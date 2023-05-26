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Латинская Америка в преддверии краха США, - Нил Никандров
09:26 26.05.2023

НИЛ НИКАНДРОВ | 26.05.2023 |

"Мы куда больше американцы, чем отпрыски англосаксов"

Катастрофическое развитие финансово-экономической ситуации в Соединенных Штатах, неспособность "глубинного государства" выбраться из тупика междоусобиц и заговоров не могут не вызывать озабоченности у лидеров латиноамериканских и карибских государств. Все чаще в закулисных дискуссиях правых, левых проскальзывает в отношении США образ "колосс на глиняных ногах". Тревога объяснима: когда "колосс" рухнет, осколки разлетятся по всему миру, и больше всего достанется тем, кто поближе, тем странам, которые находятся к югу от Рио-Гранде, – от Мексики до Аргентины и Чили.

В этих драматических обстоятельствах латиноамериканцы должны четко представлять, каким будет масштаб развития событий в США, удастся ли сенильной администрации Байдена и тем, кто придет следом, предотвратить то, что уже угадывается на скрижалях истории. Внутренние разборки в США чреваты гражданской войной, возможность которой, по последним опросам, не исключает половина американцев. К тому же каждый пятый житель Соединенных Штатов оправдывает политическое насилие "в благих целях" (для защиты демократии, свобод и собственности).

С учетом зашкаливающей "вооруженности" граждан и небывалым всплеском конфликтности в обществе, вызванной тяжелыми условиями жизни, ростом эксплуатации в "инновационных" вариантах, социально-расовый взрыв в США неизбежен. Он уже прорывается во множестве повседневных эпизодов. Перестрелки с десятками жертв, грабежи супермаркетов, нападения деклассированных элементов на благополучные кварталы – это только цветочки. "Гроздья гнева" уже созрели в агонизирующем, по сути, среднем классе, и что не менее пугающе – среди силовиков, которые психологически измотаны постоянными войнами и карательными операциями на отдаленных территориях. Через "стажировки" в опасных регионах прошли тысячи сотрудников госдепа и других учреждений. Все больше угроз "поквитаться за прежние унижения" звучит со стороны латиноамериканских мигрантов.

Вот и нынешние латиноамериканские президенты не уверены в своем спокойном "пенсионном будущем". Вашингтон не раз демонстрировал, что он беспощаден с теми, кто обслуживает его интересы без должного энтузиазма. По обвинениям в наркотрафике и коррупции оказались в американских тюрьмах панамец Мануэль Норьега, гватемалец Отто Перес Молина, гондурасец Хуан Орландо Эрнандес и другие. Судебными расправами Вашингтон в свое время угрожал практически всем президентам-"популистам", включая Уго Чавеса, а сейчас держит на прицеле венесуэльца Николаса Мадуро, никарагуанца Даниэля Ортегу, Сиомару Кастро из Гондураса.

Высокопоставленные политики США не стесняются угрожать президенту Мексики Мануэлю Лопесу Обрадору, который в последнее время не скупится на критические высказывания о политике США. Особое недовольство мексиканского лидера вызывают неправительственные организации, финансируемых американцами для подрывной работы. По этому поводу в мае Обрадор обратился с открытым письмом к Джо Байдену: "Непозволительно финансировать организации, открыто выступающие против законного, легитимного и демократического правительства? Это нарушает наш суверенитет и является по сути интервенционизмом"!

