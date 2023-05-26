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Экзистенциальная война не терпит заморозок, - Геворг Мирзаян
12:28 26.05.2023

доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
26 мая 2023,
Россия выступает против заморозки конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. "Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами", – сказал он.

Эти слова являются не просто ответом на конкретный вопрос журналиста, но еще и реакцией на слухи, которые активно ходят в российском и западном экспертном сообществе все последние месяцы. Слухи, основанные на стратегии Запада в украинском конфликте.

Дело в том, что сейчас американские и европейские элиты делают ставку на украинский накат. Рассчитывают на то, что вооруженные и оснащенные более-менее современным оружием подразделения киевского режима смогут провести успешные наступательные операции и достичь шокового для России результата. То есть либо выйти к границам Крыма, либо оккупировать освобожденные Москвой районы Луганской народной республики, либо захватить Мариуполь (символ победы над укронацизмом), либо занять какую-то часть территории "Старой России" – например, Белгородской области. Штаты надеются, что подобные успехи вызовут шок в Кремле и принудят российского лидера пойти на завершение конфликта на западных условиях.

Да, такой сценарий видится крайне маловероятным – но это единственный способ добиться приемлемого для Запада разрешения конфликта без риска третьей мировой или ведения затяжной войны (к которому западное общество не готово). И если – а точнее, когда – украинское наступление провалится, когда российская армия (которая как раз к осени будет дооснащена за счет развертывающихся новых мощностей ВПК, а также доукомплектована за счет контрактников и добровольцев, каковых только с 1 января по 9 мая было принято в составе 117 тысяч человек) готова будет пойти в собственное наступление, Запад перейдет к плану "б". Предложит Москве заморозить конфликт. Либо по принципу "все владеют тем, что контролируют", либо (как пишут некоторые проукраинские каналы, мимикрирующие под российские) попытается через различные сделки лишить Россию Запорожской АЭС и других территорий.

И если планы подобных сделок российским экспертным обществом отвергаются, то в вопросе заморозки единодушия нет. Некоторые специалисты считают, что для Москвы это неплохой вариант. Свое авторитетное мнение они аргументируют, казалось бы, вполне логично. Во-первых, время, как они считают, играет против Москвы, которая не может выиграть войну на истощение против всего коллективного Запада. Во-вторых, ее экономика не может выдержать тотальные санкции, которые будут с каждым новым пакетом ужесточаться. В-третьих, российская армия якобы не готова к серьезным наступательным операциям – ведь освобождение одного Артемовска заняло почти полгода, а сколько таких городков только в Донбассе?

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Поэтому, мол, нужно быть реалистами и брать то, что дают. То есть замораживать конфликт с расчетом на то, что эта заморозка превратится в вечную мерзлоту, а когда-нибудь в будущем и в какое-то подобие мирного соглашения.

Однако Песков дал понять, что российская власть как раз и является реалистом. Настоящим реалистом – как и львиная доля российских экспертов, понимающих, что подобная заморозка России не то что бессмысленна, а крайне невыгодна.

Во-первых, время как раз играет в пользу Москвы. Да, в конфликте используется стратегия войны на истощение – однако в ее рамках нужно учитывать только потенциалы тех стран, которые гарантированно будут продолжать конфликт до победного конца и готовы вкладывать в него все, что есть. То есть потенциалы, с одной стороны, России, а с другой – Украины. Помощь ведущих стран Запада не является гарантированной – предвыборная кампания в США уже показала, что большая часть общества выступает против трат в десятки миллиардов долларов на поддержку киевского режима. Особенно когда эти траты не приносят дивидендов в виде побед над Россией.

Во-вторых, как показал последний год, российская экономика вполне может выдержать санкции – и даже с их помощью модернизироваться. В 2022 году (когда из России ушел ряд западных компаний, а США и ЕС бомбардировали Москву пакетами санкций) ВВП страны упал на 2,1% – тогда как украинский, напомним, сократился на 30%. В этом году ожидается сокращение ВВП на несколько десятых процента, а в следующем – уже рост. Отчасти из-за налаживания каналов серого импорта, но в то же время из-за запущенных внутри России производств по импортозамещению (да, гром грянул и наконец-то начали креститься).

В-третьих, да, освобождение части Донбасса заняло много времени. Но лишь потому, что там огромное количество городских агломераций, где боевики киевского режима заняли оборону, прикрываясь местными жителями. Потому, что многие из этих боевиков были кадровыми военными (и сейчас они, соответственно, выбиты). Потому, что украинский режим еще не потратил те западные вооружения, которые получил. И потому, что Россия только вкатывается в боевые действия (см. развертывание ВПК, наращивание численного состава армии и т. п.).

И самое главное – заморозка конфликта не решит, а лишь усугубит те угрозы, из-за которых Россия начала специальную военную операцию. За время заморозки западные страны перевооружат и переоснастят Украину, превратят ее из анти-России в самое настоящее террористическое государство, расположенное возле российских границ. На этой территории будут развернуты силы и ракеты НАТО, направленные на Кремль. На этой территории (русскоязычной) будет обкатываться антироссийская пропаганда. В конце концов, с этой территории будут постоянно совершаться набеги и обстрелы российских земель – ровно так же, как Украина все годы с предыдущей заморозки (Минского соглашения) обстреливала Донбасс. Наконец, заморозка подразумевает, что под контролем киевского режима останется часть российских земель Донбасса и Причерноморья – чего российское общество и власть, конечно же, допустить не могут.

Именно поэтому Дмитрий Песков абсолютно прав – замораживание конфликта не рассматривается Москвой даже как вариант. Только его разрешение. Либо дипломатией (что крайне маловероятно), либо через продолжение боевых действий (что, увы, кажется единственно возможным сценарием).

А сторонникам заморозок и новых "Минсков", апологетов российской слабости, адвокатов теорий "мы не способны победить" можно лишь напомнить, что, как верно отметил Владимир Путин, целью Запада в этой войне является "раскассирование" России. Ее развал, уничтожение российского государства и единого народа. Так что это не просто СВО – это самая настоящая экзистенциальная война, где ставкой является наше существование. А значит, никаких заморозок быть не должно – только победа.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685093280


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