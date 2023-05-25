Казахстан завалит Китай ураном. Одобрена новая сделка

00:14 27.05.2023

КАЗАХСТАН ДАСТ КИТАЮ ЕЩЕ БОЛЬШЕ УРАНА

Акционеры "Казатомпрома" согласовали крупную сделку с подразделением Китайской национальной атомной корпорации (CNNC) по продаже урана. Китай ставит амбициозные планы по развитию атомной энергетики, и ему понадобится очень много топлива для новых АЭС. Пытаясь отказаться от услуг "Росатома", Запад также хотел бы больше урана из Казахстана, который является его крупнейшим производителем. Эксперты отмечают, что в самой стране не хотели бы увеличивать добычу, чтобы не сбивать цены на сырье.

Казахстан даст Китаю еще больше урана

"Казатомпром" заключит крупную сделку с подразделением китайской CNNC Overseas Limited по покупке концентратов природного урана. Такое решение приняли акционеры компании.



"По результатам заседания, годовое общее собрание акционеров АО „НАК „Казатомпром"" приняло положительное решение о заключении крупной сделки с компанией CNNC Overseas Limited путем заключения долгосрочного договора купли-продажи концентратов природного урана", - сообщает "Казатомпром". Там добавили, что решение собрания акционеров также позволяет заключить иные сделки с CNNC Overseas Limited по купле-продаже концентратов природного урана, не превышающие двухсот процентов от общего размера балансовой стоимости активов "Казатомпрома". Судя по отчетности компании, речь может идти о сумме до $ 750 млн.

"Данные сделки придадут новый импульс двустороннему сотрудничеству между Казахстаном и Китаем в атомной отрасли, а также увеличат портфель долгосрочных продаж АО "НАК "Казатомпром"", - говорится в сообщении казахстанской нацкомпании.



По данным годового отчета казахстанской нацкомпании, в 2022 году на Казахстан пришлось 42% мирового производства урана. При этом на долю самого "Казатомпрома" - 22%, или 11,4 тыс. тонн. Половину своей добычи нацкомпания продала в Азию.



Еще около 10 тыс. тонн распределились между партнерами "Казатомпрома" по совместным предприятиям. Исходя из мощности добычи, 40% предприятий "Казатомпрома" работают с участием компаний "Росатома", 15% - канадской Cameco, по 12% - Китайской национальной ядерной энергетической группе (CGNM) и французской Orano и 10% - японских компаний.



На Западе заявляют о планах отказаться от услуг России по урану и одну из ставок делают на Казахстан. В то же время и для Китая его западный сосед стратегически важен.



Собеседник Market Intelligence в одной из китайских урановых компаний говорил, что почти весь уран для коммерческого использования Китай импортирует. При этом доля Казахстана, по данным Energy Intelligence, составляет 70%.



Директор "АтомИнфо-Центра" Александр Уваров говорит, что с китайскими компаниями у "Казатомпрома" давняя история сотрудничества и новый контракт закрепляет их отношения на долгосрочный период.



Очевидно, что все больше урана может понадобиться по всему миру. США и Канада и часть стран ЕС собираются активно развивать атомную энергетику на пути к безуглеродной экономике. При этом у Китая планы еще более амбициозные. Так, мощность АЭС страны составляет 53 ГВт, а по плану, который приводит Мировая атомная ассоциация (WNA), она должна увеличиться к концу 2025 года до 70 ГВт, а к 2035 году - до 200 ГВт.



Пока же даже с учетом нового контракта "Казатомпром" вряд ли планирует наращивать добычу, считают эксперты.



"Общие объемы добычи в Казахстане, скорее всего, не изменятся, так как „Казатомпром" заботится о поддержании стабильности цен на природный уран и не станет резко наращивать объемы добычи с последующим обвалом рынка", - говорит директор "АтомИнфо-Центра" Александр Уваров.

В самой компании косвенно подтверждают это. "В августе 2022 года „Казатомпром" объявил о намерении уменьшить добычу на 10% в 2024 году по сравнению с запланированным уровнем в рамках контрактов на недропользование. Реализация данного решения о продлении сокращения добычи еще на один год приведет к исключению до 3 500 тонн урана из предполагаемого объема мирового первичного производства урана в 2024 году. Несмотря на то, что ожидаемый рост годового объема производства в 2024 году по сравнению с 2023 годом незначительный, с учетом текущей ситуации с перебоями в мировой цепочке поставок, любое увеличение производства сверх данного объема может быть сопряжено со значительными сложностями", - сообщает казахстанская компания в годовом отчете за 2022 год. Она указывает, что в отчетном году по всему миру из эксплуатации вывели 5 реакторов мощностью 2,6 ГВт, ввели в эксплуатацию 6 энергоблоков на 7,4 ГВт и начали строительство 8 реакторов мощностью 9,3 ГВт.