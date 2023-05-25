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Ядерная Япония? Чем это грозит миру, - А.Кошкин
21:22 26.05.2023

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 25.05.2023 |

Указанные Киссинджером сроки обретения Японией ядерного оружия могут быть гораздо короче

Высказывания Генри Киссинджера в интервью журналу The Economist по поводу обретения Японией в недалеком будущем ядерного оружия автора этих строк нисколько не удивило. Я уже давно, основываясь на японских источниках и конфиденциальных беседах с японскими политиками и политологами, предупреждал о таком развитии событий, особенно после появления атомной бомбы у КНДР. Как известно, северокорейское руководство, напрягая все силы и обрекая свой народ на немалые жертвы, было вынуждено создавать ракетно-ядерный щит в условиях открытых угроз Вашингтона и Токио "смести с лица земли режим Кимов". Однако никаких планов ядерной войны с Соединенными Штатами и Японией у Пхеньяна не было и нет. Это хорошо понимают и американцы, и японцы.

Факт наличия у КНДР оружия массового уничтожения активно используется японскими властями и СМИ для идеологической и психологической обработки населения своей страны. В последние годы не раз доводилось слышать сетования японцев на то, что в обстановке, когда полностью полагаться на американский "ядерный зонтик" стало проблематично (при этом припоминают бегство США из Ирака и Афганистана), у Японии не остается другого выхода, кроме превращения в ядерную державу с арсеналом сдерживания соседних Китая, России и КНДР.

То, что это рано или поздно произойдет, власти США допускали давно. Тот же Киссинджер в бытность его госсекретарем США в беседе с послом Австралии говорил, что Япония, возможно, уже владеет несколькими единицами ядерного оружия, притом что она не производила его испытания. С тех пор прошло уже много времени, и были неподтвержденные сообщения о связи фукусимской аварии на АЭС с попытками разработки и испытания ядерного устройства. Публиковалось мнение специалистов о том, что Япония обладает технологиями, позволяющими смоделировать ядерный взрыв в лабораторных условиях (без испытаний). При этом сообщалось об обнаружении под АЭС Фукусима-1 секретного туннеля, где проводились некие разработки.

У Киссинджера, видимо, есть немало оснований предсказывать появление "ядерной Японии". Вот его слова: "По поводу Японии. У нее есть довольно ясное понимание того, куда она идет, она движется к тому, чтобы стать ядерной державой в течение пяти лет… Они всегда будут хотеть быть близки с нами. Но они всегда будут обеспокоены по поводу Китая и по поводу того, кто главнее в этих отношениях. Точно также, я не думаю, что Япония имеет намерение стать постоянным членом глобальной системы многосторонних отношений, которая будет ее ограничивать".

Уже вскоре после первого испытания северокорейского ядерного заряда в октябре 2006 года в японской прессе появились сообщения о существовании правительственного документа, в котором допускалось создание "небольших ядерных боеголовок". Видимо, речь шла о тактическом ядерном оружии.

Не случайно разговоры о том, чтобы обзавестись собственным ядерным оружием совпали с активизацией призывов бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ как можно скорее устранить из Конституции страны пацифистскую статью, провозглашающую отказ японского государства и народа не только от оружия массового уничтожения, но и от обладания обычным вооружением и армией вообще.

Однако понимая, что большинство японцев еще помнят об американских атомных бомбардировках и хотели бы видеть Японию мирным государством, японское руководство стало делать заявления о том, что Конституция Японии якобы не запрещает обладание в минимальных размерах ядерным оружием в целях самообороны.

Так, выступая 30 ноября 2006 года на заседании комитета по безопасности палаты представителей, тогдашний министр иностранных дел Японии Таро Асо (затем премьер-министр) заявил, что "Япония владеет технологиями для создания ядерного оружия, но не планирует это делать". Министр разъяснил точку зрения кабинета: "Обладание минимальным объемом вооружений в целях самообороны не запрещается положением 9-й статьи Конституции и не запрещено даже ядерное оружие, если его объемы подпадают под это определение".

Вместе с тем, принимая во внимание, что антиядерные настроения в стране еще сильны, правящий класс изыскивает обходные пути размещения в Японии оружия массового уничтожения, игнорируя провозглашенные японским парламентом (но не имеющие силу закона) "три безъядерных принципа" – не создавать, не приобретать, не ввозить ядерное оружие. Заметим, что последний из принципов был нарушен – правящая ЛДП и ее правительства заключили с США секретное соглашение о том, что на военно-воздушные и военно-морские базы США в Японии такое оружие будет завозиться, что и делается много лет. Не сбрасывают же американские стратегические бомбардировщики, авианосцы и атомные подводные лодки ядерное оружие в море перед прилетами и заходами в базы в Японии.

Для того чтобы приучить японцев к легальному присутствию ядерных бомб, ракет и снарядов на земле и в акватории Страны восходящего солнца появилась идея до создания собственного ОМУ принять законодательство о размещении в Японии американского ядерного оружия. В феврале 2022 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в одной из телепередач высказался за начало дискуссии о возможности развертывания ядерного оружия США на тех же условиях, на которых оно размещено в нескольких странах НАТО, включая Германию и Италию. Реализовать эту идею ныне покойный Абэ не успел, но она продолжает витать в умах японских политиков и стратегов.

И похоже, в отличие от прежних лет, американцы уже не против собственного японского ядерного оружия. В бытность президентом США Дональд Трамп открыто призывал японцев и южнокорейцев, не полагаясь полностью на Америку, использовать свой научный и производственный потенциал и обзавестись ядерным арсеналом.

И для этого японцам не требуется пяти лет, о которых говорил Киссинджер. Считается, что Япония имеет запасы для создания нескольких тысяч единиц как уранового, так и плутониевого ядерного оружия. Эксперты сообщали: "Если исходить из того, что для изготовления одного ядерного боезаряда необходимо 8 кг плутония, того количества, которым обладает Япония, хватит почти на 5475 боезарядов". Существует информация о том, что сам процесс создания ядерного оружия в Японии займет не более шести недель, и это будут отвечающие всем современным требованиям ядерные боеприпасы.

В свете сказанного фарисейски выглядят призывы глав G7 из Хиросимы стремиться к ликвидации на Земле ядерного оружия. В условиях возрастания военной напряженности в мире, подведения Соединенными Штатами и их сателлитами к грани ядерной войны, призывов расчленить Россию речь должна идти не об утопическом единовременном уничтожении всего ядерного оружия на Земле, а о создании противостоящими сторонами системы международной безопасности в рамках ООН, которая позволила бы освободить народы от опасности гибели человечества.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685125320


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