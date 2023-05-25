Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство. Было бы что рейтинговать..

09:53 26.05.2023

25.05.2023

Путин предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство

Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС предложил учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕАЭС.



Президент России Владимир Путин завил, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается весьма успешно.



"Было бы полезно учредить Евразийское рейтинговое агентство, которое обеспечило бы наличие адекватного оценочного инструментария, для обслуживания растущей экономической активности на территории ЕврАзЭС. Но здесь нужны, конечно, принципиальные подходы, жесткие критерии и умение подчиняться этим критериям. Сделать так, чтобы работа была абсолютно объективной. В этом вся ее ценность. Если этого не будет, то тогда в этом нет смысла", – сказал Путин во время выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.



Также российский лидер отметил, что Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами-участницами объединения и назвал партнерство главным принципом выстраивания отношений.



Помимо общего заседания у Путина состоялся целый ряд отдельных встреч. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, состоялись переговоры с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, а затем встреча в трехстороннем формате.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что евразийство и ЕАЭС зарождались на кухне у Путина. Белорусский лидер отметил, что особенность того момента заключалась в присутствии Украины.



Сегодня Лукашенко заявил, что на фоне переориентации экспорта государств ЕАЭС на юго-восток необходимо "прорубить окно" в страны этого региона.



"В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток очень важно совместными усилиями "прорубить окно" в страны названного региона. Это бездонный рынок для наших товаров", – заявил Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.



Он считает важным обеспечить равный доступ к имеющейся и создаваемой инфраструктуре, чтобы "в дальнейшем не возникло неприятных ситуаций, как в случае с экспортом на рынки третьих стран лесоматериалов через территорию государств – членов ЕАЭС". "И, как Казахстан говорит, о каменном угле", – добавил белорусский президент.



Лукашенко также отметил, что одним из приоритетных направлений развития ЕАЭС является совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие эффективной логистики в союзе. Он подчеркнул, что этот вопрос крайне важен для развития ЕАЭС.



Президент Белоруссии заявил, что целесообразно вернуться к вопросу о либерализации автомобильных перевозок в третьи страны. "Без необходимости получения специальных разрешений", – уточнил он.