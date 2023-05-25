РосМИД заявил о готовности России запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса?! Они, что совсем укурки?

00:33 27.05.2023

Кристина Цыцура

Москва готова за несколько дней запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, но Киев мешает этому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.



"Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями", – передает ТАСС ее слова.



Ранее в апреле в Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса.