В Узбекистане опровергли сообщение об утечке газа из трубопровода в Китай

11:26 26.05.2023

В Министерстве энергетики Узбекистана опровергли информацию об утечке газа из трубопровода в Китай, о которой ранее сообщило издание Turkmen.News.



По данным издания, в ночь на 17 мая специалисты китайской компании CNPC обнаружили серу в товарном газе на границе Туркменистана с Узбекистаном. Выяснилось, что из-за поломки очистных установок на месторождении "Галкыныш" туркменская сторона закачивает в газопровод и отправляет в Китай газ без очистки от серы, которая повреждает трубы. По словам источника Turkmen.News, в результате на протяжении четырех дней на узбекском участке газопровода протяженностью 80 км фиксировались утечки.



"Транзит с нашей стороны осуществляется по графику. Все показатели регулярно проверяются. Никаких отклонений нет. В наших системах нет упомянутой утечки. Все системы работают", - заявили в Минэнерго Узбекистана изданию "Газета.uz".

ℹ️ Туркменский газ поступает в КНР по газопроводу "Центральная Азия – Китай", который был официально открыт 14 декабря 2009 года. Межгосударственная магистраль проходит по территории Туркменистана, Узбекистана, Казахстана (всего более 1900 км) и Китая (4500 км). Поступающий из Центральной Азии газ подается населению 22 провинций и автономных районов КНР.



26.05.23