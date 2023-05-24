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Поединку Десантиса и Байдена мешает Трамп, - Юрий Зайнашев
12:30 26.05.2023

Для старта своей избирательной кампании Десантис выбрал поляну Трампа
25 мая 2023, Юрий Зайнашев
Губернатор Флориды Рон Десантис объявил об участии в выборах президента США. Причем сделал это оригинально – не офлайн, на шумном митинге сторонников, а онлайн, в стриме у миллиардера Илона Маска. Видимо, харизма Маска послужит ускорителем для его кампании, надеется Десантис. Ведь пока он безнадежно отстает от Трампа на 30–40 пунктов. Сможет ли флоридский губернатор "пройти" Трампа и выйти на поединок с Байденом?

Губернатор штата Флорида Рон Десантис заявил в среду, что будет баллотироваться в президенты США в 2024 году. "Я баллотируюсь в президенты, чтобы возглавить великое возвращение Америки", – написал он в Twitter (социальная сеть заблокирована в РФ). Соответствующая информация опубликована на сайте Федеральной комиссии по выборам.

Старт избирательной кампании оказался смазан. Прямой эфир в Twitter, во время которого губернатор Флориды объявил о выдвижении, прошел на фоне серьезных технических неполадок. Объявление о прямом эфире, который проводился с помощью функции аудиотрансляций Twitter Spaces, было размещено на странице владельца компании, миллиардера Илона Маска, ставшего одним из организаторов мероприятия. В ходе первой попытки запустить эфир за 20 минут к трансляции присоединились более 540 тыс. слушателей, что вызвало многочисленные сбои, и организаторам пришлось прервать трансляцию.

Позднее трансляцию удалось перезапустить, но число желающих ее послушать заметно снизилось, пишет ТАСС. Губернатор озвучил основные пункты своей программы, в числе которых борьба с преступностью, улучшение ситуации на южной границе страны и повышение доходов населения.

Но было уже поздно, аудитория не стала обсуждать предвыборные лозунги, а упражнялась в остроумии по поводу технических сбоев. Разумеется, зубоскалили и соперники Десантиса по президентской гонке. Так, действующий глава государства Джо Байден в самый разгар неполадок написал в Twitter: "Эта ссылка работает" и прикрепил ссылку на страницу пожертвований для своей кампании. Экс-президент Дональд Трамп назвал появление соперника в эфире "катастрофой". "Ух ты! Старт кампании Десантиса в Twitter – это катастрофа! Вся его предвыборная кампания обернется катастрофой. Смотрите", – цитирует его пост "Интерфакс".

Ирония судьбы заключается в том, что именно Twitter в свое время помог Трампу завоевать популярность и выиграть президентские выборы 2016 года, так что попытка Десантиса использовать ту же платформу для своего старта была вполне объяснима.

Позднее 45-й президент США разместил видео неудачного запуска ракеты с титрами "Рон! 2024". Даже прореспубликанский телеканал Fox News разместил на своем сайте баннер "Час самодеятельности. Сильно разрекламированное президентское объявление Рона Десантиса – катастрофа в Twitter".

Молодой соперник бывшего президента

Отныне Десантис становится главным конкурентом для Трампа в борьбе за номинацию от Республиканской партии. Правда, судя по опросам, шансов у губернатора немного. Так, согласно порталу FiveThirtyEight, Десантиса поддерживает 20,8%, Трампа – 53,5%. Приблизительно такой же разрыв демонстрируют и опросы Fox News.

Как уже рассказывала газета ВЗГЛЯД, Десантис молод – всего 44, он бывший военный и очень успешный губернатор, что с бывшими военными случается нечасто. При нем Флорида стала эдаким "полуостровом нормальности" – местом, где берегут спорт от трансгендеров, школы – от ЛГБТ-пропаганды, национальную историю – от антирасистских разоблачений, а кошельки жителей – от "зеленых" налогов. Прибрежный жаркий штат превратился в антипод такого же, но на Западном побережье – наглухо либеральной Калифорнии: там все "прогрессивные" инициативы проштамповывают, во Флориде – тормозят. При этом опрошенные газетой WSJ сторонники республиканцев уточняли, что готовы проголосовать за Десантиса лишь в том случае, если он продолжит политику 45-го президента. То есть им нужен "трампизм" без Трампа.
"До начала республиканских праймериз осталось восемь месяцев, но Трамп уже резко усилил свои позиции, отрыв у него очень большой – около 40% от Десантиса. Сложно представить себе сценарий, при котором этот расклад изменится. Десантис может неплохо выступить в отдельных штатах, но в общем Трамп его в одну калитку вынесет", – прогнозирует американист Малек Дудаков в интервью газете ВЗГЛЯД.

"Почему Десантис все равно решил выдвигаться? Думаю, он хочет попытать счастья – а вдруг получится. Во-вторых, хочет набрать известность в целом по стране, потому что пока он остается больше политиком региональным. Пока его знают больше дома, во Флориде. В-третьих, он хотел бы собрать денег. В итоге, даже если он проигрывает праймериз, Десантис останется при своих и уже будет спокойно готовиться к тому, чтобы стать бесспорным преемником Трампа и более уверенно выйти на выборы в 2028 году", – не исключает эксперт.

