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|РосМИД заявил о готовности России запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса?! Они, что совсем укурки?
00:33 27.05.2023
Кристина Цыцура
Москва готова за несколько дней запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, но Киев мешает этому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Киев почти год тормозит это, обставляя все новыми условиями", – передает ТАСС ее слова.
Ранее в апреле в Москве отвергли стремления Киева выдвигать свои условия для реализации запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса.