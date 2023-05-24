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Выпускные вечера в странах Центральной Азии: Что где можно, а что нельзя?
00:47 26.05.2023

Алия Хамидуллина, Asia-Plus

Последний звонок прозвенит в школах Центральной Азии с разницей в несколько дней: в каких-то странах, традиционно, это было сегодня, 25 мая, а где-то это произойдет чуть позже. Однако провести выпускные вечера смогут отнюдь не все школьники региона. Решили узнать, что разрешается для выпускников каждой из стран ЦА, а что подпадает под запрет.

Таджикистан: отменено все

В Таджикистане отменены все праздничные мероприятия по случаю окончания школы, начиная от торжественных линеек.

Такие запреты начались в стране еще в 2015 году, спустя год они приобрели уже официальный характер, а в 2017 году за проведение "Звонка зрелости" для учителей даже ужесточили наказание.

Свое решение Минобразования объяснило большими затратами и сборами денег, на которые жаловались родители.

Виньетки, ленты выпускника, праздничные платья и костюмы, а также аренда ресторанов, автомобилей и подарков учителям – все влетало в копеечку.

Такие инициативы могут грозить для директоров таджикских школ даже увольнением. Поэтому перед последним звонком руководство средних учебных заведений каждый раз предупреждает учителей об ответственности.

В этом году подобные сообщения вновь заполонили школьные чаты. Отделы образования уведомили учителей и родителей о рейдах по контролю за выпускниками – никаких застолий в ресторанах и кафе, вечерних и ночных гуляний, выездных фотосессий и встречи рассветов.

В этом году по решению Минобразования страны последний учебный день назначен на 25 мая, но лишь для первоклашек. Для остальных – немного позже, 1 июня.

Кыргызстан: в обход запретов

С недавних пор кыргызским школьникам также запретили праздновать выпускные вечера. В пределах школы можно проводить только торжественную линейку.

Также нельзя отметить выпускной вечер в развлекательных заведениях и любых общественных местах, детям запрещено надевать бальные платья, дорогие украшения и делать дорогостоящие прически.

Ответственность за проведение внешкольных вечеров возложили на родителей, поэтому в некоторых школах Кыргызстана с них даже берут соответствующую расписку.

В этом году в Минобразования пошли дальше. Глава кыргызского ведомства поручил назначить ответственных в этом вопросе работников и организовать их круглосуточное дежурство во время последнего звонка.

Также ведомство позаботилось и о семейном бюджете родителей, запретив собирать деньги на проведение последнего звонка. Такие запреты в министерстве аргументируют безопасностью детей и чрезмерными расходами, которые не могут осилить среднестатистические семьи.

Однако, несмотря на ограничения, кыргызские школьники все равно проводят выпускной по всем традициям – с вечеринками, гуляньями и встречей рассвета.

Последний звонок в школах Кыргызстана в этом году прозвенел 25 мая.

Узбекистан: только в стенах школы

Начиная с 2019 года, узбекские школы также попали под ряд запретов, относящихся к проведению торжественных выпускных мероприятий.

Учебный год тут закончился, традиционно, 25 мая, однако выпускники не смогли насладиться этим событием, как в прежние времена.

Министерство народного образования Узбекистана даже разработало свод положений и типовой сценарий по проведению "Последнего звонка".

Отметить праздник в узбекских школах разрешили, но исключительно только в стенах школ и под пристальным наблюдением учителей сразу после утренней линейки.

Проводить банкеты, праздничные застолья дома, в кафе и ресторанах, выпускные вечера с поездками на автомобилях запретили.

Ведомство запретило и любые сборы денег с родителей, а также настоятельно рекомендует отказаться от вручения ценных подарков руководству школы и учителям.

Для контроля выполнения данных правил в школах назначены специальные наблюдательные советы.

Казахстан: без демонстрации роскоши

Несмотря на ряд запретов, Казахстан остается лояльным к выпускникам. Учебный год завершается в стране 31 мая.

А 1 июня во всех школах пройдут торжественные линейки. Вручение аттестатов выпускникам также пройдет в стенах родных школ.

Что касается выпускных вечеров, то в каждом учебном заведении этот вопрос решается индивидуально. Наряду с праздничной программой мероприятия, следует придерживаться и рекомендаций Минобразования страны: проводить торжества только в стенах школ, не демонстрировать роскошь в нарядах, не привлекать аниматоров и артистов, не устраивать праздничные столы.

Такие ограничения направлены, прежде всего, на избежание нецелесообразной финансовой нагрузки на родителей выпускников.

С этой целью тут, как и в других странах ЦА, имеется строгий запрет на сбор средств от родителей для подарков педагогам и директорам школ.

Источник - Азия-Плюс
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