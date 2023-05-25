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|Афганский эмират отправил на стажировку в Узбекистан первых 20 железнодорожников
21:37 26.05.2023
Талибы отправили на стажировку в Узбекистан 20 железнодорожников
Талибы отправили на практику в Узбекистан группу из 20 железнодорожников. Обучать специалистов будет "Согдиана Транс", дочернее предприятие "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана"), сообщает Медиазона.
Узбекская сторона взяла на себя обязательства по подготовке кадров для талибской администрации железных дорог в рамках соглашения, подписанного в феврале текущего года.
Соглашение о продлении обслуживания участка ж/д путей "Хайратон - Мазари‑Шариф" специалистами из Узбекистана подписали компания "Согдиана-Транс" и Управление железных дорог Афганистана.
Новый договор сроком на два года был подписан в приграничном городе Термез 12 февраля. Согласно договору, "Согдиана-Транс" продолжит обслуживать железнодорожную линию на севере Афганистана, которая соединяет четвертый по величине город страны - Мазари‑Шариф с узбекской границей.
Этим же документом узбекская сторона обязалась подготовить профильных специалистов для талибской администрации железных дорог. Стоимость обслуживания ж/д путей и порядок оплаты услуг талибами не раскрывались.