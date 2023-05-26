Их не удалось запугать. Все больше стран хотят сотрудничать с Россией

00:25 27.05.2023 Их не удалось запугать

Все больше стран хотят сотрудничать с Россией

Юрий Алексеев

26.05.2023

Их не удалось запугать

Аналитики Британского исследовательского и аналитического центра Economist Intelligence Unit представили доклад, в котором говорится, что, несмотря на санкции и специальную военную операцию на Украине, все больше стран начинают открыто выступать на стороне России. Эксперты связывают это с "дипломатическим наступлением" Москвы на те государства, которые изначально занимали нейтральную позицию или просто воздержались от поддержки русофобского вектора.



В исследовании EIU отмечается, что "Китай остается самой значимой страной в этой группе поддержки, на которую приходится 33% населения мира, также к ней присоединились развивающиеся страны (в частности, ЮАР, Мали и Буркина-Фасо)". На фоне усиливающегося влияния России в Африке выросло число стран с нейтральной позицией по отношению к Москве, а это еще 31% населения мира.



"Некоторые ранее присоединившиеся к Западу страны, включая Колумбию, Турцию и Катар, перешли в группу поддержки, поскольку их правительства стремятся извлечь экономическую выгоду из взаимодействия с обеими сторонами", – пишут эксперты EIU.



Размещение производств за пределами России открывает доступ к новым рынкам, иностранным технологиям и позволяет нанимать работников из других стран. От сотрудничества выигрывают обе стороны: российским производителям проще сбывать продукцию, а страна-партнер осваивает предоставляемые технологии и компетенции. Готовые изделия также будут поставляться обратно в Россию.



Доклад, разумеется, подготовлен англичанами не для того, чтобы польстить своим противникам, но выводы, сделанные в нем, заставляют крепко задуматься тех, кто хочет изолировать и отменить нашу экономику.



Еврокомиссарам, например, очень не понравилось предложение России о прямой торговле со странами Африки без посредников. Наши противники опасаются, что мы научим африканские страны, как избавиться от засилья в их ключевых компаниях французских, британских и прочих корпораций, которые работают на грабительских условиях: ценное сырье вывозят к себе, ничего не отдавая взамен. Как отмечает издание Afrique Media, все больше африканцев понимают, что "Запад пришел не помогать, а работать в своих интересах". Государства Африки более не верят коллективному Западу и хотят укрепления сотрудничества с Россией.



На саммите в Хиросиме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в отместку пыталась унизить Россию: "Все, что может предложить этим странам РФ, – это оружие и наемники". Эмоциональный выпад баронессы, призвавшей Запад действовать на Юге быстро и конкретно, предлагая "развивающимся странам взаимовыгодное партнерство", воспринимается как вопль отчаяния. Что такое "взаимовыгодное партнерство" с Западом африканские народы ощутили на себе за десятилетия грабительской политики трансконтинентальных корпораций. В отличие от них Россия приходит в Африку не с пустыми руками и вовсе не для того, чтобы обмануть и закабалить ее народы, как делали это "цивилизованные колонизаторы", а с готовностью помогать решать проблемы. В отличие от Вашингтона мы действуем прагматично, никому не навязывая свою волю, а предоставляем возможность свободного выбора. Москва простила африканским народам безнадежные долги, подарила миллионы ключей от своего программного обеспечения, согласилась бесплатно поставить зерно вместо Украины и застрявшие в Европе удобрения. Вдобавок ко всему Российскому университету дружбы народов вернули имя Патриса Лумумбы, ЧВК "Вагнер" в Африке успешно выдавливает французов из их постколониальной сферы влияния. А что могут предложить бедным народам западные страны, позарившиеся на африканские недра? Страх, угрозы, санкции.



Сотрудничество нашей страны с африканским миром будет развиваться и крепнуть. Уже 10 стран континента наращивают закупки российской техники. Египет осваивает комбайны "Ростсельмаша" и заинтересован закупать наши жатки, адаптеры под уборку кукурузы, пресс-подборщики, прицепные опрыскиватели, культиваторы.



Россия собирается представить 30 глобальных проектов, направленных на стабилизацию текущего энергетического кризиса. С Центральной Африкой готовы сотрудничать "Силовые машины", "Технопромэкспорт", "Институт Гидропроект". Речь идет о сооружении перспективных гидро-, солнечных и ветровых электростанций. Совсем скоро с помощью нашей страны на этом континенте может появиться еще один хаб – нефтяной.



В Евросоюзе не рассчитывали на такую дерзость.



Наши недруги понимают, что благодаря России Африка превращается в важный рынок, перспективное пространство для инвестиций, кладовую новых возможностей.



Сегодня за континент, который десятилетиями грабили колонизаторы, развернулась настоящая борьба, и у российских компаний здесь весьма сильные позиции, тогда как акции западных разработчиков недр резко падают.



Мы никого не хотим закабалять, а наши технологические разработки востребованы в мире вовсе не потому, что мы их кому-то навязываем, а потому что они конкурентоспособны и по цене, и по качеству. Россия активно создает технопарки по всему земному шару. Несколько десятков российских предприятий выразили готовность к освоению промзоны в Египте и экономической зоны Суэцкого канала. Как полагают в Минпромторге РФ, открытие наших производственных объектов на этой территории позволит обходить санкции и упростит выход отечественной продукции на рынки африканских и ближневосточных государств. В апреле прошлого года Кыргызстан и Россия подписали соглашение об открытии Евразийского технопарка "Ала-Тоо". Вместе с киргизами мы будем продвигать проекты в сфере аграрной и энергетической промышленности, а также развивать спутниковые технологии.



