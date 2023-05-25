Скончалась танцовщица Народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухаммедова

15:29 26.05.2023

Скончалась известная танцовщица Кизлархон Дустмухаммедова



Народная артистка Узбекистана, танцовщица, создавшая собственную школу искусства узбекского танца, Кизлархон Дустмухамедова скончалась в возрасте 76 лет.



На 77-м году жизни скончалась Кизлархон Дустмухаммедова - народная артистка Узбекистана, известная танцовщица, создавшая собственную школу искусства узбекского танца, балетмейстер. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма.



Она родилась 25 октября 1946 года в Ташкенте. В 1965 году окончила Ташкентский государственный университет, в 1977 году - Ташкентский государственный театрально-художественный институт.



Трудовую деятельность начала в 1965 году в Государственной филармонии Узбекистана солисткой балета и проработала там 24 года. Затем была солистом в театре-студии "Узбекистан" (1989−1991), преподавателем кафедры "Народная музыка" в Ташкентском государственном институте культуры (1991−1995). В 1999-2005 годах была главным художественным руководителем направления национального классического танца при Международном благотворительном фонде "Олтин мерос".



Исполняла узбекские танцы в танцевальном ансамбле "Танавор" в США, Ливии, Франции, Германии, Тунисе и других странах, гастролировала по всему миру. В 2002 году была награждена орденом "Эл-юрт хизмати".



Фильм "Букет изобразительных искусств" (1985 год) был посвящен творчеству Кизлархон Дустмухамедовой.



