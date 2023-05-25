На севере Таджикистана изымают земли дехкан. Их передадут китайским золотодобытчикам

15:48 26.05.2023

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



На этих землях построят новую золотопромывочную фабрику.



Земельные участки дехканских хозяйств "Ориено", "Филмандар" и "Новичомок", расположенные на территории города Пенджикент Согдийской области, изымают и передадут таджикско-китайскому золотодобывающему предприятию "Зарафшон".



Соответствующее постановление принято правительством Таджикистана 28 апреля этого года, а на днях его опубликовали на портале правовой информации Минюста страны.



В документе говорится, что общая площадь изымаемых земель составляет около 128 гектаров. Из них почти 19 га – орошаемые пашни, 7,5 га - богарной земли, более 60,19 га пастбищ, 5,3 га - под водой, более 6 га - под дорогами и около 32 га - прочих неиспользуемых в сельском хозяйстве земель.



