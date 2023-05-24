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ЕАЭС откажется от "токсичной валюты". Что это значит и как быстро произойдет?
09:25 26.05.2023

Страны ЕАЭС планируют отказаться от использования доллара и евро во взаимных расчетах. Об этом заявил на Евразийском экономическом форуме Александр Мурычев, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. О том, каким образом страны ЕАЭС могут выстроить эту систему и какие препятствия им предстоит преодолеть, рассказал финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

Заявляя об отказе от доллара и евро и планируя использовать вместо них денежные единицы ЕАЭС, экономисты говорят о стремлении сформировать собственный валютный регион. Это значит, что тенге, сому, российскому и белорусскому рублям, драму, а также - потенциально - юаню попробуют придать дополнительный вес на мировом валютном рынке.

Чтобы создать собственный валютный регион, ЕАЭС необходимо реализовать последовательность действий:

- измерить стоимость денежных единиц стран-участниц в абсолютной валюте. Исторически такой валютой было золото;
- зафиксировать соотношения внутри валютной корзины Союза;

- создать межгосударственный банк, где хранилась бы часть золотовалютных резервов. Желательно учредить его в малой стране, например в Киргизии, поскольку чем больше страна, тем больше рисков;

- выпускать свои валюты, стоимость которых была бы обозначена в золоте;

- создать стимулы для более активного использования местных денег.

Технически эта схема реализуема, однако это долгосрочные планы. Чтобы создать такую систему, необходимо около 10 лет.
Вызов для ЕАЭС заключается в том, что большая часть мировой торговли ведется в долларах: на них приходится более 59 % товарооборота и 90 % обменных операций. Поэтому полный отказ от использования доллара и евро в международной торговле нереалистичен. Тем не менее во взаимных расчетах страны Союза могут переключиться на другие валюты. Самый простой для них путь - перейти на юань, который МВФ включил в свою корзину резервных валют.
Другой вызов связан с тем, что одной из экономик ЕАЭС придется стать гарантом новой валютной системы. Сейчас стоимость национальных валют измеряется не в золоте, как до 1970-х, а в СДР и резервных валютах, ключевой из которых остается доллар. Чтобы "отвязать" курсы национальных валют от доллара, нужно обеспечить их стоимость с помощью иного средства.

Для страны-гаранта это может подразумевать обязанность накопить золотовалютные резервы.

Сейчас такую задачу может выполнить Китай. Но, во-первых, у него, помимо золотовалютных резервов, имеются большие долларовые резервы, а во-вторых, он не входит в ЕАЭС.

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685082300


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