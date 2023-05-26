Что кончится раньше: Украина или словоблудие Медведева? - М.Орловский

22:02 26.05.2023 Фэнтези от Медведева. Почему Украина не исчезнет, и за что действительно должна бороться Россия

Мирон Орловский. 26.05.2023



Вчера Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале довольно длинный пост о том, "как исчезнет Украина", обрисовав три возможных, по его мнению, сценария. Понятно, что тема эта давно стала чем-то вроде идефикс или символа веры у значительной части российских ультрапатриотов, и, видимо, именно на эту ЦА медведевский пост и был рассчитан.



С другой стороны, свежая публицистика экс-президента лишний раз продемонстрировала родовую болячку русской политической мысли, известную со времен Гоголя под названием "маниловщины". Как успели заметить некоторые критики, главным изъяном предложенного текста является его оторванность от контекста событий, причинно-следственных связей и основных противоречий, движущих сюжетом.



Вчера Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале довольно длинный пост о том, "как исчезнет...



Добросовестный исследователь обычно выстраивает на базе всех перечисленных вводных рабочую модель, с помощью которой можно сделать более-менее точный прогноз развития ситуации в будущем. Медведев же сразу перешел к прогнозам развития ситуации, игнорируя все предварительные стадии… Но в таком случае эти прогнозы лишены какого-либо смысла и являются обычным "вангованием".



Говоря совсем по-простому, медведевские рассуждения о ликвидации Украины в том виде, как они изложены – это не пошаговая программа действий, а обыкновенное "Хочу!". Но хотеть, как известно, не вредно. А еще "хотеть", игнорируя обьективную реальность, обычно свойственно детям или же взрослым носителям инфантильного сознания. Всем же остальным понятно, что желаемого следует добиваться с помощью того или иного осмысленного набора или алгоритма действий.



Применительно к Украине – основной вопрос, на который совершенно нет ответа у экс-президента, звучит так: что такое должно произойти в мире, чтобы все описанное им в своем посте стало явью? И больше того – с чего вообще Медведев решил, что мы являемся свидетелями именно процесса распада Украины?



Напомню: война (ну или СВО в текущих официальных терминах) далека не только до своего завершения, но даже и до коренного перелома в пользу одной из сторон. Фактически мы наблюдаем сейчас позиционный тупик, характеризующийся, с одной стороны, отсутствием сколько-нибудь значимых результатов у одной стороны, и постепенным наращиванием возможностей другой стороны. И неприятная правда состоит в том, что наращиваются отнюдь не наши возможности.



Да и наступления весь мир ждет не нашего, а украинского. Иначе говоря, мы сейчас – в глухой обороне, с надеждой на то, что украинское наступление или не состоится или провалится.



Но и в том, и в другом случае война на этом не закончится. А Запад в лице своих основных лидеров ясно дает понять, что готов к длительной войне на истощение и согласен поддерживать Украину столько, сколько будет нужно для победного для нее финала этой истории.



И если это так, – а это так- то с какого перепуга Украине вдруг разваливаться или исчезать? Политическая, пропагандистская, военная и финансовая поддержка есть. Сильная армия, за которой надежный евроатлантический тыл, тоже в наличии. С такими вводными – еще воевать и воевать. А дележка шкуры неубитого медведя во все времена считалась занятием преждевременным и неблагодарным.



И потом. Проблема СВО для России заключается в том, что неизвестны критерии того, что считать ее победой или хотя бы значимым результатом, по достижении которого можно расслабиться и почивать на лаврах. Ясное целеполагание имело место только в первые дни, может быть, недели спецоперации – до того момента, как стало понятно, что эти цели недостижимы в текущих условиях, избранными методами и выделенным для этого ресурсом.



Ну, вы помните, о чем тогда шла речь – ВСУ массово сдаются в плен, население встречает русских с цветами, Зеленский бежит на Запад, а на киевский трон усаживается очередной Янукович.



В текущих реалиях фантазии Медведева о "раскассировании Украины" хоть и приятны патриотическим ушам в России, но решительно неосуществимы и нереалистичны. Что больше всего удивляет – это то, что говорят об этом как о свершившемся факте, как будто победа у России уже в кармане, а какие-нибудь новые Егоров с Кантарией в этот момент водружают триколор над развалинами Банковой. Но, оглянувшись вокруг, понимаешь, что в реальности все совсем не так. И до победы надо еще дожить, и сама победа вовсе не гарантирована, ради нее придется сильно попотеть.



И главное – даже в случае решительной российской военной победы чуда не произойдет. Упадет конкретный режим Зеленского, но сама Украина, как страна и государство никуда не денется. Максимум – территориально уменьшится на несколько областей, которые войдут в Россию. Но и только.



Дело в том, что в сегодняшнем мире только создать новую страну – легко, что подтверждает вся история последнего столетия, когда новые государства множились как грибы – иногда десятками в год. А вот прецедентов исчезновения каких-то стран с карты мира за это же время просто нет. Распавшиеся в 20 веке страны можно перечислить по пальцам одной руки, всех их объединяла одна общая черта – они были договорными федерациями, в которых на конституционном уровне была предусмотрена опция легитимного развода. Я имею в виду СССР, Югославию, Чехословакию.



Бывало, распадались в 20 веке крупные полиэтнические империи типа Османской или Австро-Венгерской. Но и там принцип был тот же – на месте империй появлялись более мелкие национальные государства. Но, так или иначе – и это легко проверить, сравнив политическую карту мира образца 1900 года с нынешней – в мире за это время не распалось ни одно национальное государство.



