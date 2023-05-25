Экс-начальника спорта Алматы Байсеитова посадили на 4 года. Пилил гирю?

21:51 26.05.2023

На 4,5 года осудили экс-главу Управления спорта Алматы

Приговор вынесли экс главе управления спорта Алматы Фото:

Медеуский районный суд №2 вынес приговор экс-руководителю Управления спорта Алматы Рустему Байсеитову и его подчиненным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Приговор зачитал судья Жомар Мухамбетжан.



Приговором суда Рустема Байсеитова признали виновным и приговорили к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



"Отбывание лишения свободы Байсеитова определить в учреждении уголовного-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на содержание под стражей и взять его под стражу из зала суда. Исполнение приговора суда подлежит немедленному исполнению", – сказал судья.

Также президенту Казахстана будет внесено представление на лишение Байсеитова госнаграды.



Кроме того, с Байсеитова будут взысканы 58 340 тенге в фонд компенсации потерпевших.



Экс-руководителя финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы Айгерим Байгонову приговорили к 3 годам и 6 месяцам. Она будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также она заплатит в фонд потерпевших – 58 340 тенге.



Спортивного менеджера РОО "Казахстанская федерация гольфа" Алию Смакову – к 3 годам. Исполнение приговора в отношении Смаковой отсрочено сроком до 5 лет. Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу ей необходимо явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет. Она заплатит в фонд компенсации потерпевших – 58 340 тенге. Наложенный арест на ее квартиру отменен.



Директора ТОО Qazaq Sport Ержана Мухаманова – к 7,5 годам. Он будет отбывать наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Иск представителя потерпевшего из Управления спорта Алматы о взыскании материального ущерба удовлетворен частично. В доход государства с осужденного взыскали – 330 137 068 тенге 76 тиын. Также он заплатит в доход государства госпошлины – 9 904 112 тенге 69 тиын. Мухаманову с момента вступления приговора в законную силу, предоставляется двухмесячный срок на добровольное исполнение приговора частного гражданского иска. В фонд компенсации потерпевших он заплатит – 58 340 тенге.



"C осужденных Байсеитова, Байгоновой, Смаковой и Мухаманова взыскать в доход государства в долевом порядке – 2 млн 800 тыс. тенге. В размере 1 млн тенге с Байсеитова и Мухаманова с каждого, 400 тыс. тенге со Смаковой и Байгоновой с каждой", – сказал судья.

В январе этого года Антикор сообщил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Управления спорта Алматы по факту хищения 367 миллионов тенге.



Одним из главных подозреваемых стал экс-руководитель Управления спорта Алматы Рустем Байсеитов. Было установлено, что в период пандемии (2020-2021 гг.) он и его подчиненные перечислили средства на банковские счета родственников директора ТОО, воспользовавшись ослаблением контроля и ограничениями из-за коронавирусной инфекции.



На скамье подсудимых вместе с экс-главой Управления спорта Алматы также оказались Айгерим Байгонова (экс-руководитель финансово-экономического отдела Управления спорта Алматы), Алия Смакова (спортивный менеджер РОО "Казахстанская федерация гольфа"), Ержан Мухаманов (директор ТОО Qazaq Sport). Их судили по ст. 189 ч. 4 п. 2 Уголовного кодекса РК ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").



Однако бывший глава Управления спорта заявил в суде, что полностью отрицает свою вину. По его словам, уголовное дело в отношении него сфабриковано.



18 мая гособвинитель запросил для подсудимого Рустема Байсеитова восемь лет лишения свободы.