своем участии кандидаты дали правящему истеблишменту то, чего они хотят, - республиканскую оппозицию Трампу".Графика

Профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан:

"Губернатор Десантис - неоднозначная кандидатура. Его продвигают как менее непредсказуемую альтернативу Трампу на республиканских праймериз и как более жизнеспособного соперника президенту Джо Байдену на всеобщих выборах. Однако проводимая им политика в штате Флорида считается неоправданно реакционной и может создать проблемы с привлечением независимых избирателей уже на всеобщих выборах. Также ему недостает харизмы - ключевого фактора, на который обращают внимание избиратели.

Нескромное родство: как обвинения против сына Байдена повлияют на переизбрание отца
И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера

В течение последних месяцев наблюдалось неуклонное снижение уровня одобрения Десантиса. Отчасти это связано с ростом популярности Трампа, который получил ее, по иронии судьбы, из-за своих юридических проблем. Похоже, чем большей гражданской и уголовной ответственности он подвергается, тем более прочную базу поддержки он получает, забирая ее у Десантиса.

Сейчас губернатор Флориды сильно отстает от Трампа в опросах избирателей, хотя он значительно опережает остальных кандидатов от Республиканской партии. Трудно предсказать, как он покажет себя на праймериз. Теперь, когда Десантис официально стал кандидатом, он получит столь необходимую известность в стране, что может повлиять на его рейтинг. В то же время это может негативно сказаться на его репутации, поскольку все больше людей узнают о его политических позициях".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685050800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 16 мая 2023 года №219
- Мажилис принял во втором чтении закон по регулированию оборота сжиженного газа
- Алихан Смаилов провел встречу с главой катарского Power International Holding в Дохе
- Ерлан Карин провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Дорожные войны
- Природный пожар в Абайской области: угроза населенным пунктам снята
- В Казахстане актуализируют данные для включения в Цифровую карту семьи
- Пересмотреть систему страхования работников и защитить предпринимателей от неадекватных штрафов
- Проблемы развития предпринимательства на селе обсудили на заседании депутатской группы "Өңір"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  