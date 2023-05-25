|На севере Таджикистана изымают земли дехкан. Их передадут китайским золотодобытчикам
15:48 26.05.2023
Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus
На этих землях построят новую золотопромывочную фабрику.
Земельные участки дехканских хозяйств "Ориено", "Филмандар" и "Новичомок", расположенные на территории города Пенджикент Согдийской области, изымают и передадут таджикско-китайскому золотодобывающему предприятию "Зарафшон".
Соответствующее постановление принято правительством Таджикистана 28 апреля этого года, а на днях его опубликовали на портале правовой информации Минюста страны.
В документе говорится, что общая площадь изымаемых земель составляет около 128 гектаров. Из них почти 19 га – орошаемые пашни, 7,5 га - богарной земли, более 60,19 га пастбищ, 5,3 га - под водой, более 6 га - под дорогами и около 32 га - прочих неиспользуемых в сельском хозяйстве земель.
Эти земли предоставляются СП "Зарафшон" сроком на 30 лет.
Ожидается, что компания построит на полученных землях новую золотопромывочную фабрику и рудоспускаемое сооружение, водопровод, водоотвод, дорогу для транспортировки руд, производственные сооружения, административные здания и склады для руды, а также расширит территорию хвостохранилищ.
Предприятие "Зарафшон" создано в 1994 году на базе бывшего Таджикского золоторудного комбината. Контрольный пакет акций компании первоначально принадлежал британской Commonwealth & British Mineral Ltd. В конце июля 2007 года контрольный пакет (75%) выкупила китайская золотодобывающая компания "ZiJin Mining Group Co.Ltd", 25% акций принадлежит правительству Таджикистана.
Предприятие разрабатывает крупнейшие золотоносные месторождения Таджикистана - "Тарор" и "Джилав", расположенные в 44 км от города Пенджикент.
СП "Зарафшон" производит около 70% золота в Таджикистане.