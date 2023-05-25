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Последыши Чубайса надеются, что лихое время обойдет их стороной, - Михаил Делягин
21:20 26.05.2023

Михаил Делягин: Внутренних диверсантов нужно вычислять и зачищать

Запад развязал против России всеобъемлющую политическую, в том числе и экономическую войну, которая ведется на уничтожение в прямом смысле этого слова.

Спрятаться от нее не удастся даже либералам, симпатизирующим Западу и продолжающим служить ему, - как не удалось спрятаться от уничтожения евреям, служившим на аналогичных должностях в гетто.

Между тем по-прежнему немалые силы правящей тусовки направлены на игнорирование реальности. Эта политика обеспечивает максимально комфортное в сегодняшним условиях умирание России под баюкающие мелодии былого величия. Через несколько лет либералам уже можно будет даже не драпировать Мавзолей Ленина на День Победы - и тот, и другой просто утратят свою актуальность и значение политических символов.

Сказать, что для самозащиты России не предпринимается совсем ничего, нельзя.

На всеобъемлющие, максимально широкие, секторальные санкции Запада последыши Чубайса, по-прежнему руководящие почти всей социально-экономической политикой, отвечают редкими шевелениями, не имеющими просто в силу своего масштаба почти никакого реального значения.

Об офшорах и "пятой колонне" в России
Помимо пропагандистской функции, эти шевеления успокаивают общество и вселяют в него надежду, - видите, мы же передали под внешнее управление активы двух компаний, принадлежащих враждебным государствам, - ждите, не пройдет и десятилетия, как мы вплотную подойдем к серьезному рассмотрению вопроса о конфискации имущества, используемого для финансирования убийств наших солдат и мирного населения!

Важной задачей разовых и ограниченных "ответных мер", как и медведевских "контрсанкций" 2014 года, представляется воспитание выученной беспомощности у общества и нелиберальной части госаппарата: мол, смотрите, что мы ни делаем - реального ущерба врагу нанести не можем, все выходит только еще хуже для нас самих, поэтому даже пытаться защищать себя нельзя просто категорически!

Эта объективно предательская (вне зависимости от намерений тех, кто ее осуществляет) политика должна быть прекращена, а госуправление - очищено от рабов Запада.

Главная задача - изменение колониального хозяйственного механизма, созданного в конце 80-х - начале 90-х годов.

Россия просто не сможет продолжить свое существование без прекращения вывода капитала за границу и в потенциально криминальную, не видимую государством наличную сферу, без преодоления (вне зависимости от желания тех или иных бизнесменов) обеспечивающей внешнее управление офшоризации экономики.

Для развития, то есть для простой способности хотя бы участвовать во внешней конкуренции категорически необходимо ограничить произвол монополий, коррупцию и финансовые спекуляции, обеспечить дешевизну кредита и жестким протекционизмом воссоздать возможность развития реального сектора.

Понятно, что это маловероятно в ситуации, когда профильные министры, лоббируя пребывание России в ВТО, демонстрируют полную безграмотность и категорическое нежелание понимать смысл своих слов (так, говоря о том, что ВТО регулирует 98% мировой торговли, они расписываются в незнании того, что она не регулирует торговлю биржевыми и военными товарами, то есть почти весь экспорт России). Однако без выполнения этих простейших условий наша Родина останется колонией (причем не только Востока, но и формально отвергнувшего ее Запада) и скоро будет уничтожена.

Разумеется, для развития страны важно восстановить диалог с теми, кто пытается нас уничтожить; единственный путь для этого - нанесение им неприемлемого для них ущерба (к сожалению, бесконечные "трудные решения", "жесты доброй воли" и "спрямление красных линий" привели к тому, что никто в мире просто не обращает на это внимания).

Вполне приемлемой альтернативой ядерной войны в этом отношении представляется отмена интеллектуальной собственности не союзных России государств и зарегистрированных на их территории компаний (еще в 2015 году предложенное Павлом Дуровым для Крыма). Помимо прочего, она еще и превратит Россию в мировой центр не только программистского и инженерного, но и в целом интеллектуального творчества, - причем без каких бы то ни было затрат.

Необходимость описанных крупномасштабных мер лишь подчеркивает важность (как минимум, с политической точки зрения) и локальных мер по противодействию прямой диверсионной работе врага в экономике, - например, финансирование фашизма за счет зарабатываемых в России денег.

Для этого надо прежде всего выделить в отдельную категорию субъекты экономики, находящиеся под контролем лиц, связанных с враждебными иностранными государствами. В частности, такими лицами должны быть признаны все граждане этих государств (не доказавшие личной приверженности России), а также фирмы, зарегистрированные в них, или обеспечивающими в них основную часть своего оборота или прибыли.

Находящиеся под контролем врага субъекты российской экономики должны сами сообщить о своем соответствии указанным критериям в течении месяца и сообщать о своем статусе постоянно при осуществлении своей деятельности (по аналогии с иноагентами), в том числе в рекламе и на своей продукции. Нарушения этих норм должны караться драконовскими штрафами, а должностные лица должны нести как минимум серьезную административную ответственность.

Для ограничения иностранного влияния лица, связанные с контролируемыми врагом субъектами российской экономики, должны быть лишены права занимать государственные и муниципальные должности, иметь доступ к гостайне и участвовать в работе любых общественных советов при органах публичной власти.

Если находящиеся под контролем врага субъекты российской экономики жизненно необходимы для страны, они должны быть освобождены от этого контроля (всеми мерами вплоть до конфискации), либо им должна быть создана замена.

Субъекты российской экономики, находящиеся под контролем врага и не жизненно необходимые для нас, прежде всего должны быть лишены всех видов господдержки, доступа к госзакупкам и закупкам госкомпаний, лишены права брать кредиты и займы, размещать ценные бумаги (так как таким образом из России выводятся деньги, а российские кредиторы или инвесторы ограничены в праве на судебную защиту вне страны).

С другой стороны, им должно быть запрещено получение займов и кредитов от лиц, связанных с враждебными государствами, так как подобным образом иностранные бенефициары могут при помощи дешевых денег обеспечивать своим предприятиям неконкурентные преимущества перед российским бизнесом, лишенным таких возможностей.

Они должны размещать в публичном доступе информацию о своих конечных бенефициарах, а также в качественно большем объеме по сравнению с обычными предприятиями раскрывать информацию о финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств.

Их деятельность должна быть обложена "патриотическим налогом" на восстановление новых территорий.

В их отношении должен быть отменен мораторий на проверки. Им должно быть запрещено трудоустройство граждан, не являющихся гражданами России.

Только такие шаги позволят хотя бы прекратить широкомасштабное финансирование украинского фашизма за счет извлекаемой из России прибыли - и подорвать тем самым его экономическую базу в нашем обществе.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685125200


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