Суверенитет Мексики – самый незначительный аспект двусторонних отношений, который может интересовать Вашингтон. На словах да – этого "уважения" вроде бы переизбыток. Достаточно просмотреть выступления официальных лиц США за последние годы, в них сплошь и рядом звучат заверения в том, что "уважительное отношение к суверенитету Мексики" – лейтмотив политики Вашингтона по отношению к соседу. На деле же администрация Байдена не допускает никаких уступок мексиканцам в торгово-экономической сфере. Обрадор сопротивляется и, стараясь не потерять лицо, периодически выступает с громкими декларациями в националистическом духе. Немалый резонанс вызвало включение в его еженедельную пресс-конференцию песни популярной группы "Лос Тигрес дель Норте", в которой воспевается трудолюбие мексиканских мигрантов и осуждается захватническая политика англоязычных пришельцев на континенте

"У нас купили без денег воду из реки Браво.
У нас отобрали Техас, Нуэво-Мехико, Аризону и Колорадо,
Также стащили Калифорнию и Неваду.
Им показалось мало штата Ута, и они захватили Вайоминг.
Я – индеец по крови, я латинос, я метис.
Мы всех цветов и всех ремесел,
И хотя будет больно соседу,
Мы куда больше американцы,
Гораздо больше, чем все они вместе взятые".

Есть и другой вариант концовки этого куплета в песне:

"Мы куда больше американцы,
Чем отпрыски англосаксов".

Антиамериканские выпады Обрадора обеспечивают ему определенную поддержку патриотически настроенных кругов в стране, сохранение прочных позиций в госаппарате, среди военного руководства и в спецслужбах. Обрадор последовательно продвигает торговые и инвестиционные интересы предпринимательских кругов страны, "конспиративно" поддерживает связи с мексиканскими олигархами Карлосом Слимом и Германом Ларреа (чтобы не дразнить соратников левой тенденции). А еще Обрадор умело использует демагогические методы в публичном общении с народными массами, чем гарантирует себе относительно спокойное пребывание в кресле президента до конца шестилетнего срока (переизбрания не допускаются).

В условиях неминуемой утраты Соединенными Штатами доминирующих мировых позиций в странах Латинской Америки и Карибского бассейна подспудно обсуждается вопрос о том, кто мог бы "персонализировано" представлять регион в качестве авторитетной политической фигуры, пользующейся доверием на континенте. Обрадор претендует на эту роль. Многие его заявления тиражируются в СМИ Большой резонанс получило предложение Обрадора президенту Бразилии Инасио Луле да Силва отказаться от использования доллара на региональном уровне при налаживании новых торговых связей. Обрадор неоднократно требовал освобождения из английской тюрьмы журналиста Джулиана Ассанжа, обещал предоставить ему политическое убежище. Всегда категорично звучал тезис мексиканского президента о том, что доминирующей первопричиной наркотрафика, ориентированного на потребителя в США, являются американские спецслужбы, которые продемонстрировали свою недееспособность, полностью проиграв борьбу с поставками фентанила из стран Азии.

Тем не менее, влиятельной фигурой на континенте Обрадор не стал. Президент Бразилии Инасио Лула да Силва пытался заявить о себе инициативами по "украинскому кейсу", но попал в неприятную ситуацию из-за "афронта" со стороны американской марионетки, не пришедшей на встречу в назначенное время.

Скомпрометирован президент Чили Габриэль Борич, позиционировавший себя как левый политик. Хватило года его "бурной" деятельности, чтобы подлинно левые политические силы на континенте определили: это эмиссар проамериканских кругов в Чили, где вновь пробуждается пиночетизм. Борич при любой возможности осуждает "нарушение прав человека" на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле, но ни разу ни словом не обмолвился по поводу систематического нарушения прав миллионов латиноамериканцев и конкретно чилийцев. Малозаметны в международном плане президенты Аргентины, Колумбии, Перу, которые увязают во внутренних проблемах, не говоря уже о других небольших странах региона.

И все-таки у Латинской Америки есть надежда на политическое возрождение. На Кубе, в Венесуэле, Никарагуа, во многих странах континента на молодежных форумах и фестивалях звучат слова No Pasarán – "Они не пройдут, фашизм не пройдет!" В молодежных левых кругах громадным авторитетом пользуется Николас Мадуро – надежный преемник Уго Чавеса. Может быть, именно ему, энергичному политику, убежденному марксисту, боливарианцу, предстоит возглавить процесс возрождения левых сил на континенте…

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685082360


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