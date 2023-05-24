Чубака уволили(... Азис Абакиров стал новым руководителем Дирекции Парка высоких технологий Кыргызстана

12:06 26.05.2023

Азис Абакиров стал новым руководителем Дирекции Парка высоких технологий Кыргызстана. Такое решение 24 мая принял Наблюдательный совета парка.



Ранее эту должность занимал Чубак Темиров, который теперь будет работать заместителем директора Парка высоких технологий.



Абакиров является основателем Парка высоких технологий Кыргызстана, в который в 2011 году вошли несколько компаний.



АБАКИРОВ Азиз Джумабекович

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кыргыз



имеет степень бакалавра востоковедения Кыргызского национального университета в Бишкеке (2002 г.)



основатель и владелец IT-компании "Unique Technologies", одной из самых успешных компаний по разработке программного обеспечения в Кыргызстане, созданной в 2003 году. Г-н Абакиров также является активным членом Бишкекского бизнес-клуба, где он способствует общению и налаживанию контактов между бизнес-лидерами Кыргызстана. Кроме того, г-н Абакиров был избран председателем наблюдательного совета Министерства транспорта и коммуникаций, а также председателем Кыргызской ассоциации разработчиков программного обеспечения и услуг.