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Самая большая мечеть в Таджикистане откроется 8 июняСамая большая мечеть в Таджикистане откроется 8 июня
00:43 26.05.2023

Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие главы Таджикистана и Катара.

Самая большая мечеть Таджикистана, построенная на средства государства Катар в центре Душанбе, откроется 8 июня при участии глав государств Таджикистана и Катара. Об этом "Азия-Плюс" сообщил источник в Комитете по делам религии, регулирования традиций и обрядов Таджикистана.

По словам источника, сейчас они готовятся к открытию этой мечети и ждут визита эмира Катара в Таджикистан.

"Эмир Катара шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани прибудет в Таджикистан с официальным визитом в начале июня. В ходе этого визита, скорее всего, 8 июня президент страны Эмомали Рахмон и эмир откроют эту мечеть", - сказал наш собеседник.

В пресс-службе президента Таджикистана радио "Озоди" подтвердили визит катарской делегации, но не сказали, кто именно приедет.

Следует сказать, что на пресс-конференции в феврале этого года глава Комитета по делам религии, регулированию традиций и торжеств Сулайман Давлатзода заявил, что эта мечеть будет открыта во втором квартале 2023 года.



Стоит отметить, что это самая большая мечеть в Таджикистане, и согласно предоставленной информации, в ней одновременно могут молиться более 100 000 человек.

Строительство мечети началось в октябре 2011 года и продолжалось 8 лет. Строительство было завершено в 2019 году и ее намеревались открыть в ноябре того же года. Но позже открытие было перенесено на март 2020 года, а потом – из-за пандемии – на неопределенный срок.

Стоимость проекта составляет почти $100 млн., из которых $30 млн вклад Таджикистана, а оставшуюся часть суммы внесло государство Катар.

Мечеть расположена на площади 12 га и состоит из молитвенных помещений, библиотеки, музея, залов для собраний и приемов, административных зданий, кухни и автостоянки на 500 автомобилей.

Он построен с учетом древних и современных элементов архитектурного искусства и состоит из 4-х башен высотой 75 метров и 47-метрового купола.

Смотрите основные данные о мечети в нашей инфографике.

Источник - Азия-Плюс
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