Более того, в мировой практике просто нет таких организационно-юридических и политических механизмов, и не понятно что должно вообще произойти на глобальном уровне, чтобы подобные сценарии стартовали.



Ну, хорошо. Допустим, Украина проиграла войну и капитулировала. Почему в этом случае западная ее часть, как фантазирует Медведев, должна непременно присоединяться к Польше? Из каких-таких посылок следует этот факт? Сами западные украинцы ни в какую Польшу не хотят, в самой Польше эти настроения тоже маргинальные. Но даже, если бы Польша вдруг, с какого-то бодуна аннексировала бы Галичину и Волынь, никто в мире эту аннексию не признал бы точно так же, как сегодня не признают присоединение Донбасса и Крыма к РФ.



Тут наши рассуждения выходят на то обстоятельство, что в современном мире раскассирование любых государств – это процесс консенсусный, требующий согласия, одобрения и признания не только всех основных мировых игроков, но и всех мировых институций, типа той же ООН. Это тот церемониал, который не обойти даже по праву силы. С чего мы вообще взяли, что мир к этому готов, если в реальности как раз наоборот – существование Украины как раздражителя РФ многим прямо выгодно.



Но кроме этого есть и более важный момент – процедурный. Даже если чисто теоретически рассмотреть возможность расскассирования уже существующей страны, то непременным условием для этого является добровольный характер этого процесса и под руководством легитимной и признанной в мире власти этой страны. А никак не в результате односторонней аннексии или оккупации.



Применительно к Украине это значит, что решение о ее ликвидации должна принимать легитимная же украинская власть, признаваемая такой всеми мировыми игроками без исключения. Несоблюдение этого условия дает на выходе перспективу продолжения войны на украинском ТВД на неопределенный срок при поддержке внешних интересантов.



Кроме того, Украина – член ООН. И как фантазеры о ликвидации Украины представляют себе ее исключение оттуда? При том, что даже такие фактически распавшиеся страны как Сомали, Ливия и Йемен формально сохраняют не только единое легитимное представительство, но и место в ООН, ЮНЕСКО и далее по списку. Украинская власть ликвидирует сама себя? Держите карман шире!



Далее, если следовать за текстом Дмитрия Медведева: на основании чего и каким образом некие "западные страны" присоединят к себе какие-то украинские области? Естественно, это не более чем фантазии, причем, фантазии вредные, затрудняющие адекватное понимание реальной ситуации, которую не разглядеть за пропагандистскими химерами.



Наконец, если мы следом за Медведевым допускаем формирование в одном из вариантов некоего прозападного украинского правительства в изгнании, то, со всей очевидностью, именно оно и будет представлять интересы Украины на международной арене, включая ООН. При полной поддержке и с одобрения Запада. Причем, даже в том случае, если потеряет контроль над территорией. Иными словами, даже в этом случае никакая Украина не развалится.



В конце концов, исторические прецеденты такого рода уже были. Тут можно вспомнить пример Камбоджи, когда после вытеснения красных кхмеров в приграничье, в стране на вьетнамских штыках образовалась просоветская Народная Республика Кампучия, которую, однако, признавали лишь страны советского блока. Место же страны в ООН по-прежнему занимали свергнутые Пол Пот сотоварищи – при поддержке американцев и Китая. И длилось это больше десяти лет, вместе с гражданской войной в горах и лесах. Несомненно, длилось бы и дольше, если бы не окончание Холодной войны и не распад СССР.



Резюмируя: отгрызть у Украины при благоприятном исходе войны какие то территории с последующей их рерусификацией – можно. Это, в принципе, посильная и решаемая задача. Ликвидация же Украины в том виде, о котором мечтают многие русские ультрапатриоты – это фантомная и вредная идея, в погоне за которой можно лишь коллективно убиться всей страной об эту самую Украину и нечаянно приблизить перспективу распада уже самой России.



Соответственно, если мы меняем оптику с фантазий на реалполитик, то на первый план выходят реальные, а не фантомные цели текущей войны. А именно: нанесение Украине безусловного военного поражения с последующей за этим фиксацией выгодных России условий мира, под которыми подпишется легитимная украинская власть. Зеленский на это пойти не может, соответственно, одним из итогов войны должен стать демонтаж его режима и формирование нового.



Трансфер власти в послевоенной Украине – вопрос важный, но инструментальный. Тут можно вспомнить и неудачные стартапы – когда в обозе РККА в финскую кампанию до Хельсинки так и не доехало правительство советской Финляндии во главе с Куусиненом, И стартапы удачные – вроде советизации Чехословакии, Венгрии или Болгарии после 2МВ.



Причем – и это вопрос принципиальный – для России совсем не важно, кто этот новый украинский режим образует персонально и какую политику внутри Украины по вопросам, не представляющим российского интереса, будет вести.



Что действительно важно – это безусловное соблюдение "новым" послевоенным Киевом основного условия – Украина должна перестать быть для России источником напряжения и угроз, плюс официальное признание того, что российский МИД называет "новыми реалиями на земле", то есть, отказ от каких-либо территориальных претензий в будущем.



Собственно, это и есть реальный KPI нашей победы. Не будет этого – значит, и победы никакой нет. А любые не узаконенные официально в глазах остального мира территориальные приращения, как и "заморозка" без фиксации условий послевоенного мира на бумаге – это лишь откладывание войны на потом. Источник - Политнавигатор

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