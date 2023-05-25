Драма в экономике: рецессия в Германии, - EXXpress

15:49 26.05.2023

EXXpress

Австрия



Драма в экономике: рецессия в Германии

Exxpress: немецкая экономика не избежала спада и вступила в рецессию



Казалось, что Германия избежит спада в экономике – вопреки энергетическому кризису и рекордной дороговизне, пишет Exxpress. Однако падение ВВП наблюдается второй квартал подряд. Из-за этого Германии пришлось скорректировать свой прогноз от конца апреля, в котором речь шла лишь о стагнации.



Экономика Германии все-таки сползла в рецессию из-за снижающегося покупательского спроса измученных инфляцией потребителей. Внутренний валовый продукт (ВВП) сократился с января по март на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. То есть падение происходит второй квартал подряд, о чем сообщило Федеральное статистическое ведомство в прошлый четверг. Ему пришлось скорректировать в сторону уменьшения свой прогноз от конца апреля, где шла речь лишь о стагнации.



Если отрицательные показатели отмечаются в двух кварталах подряд, то говорят о технической рецессии. В четвертом квартале 2022 года ВВП сократился на 0,5%.



Высокая инфляция, сокращение потребления



Конъюнктура в Германии тормозится сокращающимся потреблением граждан. Оно уменьшилось в первом квартале на 1,2%.Вероятная причина этого – падение покупательской способности в результате высокой инфляции. Государство также сократило потребление на 4,9%. А вот в области инвестиций картина позитивная, они возросли на 3,9%. Поддерживает конъюнктуру и внешняя торговля.



Мрачные перспективы немецкой промышленности



Но речь не только в десятых долях процента ВВП. Прежде всего беспокойство вызывают драматическое положение немецкой промышленности и мрачные перспективы на лето. В немецкой промышленности производство в марте упало на 3,4% по сравнению с февралем. Поступление заказов по сравнению с прошлым годом сократилось на 10,7%. Разрешений на строительство в марте было выдано на 30% меньше, чем год назад. В апреле немецкий экспорт за пределы ЕС уменьшился на 5,7%. Бизнес с Китаем сократился почти на 10%.



По данным Института экономических исследований (IFO) конъюнктура в мае сократилась с 93,4 пункта до 91,7 пункта. "Немецкая экономика с озабоченностью ждет лета", – сказал президент IFO Клеменс Фюст (Clemens Fuest). Конъюнктурные прогнозы Центра европейских экономических исследований (ZEW), опирающиеся на опросы финансовых экспертов, опустились на 14,8 пункта до уровня минус 10,7 пункта. "Причина спада – ожидание еще большего повышения ключевой ставки Европейским центральным банком", – пояснил президент ZEW Ахим Вамбах (Achim Wambach).



Коалиционное правительство надеется на легкий прирост



Серьезного подъема пока не предвидится. Немецкий федеральный банк рассчитывает на то, что весной произойдет хотя бы небольшой, но рост. "Возможно, что во втором квартале 2023 года ВВП слегка возрастет", – говорится в последнем ежемесячном отчете банка. Улучшение поставок, рост количества заказов и снижающиеся цены на энергию якобы будут способствовать оздоровлению экономики. "Эти процессы могут поддержать и экспорт, тем более что глобальная конъюнктура вновь набирает обороты", – надеются в Федеральном банке.



Правительство Германии рассчитывает на рост ВВП в этом году на 0,4%. В 2024 ожидается еще больший подъем – до 1,6%. Для сравнения: в прошлом году наблюдался рост в 1,8%.