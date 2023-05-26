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Европа отвергла китайские предложения по Украине. Что дальше? - Петр Акопов
00:28 27.05.2023

26 мая 2023

Запад опять недоволен Китаем. На этот раз из-за его миротворческой миссии по Украине. В день визита в Москву спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя - но до его встречи с Сергеем Лавровым - в американской Wall Street Journal появилась утечка с переговоров китайского эмиссара в европейских столицах (недавно он посетил Берлин, Париж, Брюссель и Варшаву).

КНР
Оказывается, Ли предложил, что "союзникам США в Европе следует заявить о своей автономии и призвать к немедленному прекращению огня, оставив в распоряжении России небольшие территории Украины, которые она сейчас занимает".

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Более того, Пекин не просто призывает Европу "как можно скорее прекратить конфликт между Россией и Украиной, прежде чем он распространится дальше", но и рекомендует ей "рассмотреть Китай как экономическую альтернативу Вашингтону".

По информации Wall Street Journal, европейцы дали посланнику Си Цзиньпина достойный отпор, заявив, что "невозможно отделить Европу от Америки", ЕС не прекратит поддержку Украины, и вообще:

"Мы объяснили, что замораживание конфликта не в интересах международного сообщества, пока Россия не выведет войска".

При этом европейские чиновники признали, что еще "слишком рано отвергать усилия Пекина" по урегулированию кризиса - что совсем нелогично, ведь если на все предложения Китая были высказаны возражения, то это и называется отказом.

Что же происходит с китайской мирной инициативой - есть ли у нее хоть какое-то будущее?

Ли Хуэй
Дело в том, что выдвинутый три месяца назад китайский "план по политическому урегулированию украинского кризиса" из 12 пунктов изначально был фактически отвергнут Западом - точнее, в первую очередь США - как пророссийский.

Европа вела себя двойственно - не желая идти по пути роста конфронтации с Китаем, на который ее упорно толкают англосаксы, она пыталась изображать самостоятельность. Отсюда и все заявления Эммануэля Макрона в Пекине о важной роли Китая в поисках мира, о том, что Европа должна уменьшить зависимость от США и обрести стратегическую автономию.

Но все эти слова были пустым сотрясением воздуха - и поэтому, когда Ли Хуэй приехал в Европу с напоминанием о том, что "вы же хотели быть автономными, ну так и покажите это", ответом ему был рассказ об атлантической солидарности и незаинтересованности Запада в замораживании конфликта.

То есть Китай апеллирует к Европе как к Евросоюзу - а отвечает ему Европа, как младший партнер НАТО. И дело тут вовсе не в Украине.

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Китайский план изначально не был рассчитан на то, что он станет дорожной картой на пути к миру на Украине. Си Цзиньпин хорошо знает Владимира Путина и понимает цели России - и поэтому, кстати, смешны призывы европейцев (от Борреля до Макрона) к нему "надавить на Москву" с целью принудить ее к миру.

Китайский план преследовал две цели.

Во-первых, показать всему миру, что Китай начинает играть активную и конструктивную роль в мировой политике - то есть нет проблем, которые бы его не касались, но при этом он выступает за их решение мирным путем. Адресат - весь незападный мир, которому Пекин предлагает поддержать его в строительстве нового, справедливого миропорядка. Постзападного - и уже поэтому неприемлемого для англосаксов, но привлекательного для подавляющего большинства человечества.

Вторая цель - борьба за Европу.

В Пекине понимают, что в том числе и с помощью открытой конфронтации с Россией англосаксы готовят Европу к разводу с Китаем - и прилагают все усилия для того, чтобы этому помешать.

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Попробовать оторвать ЕС от США, сыграть на противоречиях между ними? Да, конечно, при всей крайней маловероятности успеха этих действий, сложно упрекнуть Китай в том, что он не только не прекращает этих попыток, но даже наращивает усилия.

Обе эти цели при этом связаны - не случайно в Европе Ли Хуэй говорил и о том, что позицию Китая (о заморозке конфликта на сегодняшних границах) поддерживает большинство стран мира, с которыми контактировал Пекин. То есть некоторое подобие статуса лидера "третьего мира", который примерял на себя в 60-е годы Мао - с поправкой на то, что сейчас это статус реального лидера (торгово-экономического, а не революционного, как в те годы).

Для Европы это могло бы быть дополнительным аргументом в пользу того, чтобы действительно "рассмотреть Китай как альтернативу Вашингтону", причем не только экономическую - но зависимость европейцев от англосаксов пока еще слишком велика.

При этом китайское предложение "остановить все как есть" не таит никакой угрозы ни для России, ни для российско-китайских отношений - потому что в Пекине понимают, что оно неприемлемо для Москвы и поэтому неосуществимо. Публично Россия благодарит Китай за его усилия и предложения - помогая тем самым создавать ему репутацию лидера незападного мира и миротворца. Весьма полезную в деле строительства постзападного миропорядка - общем деле Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Петр Акопов

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685136480


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