Другие страны ЕАЭС – наши близкие друзьями и партнеры – помогут нам на Кубе, неподалеку от Гаваны, построить современный промышленный парк в особой зоне развития "Мариэль". В апреле этого года в этой стране заработал химико-индустриальный парк "Джизак", построенный Россией (татарстанским технополисом "Химград") и Узбекистаном (госхолдингом "Узкимесаноат"). "Джизак" превращен в свободную экономическую зону, в него привлекут десятки резидентов и капитал на $60 млн. Кстати, Россия помогла Узбекистану обзавестись первым технопарком "Чирчик", в котором уже реализуются двадцать инвестпроектов на сумму $127 млн.



Санкционная война показала, что мир не монолитен, и, в частности, страны Ближнего Востока, политика которых которые еще десятилетие назад определялась внешними факторами, уже сегодня ведут независимую политику. Старший научный сотрудник Королевского колледжа в Лондоне Мохаммед Ихсан подтверждает, что "наступает конец глобализации, которая была в интересах отдельных держав", а Европа действительно, страдает от собственных санкций.



Россию часто обвиняли в использовании "энергетического оружия", но сейчас Запад использует против нашей страны не только "энергетическое оружие", но и весь возможный спектр давления: санкции, эмбарго, национализацию активов. Потолок цен на энергоносители и санкции ударили по всем экономикам мира. Потребители вынуждены нести большие потери из-за расходов на транспорт, перестройку логистических цепочек. Нужно больше хранилищ, танкеров, оборотных средств – без всего этого совсем недавно можно было обойтись. Но теперь из-за ненужных дополнительных издержек повысилась себестоимость всей мировой экономики. Технологические ограничения Запада приносят вред, вынуждают диверсифицировать технологические цепочки.



Мир все больше осознает, что санкции могут быть применены к любому государству. Так, например, США запретили ввоз китайского телекоммуникационного оборудования из ряда компаний, усмотрев в этом "угрозу американской национальной безопасности". Под тем же предлогом КНР запретил чипы крупного американского производителя микропроцессоров. Решение G7 ввести новые санкции в отношении российских алмазов поставило под угрозу рабочие места примерно одного миллиона алмазодобытчиков в Сурате, сообщает индийский журнал Outlook.



Из-за санкций рушится мировая кооперация. Теперь в каждом государстве должны быть готовы к неожиданным выпадам США и связанным с ними дополнительным расходам, чтобы заместить выпадающий импорт. Мир это, конечно же, не устраивает.



Все хотят сотрудничать друг с другом на равных, выстраивая добрососедские отношения. Ближний Восток вытесняет из региона непрошенных "лоуренсов аравийских", много веков выкачивавших из него ценные ресурсы. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей по безопасности заявил, что влияние западного истеблишмента неумолимо падает, особенно на Ближнем Востоке. Западу все труднее сохранить свою гегемонию при помощи вмешательства в дела других стран.



Как только вместо англосаксов на Ближний Восток пришли Россия и Китай, в этом регионе начали затухать конфликты, которые долгое время считались неизбежными.



Иран сближается с Турцией и арабами. Сирия возвращается в Лигу арабских государств, а недовольным американцам остается только сожалеть и читать нотации своим бывшим подконтрольным странам про "утрату демократических свобод".



США запаниковали потому, что могут не только потерять ресурсную базу прибыльного региона, но и лишиться огромного рынка сбыта для своих товаров и услуг в этих странах, которые вместе со своими торговыми партнерами готовы отказаться от доллара и евро.



Америка рискует потерять в хорошо освоенном регионе не только импортные поставки углеводородов, но и никеля, кобальта, меди и других металлов, без которых остановится промышленность. Мы же можем развивать торговлю сырьевыми товарами, у нас готовы закупать древесину и сельхозпродукцию на десятки миллиардов долларов. Непонятно, чем Запад собирается возместить свои потери, рассорившись не только с Россией и Китаем, но и почти со всеми традиционными поставщиками руд и металлов на мировые рынки? В недрах Австралии, на которую делают основную ставку, и ассортимент и запасы руд маловаты.



Весь мир вынужден везти грузы только по морям, которые контролируются Америкой. Но как только конфликты, которые разжигались долгими веками, утихнут, появятся новые сухопутные транспортно-логистические маршруты, которыми воспользуется и Россия, и другие страны, притесняемые мировым гегемоном.



Запад отчаянно сопротивляется. США уже ограничили экспорт в Россию и Беларусь более 1200 товарных позиций. Вашингтон включил в санкционные списки 71 организацию из России, Армении и Киргизии, 47 россиян и 46 граждан, "связанных с Россией", из других государств. В результате с начала 2022-го года уменьшилась доля внешней торговли с недружественными странами. Но недостающее звено восполнил Китай, товарооборот с которым растет большими темпами. Несмотря на запреты и угрозы продолжать торговлю с нами готовы и другие страны. Как отмечают аналитики, серьезных последствий для нашей экономики от нового пакета санкций не будет.



Часть востребованной продукции мы можем выпускать на территории бывших республик Советского Союза и дружественных стран, импортировать ее в Россию. Хотя, конечно, полностью решить проблему антироссийских санкций сотрудничество с партнерами не сможет. Решением проблемы начавшегося глобального кризиса могло бы стать создание коалиции пророссийских стран. С таким предложением выступил профессор университета международного бизнеса и экономики (Пекин) Гун Цзюн.



Ну, а пока правительству нашей страны предстоит еще больше сосредоточиться на обеспечении стабильной работы экономической системы в условиях спада экономик западных стран, которые сегодня утратили основной ресурс своего развития – низкие процентные ставки и дешевые кредиты.



Справиться с такой задачей помогут наши союзники и страны, которых коллективному Западу не удалось запугать. Источник - столетие

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