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Эрдоган связал своих противников с курдскими сепаратистами, - НГ
00:11 27.05.2023

25.05.2023

Эрдоган и его оппонент борются за голоса националистически настроенных избирателей
Геннадий Петров

Победить под патриотическими лозунгами – такова цель Эрдогана.
За три дня до второго тура президентских выборов Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал тех, кто считает его методы правления авторитарными, и одновременно выступил с заявлением, которое похоже на угрозу в адрес оппозиции. Это свидетельствует о том, что даже после оглашения результатов голосования политическая борьба за власть в стране вряд ли окончится. Сражаться со своими противниками президент намерен под флагом противостояния угрозе курдского сепаратизма.

В преддверии 28 мая, когда во втором туре сойдутся действующий президент Эрдоган и оппозиционер Кемаль Кылычдароглу, кандидаты ищут способы привлечь дополнительные голоса избирателей. Лидер оппозиции заметно сместил акценты с экономической и антикоррупционной тематики на борьбу за симпатии националистического избирателя. Однако Эрдоган твердо решил голоса националистов не отдавать. В четверг он в соцсетях обрушился на некие зарубежные страны, где имеются претензии к турецкой демократии. По его словам, первый тур, в ходе которого действующий президент победил с минимальным отрывом, опроверг все обвинения в авторитаризме, звучащие в его адрес. "За кампанией дезинформации в адрес Турции стояли также те, кто не может добиться явки даже половины избирателей на выборах в собственных странах. Голосование 14 мая развеяло муссируемую ложь о нашей стране", – написал Эрдоган. Сам первый тур с высокой явкой и проявленной политической активностью граждан он назвал показателем уровня, которого достигла турецкая демократия за 21 год. То есть за время его правления.

Правда, тут же, без всяких предисловий Эрдоган раскритиковал тех, кто заигрывает с сепаратистами и террористами во имя достижения политических целей. Это камень в огород Кылычдароглу. В оппозиционном блоке объединены разные политические силы, от националистов до умеренных исламистов. Эрдоган же пытается представить дело так, будто за Кылычдароглу выступают курды – сторонники отделения от Турции, симпатизирующие Курдской рабочей партии. Таковыми президент считает, заявляя об этом почти прямым текстом, Демократическую партию народов, сейчас находящуюся под угрозой закрытия. Показательно, что в четверг же турецкий министр обороны Хулуси Акар решил высказаться о внешней политике страны на восточном направлении. Он заявил, что операции против курдских организаций в Сирии и Ираке не прекратятся, "пока не будет ликвидирован последний террорист".

Заявления Эрдогана и министра обороны можно считать еще и ответом Демократической партии народов. Она как раз в четверг сформулировала свое отношение ко второму туру. Партия призвала своих сторонников (фактически курдов страны) к протестному голосованию. О прямой поддержке Кылычдароглу не было заявлено: видимо, оппозиционера решено не подставлять. Несмотря на явные попытки добиться как можно большей поддержки сторонников турецкого национализма, для курдских активистов он остается "меньшим злом". "Единственный допустимый вариант перемен в стране для нас – смена единоличного режима Эрдогана", – сказала на пресс-конференции сопредседатель Демократической партии народов Первин Булдан. Ее однопартийцы остаются сторонниками реформы Конституции с возвращением к парламентской республике. Это требование, бывшее ранее ключевым в риторике оппозиции, Кылычдароглу перед вторым туром совсем забыл, что неудивительно. На парламентских выборах победили сторонники Эрдогана. Теперь он говорит о необходимости смены Конституции. В каком направлении, президент пока не разъясняет. "Мы проведем оценку внутри нашего партийного альянса, проведем необходимую работу. Будет диалог и между партиями, поиск консенсуса" – так сказал Эрдоган о перспективах смены Конституции в эфире телеканала TRT. Не исключено, впрочем, что решение о том, какие перемены нужно предпринять, глава государства уже принял. Это отмена поправки к Конституции, которой сам же Эрдоган и добился. В 2017 году был проведен референдум, по результатам которого парламентская система была заменена на президентскую. Пост премьера был упразднен, а полномочия главы государства – расширены. Теперь, когда Эрдоган уверенно контролирует парламент (выборы в него партия власти выигрывает третий раз подряд), он может вернуться к прежней форме правления. Тогда он будет править страной в качестве премьер-министра, сдержав таким образом свое обещание, согласно которому этот президентский срок станет для него последним.

Источник - НГ
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