"Иррациональная любовь к Трампу бьет все рекорды, – констатирует американист Борис Межуев. – И это несмотря на явные недостатки 45-го президента, главный из которых – полная неспособность сформировать устойчивую команду, неуживчивость с людьми. Это должно, по идее, работать в пользу умеренного кандидата, который бы разделял те же взгляды, но не отличался бы при этом скандальным характером".

Как полагает эксперт, Трамп, скорее всего, превратится в спойлера Джо Байдена. "Он победит на республиканских праймериз, но на выборах не сможет обыграть даже Байдена. За Трампа проголосуют те, кто ему предан, но общее раздражение от этой фигуры слишком велико", – отмечает Межуев. "Есть огромное число американцев, в том числе и люди по-своему достойные, вроде Илона Маска, которые хотели бы выбрать третьего кандидата.

"Думаю, шансы у Десантиса есть. Запрос на такую фигуру очевиден. Известно, кстати, что с ним начали работать представители истеблишмента, включая клан Бушей.

Но у Десантиса тоже есть серьезный изъян – он неустойчив в своих внешних ориентирах. Скажем, по украинскому кризису он колеблется. То есть во внутренней политике он вторит Трампу, а во внешней ведет себя, как флюгер. И Трамп как блестящий полемист будет использовать эту слабость Десантиса: мол, ты зависим, ты боишься тех, кого я не боюсь", – говорит Межуев.

Да, пока Десантис сильно отстает, но главный аргумент в его пользу может быть такой – это почти беспроигрышный вариант, если он выйдет на общенациональные выборы против Байдена.

"Люди устали от нынешнего президента, люди понимают, что проводится курс либо рискованный, как во внутренней политике, либо неадекватный, как во внешней. Хотя до президентских выборов еще полтора года, но впечатление дряхлости от фигуры нынешнего президента вряд ли изменится. Вот почему Маск как человек, который пытается сыграть свою игру, ищет своего кандидата – того, кто сможет одолеть Трампа на праймериз и потом выиграть в поединке с Байденом", – подытоживает американист.

Колеблется вместе с линией партии

Скромные рейтинги Десантиса связывали с целым рядом его резонансных шагов, в числе которых открытая ссора с компанией Walt Disney, запрет на территории штата абортов после шести недель беременности, запрет в целях "борьбы с компартией Китая" на продажу китайцам крупных земельных участков вблизи военных объектов штата и аналогичные запреты для граждан России, Кубы и Венесуэлы.

Взгляды Десантиса на конфликт России с Украиной в последние месяцы быстро менялись. В начале весны он назвал его "территориальным спором", который не входит в число "жизненно важных национальных интересов США". Эта ремарка вызвала шквал критики из уст авторитетных республиканцев, после чего Десантис сменил тон. Он резко осудил действия Москвы и даже назвал президента РФ "военным преступником", но все же предостерег от излишней "вовлеченности" в события на Украине. "Я бы не хотел видеть там американские войска", предупредил Десантис. В конце апреля он добавил, что "всеобщим интересам отвечает попытка достичь прекращения огня" на Украине.

Зато Десантис нисколько не колеблется относительно лидеров Китая. "Они гораздо сильнее Путина и России, именно они в реальности представляют самую большую со времен Советского Союза угрозу нашей возможности лидировать", – говорил Десантис.

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Десантис вряд ли сможет обыграть Трампа в борьбе за номинацию, поскольку "большинство республиканцев думают, что Трамп – легитимный президент, которого обманом лишили поста в 2020 году", – сказал РИА "Новости" почетный профессор Элизабеттаунского колледжа Пол Готтфрид, – и с этой точки зрения Трампа обязательно надо вернуть в Белый дом. Но некоторые республиканцы при этом видят Десантиса "хорошим вице-президентом" у Трампа – им кажется, что 44-летний губернатор привнесет в кампанию шефа "как молодость, так и немалые донорские средства". Впрочем, что касается личных качеств молодого политика, то Washington Post считает его слишком мстительным для должности президента: "тонкокожий, склонный затаивать обиды".

Шансы Десантиса стать напарником Трампа довольно низки, возражает Дудаков. "Во-первых, слишком уж сильно они рассорились.

Во-вторых, у обоих слишком уж большое эго, так что они никак не сработаются. И Трамп, и Десантис – из тех, кто стремится всегда играть первую скрипку.

В-третьих, Трампу лучше бы взять для этой роли того, кто сможет расширить ему электоральную базу, а это точно не Десантис, с которым они близки по взглядам. Скорее всего, Трампу придется брать либо представителя национального меньшинства, либо женщину. Несколько республиканцев уже заявили о своем желании баллотироваться явно лишь ради того, чтобы стать вице-президентом. Это бывшая постпред США в ООН Никки Хейли и чернокожий сенатор Тим Скотт", – отмечает американист.

В любом случае, предполагает Дудаков в своем Telegram-канале, республиканцы воспользуются реформаторским опытом Десантиса, если смогут прийти к власти в следующем году. Во Флориде теперь ограничивается и расово-гендерная повестка, и ЛГБТ-пропаганда во всех публичных школах и колледжах. И уже заведено расследование в отношении одной учительницы – за то, что она показала пятиклассникам мультфильм Disney "Странный фильм" с гей-персонажами.

Источник - взгляд
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